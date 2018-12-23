ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Погода
24.12.2018

В Иркутске к концу 24 декабря передают до -25,-27°

Иркутская область, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Переменная облачность, ночью снег, днём небольшой снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура в течение суток около -22°, с понижением к концу дня до -25,-27°.

По Иркутской области, по данным УГМС, 24 декабря ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, ночью в южных, центральных, верхнеленских районах небольшой и умеренный снег, в горах Южного Прибайкалья местами сильный снег,  в отдельных районах туман, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, в южных, верхнеленских, центральных районах  порывы 13-18 м/с, позёмки, метели. Температура ночью -35,-40°, при прояснении -45,-50°, днём  -30,-35°, в пониженных формах рельефа -40,-45°, в южных районах в течение суток  температура -22,-27°, местами -28,-33°.

ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram

Рынок труда и карьера в Иркутской области

Загрузка...

ИА Телеинформ - о новых фильмах месяца, включая трейлеры новых фильмов

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске