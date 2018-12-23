В Иркутске к концу 24 декабря передают до -25,-27°

Иркутская область, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Переменная облачность, ночью снег, днём небольшой снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура в течение суток около -22°, с понижением к концу дня до -25,-27°.

По Иркутской области, по данным УГМС, 24 декабря ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, ночью в южных, центральных, верхнеленских районах небольшой и умеренный снег, в горах Южного Прибайкалья местами сильный снег, в отдельных районах туман, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, в южных, верхнеленских, центральных районах порывы 13-18 м/с, позёмки, метели. Температура ночью -35,-40°, при прояснении -45,-50°, днём -30,-35°, в пониженных формах рельефа -40,-45°, в южных районах в течение суток температура -22,-27°, местами -28,-33°.