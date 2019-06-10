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10.06.2019

В Иркутске на 11 июня передают грозу и ветер

Иркутск, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 11 июня будет облачно с прояснениями, временами дождь, гроза, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы ночью до 16 м/с, днем 13-18 м/с, температура ночью +13,+15°, днем +19,+21°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 11 июня ожидается переменная облачность, небольшие и умеренные дожди, ночью в северных, верхнеленских районах, днем в западных районах местами небольшие и умеренные дожди. В отдельных районах сильные дожди, грозы, днем град, утром туман. Ветер юго-западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, днем в западных, северо-западных районах местами 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура ночью +11,+16°, при прояснении +1,+6°, днем +19,+24°, при облачной погоде +11,+16°, в северо-восточных районах +26,+31°.

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В Иркутске на 11 июня передают грозу и ветер10 Июня 2019, 17.51
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Иркутск, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 11 июня будет облачно с прояснениями, временами дождь, гроза, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы ночью до 16 м/с, днем 13-18 м/с, температура ночью +13,+15°, днем +19,+21°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
«От Дальнего Востока до Берлина»: иркутян зовут присоединиться к созданию альбома ветеранов в честь 75 годовщины Победы10 Июня 2019, 17.26
Иркутск, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2020 году через Иркутск пройдёт экспедиция «От Дальнего Востока до Берлина. Резервы человечества». Международная комплексная экспедиция посвящается 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. О подготовке к ней 10 июня на пресс-конференции рассказали участники акции.
По Иркутской области на 11 июня передают штормовое предупреждение10 Июня 2019, 16.54
Иркутская область, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - По данным иркутского УГМС, 11 июня местами в Приангарье ожидаются сильные дожди, ливни, в селеопасных районах очень сильные дожди, грозы, град, порывы западного, северо-западного ветра ночью 15-20 метров в секунду, днем с порывами до 22 метров в секунду.
Более 400 иркутян поучаствовали в научном фестивале «Формула доверия»10 Июня 2019, 15.14
Иркутск, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 июня более 400 человек приняли участие во всероссийском научном фестивале «Формула доверия» – акции, организованной «Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», создавшим детский телефон доверия 8-800-2000-122 для детей, подростков и их родителей.
В Иркутском зоосаде поселились сокол и еще одна пустельга10 Июня 2019, 13.13
2019-06-10-05-34-26
Иркутск, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В начале июня семейство пернатых Иркутского зоосада пополнилось новыми жителями. Сердобольные горожане принесли двух раненых птиц – сокола и пустельгу.
В Иркутской области резко выросло число обращений к медикам из-за укуса клещей10 Июня 2019, 11.17
2019-06-10-03-26-48
Иркутская область, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала сезона активности клещей зарегистрировано 6 тысяч 223 обращений по поводу укусов клещей. Это на 17% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Лабораторно подтверждён диагноз клещевой энцефалит у трёх заболевших, говорят в региональном управлении Роспотребнадзора.
Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников10 Июня 2019, 10.44
Иркутская область, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Иркутянам предлагают поучаствовать в проекте Минобороны «Дорога памяти»10 Июня 2019, 10.00
2019-06-09-14-03-49
Иркутск, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Минобороны России проводит масштабный проект «Дорога памяти». По всей стране фотографии ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла, работников оборонных предприятий, партизан, жителей блокадного Ленинграда, военных корреспондентов вносятся в мультимедийную галерею.
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«Свободу Ивану Голунову»: общественность Иркутска комментирует задержание известного московского журналиста10 Июня 2019, 17.07
2019-06-10-09-14-08
Иркутск, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Задержание известного московского журналиста Ивана Голунова всколыхнуло российскую общественность. Не первый день тема фабрикации «дела Голунова» обсуждается на самых разных медиаплощадках. За коллегу вступились три ведущих деловых издания: «Ведомости», «Коммерсант» и «РБК». Впервые в истории их понедельничные выпуски поступили в продажу с одинаковой обложкой в поддержку Ивана Голунова. Иркутск не остался в стороне от этого резонансного события.
Сергей Шеверда, обвиняемый в махинациях с лесом, остается на посту министра лесного комплекса Иркутской области10 Июня 2019, 15.33
Иркутская область, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Вопрос о снятии с должности министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды, арестованного по подозрению в превышении должностных полномочий и других махинациях с лесом, не рассматривается. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. Таким образом, он остается на своём посту, невзирая на арест и серьёзность обвинений со стороны следствия.
Приангарье и Крым заключили соглашение о сотрудничестве08 Июня 2019, 17.57
Иркутская область, Крым, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Иркутской области Сергей Левченко и глава республики Крым Сергей Аксенов подписали план мероприятий по реализации соглашения между правительством Иркутской области и Советом министров Крыма о социально-экономическом и культурном сотрудничестве.
СМИ: законопроект о сити-менеджменте в Иркутске могут принять уже в сентябре08 Июня 2019, 17.25
Иркутск, Санкт-Петербург, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Законопроект о введении в Иркутске института сити-менеджера может быть принят в окончательном чтении в новом парламентском сезоне, который начнется в сентябре 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на спикера ЗС Иркутской области Сергея Сокола.
Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда арестован на два месяца07 Июня 2019, 20.01
2019-06-07-12-09-17
Иркутская область, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска поддержал ходатайство следствия и избрал министру лесного комплекса Иркутской области Сергею Шеверде, обвиняемому в превышении полномочий, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Главе Минлеса Иркутской области Сергею Шеверде предъявили обвинение07 Июня 2019, 19.38
Иркутская область, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области предъявило обвинение министру лесного комплекса региона Сергею Шеверде в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Задержание главы иркутского Минлеса Сергея Шеверды прокомментировали федеральные власти07 Июня 2019, 15.45
Иркутская область, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин прокомментировал задержание министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды. Об этом сообщается на сайте телеканала «РЕН-ТВ».
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
На Байкальском тракте столкнулись «Тойота» и «Лада» – оба водителя погибли10 Июня 2019, 17.38
Иркутский район, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На 24-м километре Байкальского тракта 10 июня около 16:40 столкнулись «Тойота Королла» и «ВАЗ-2115». По предварительной информации, скончались водители обоих транспортных средств, трое пассажиров иномарки госпитализированы.
В Тункинском районе Бурятии аварийно сел Ан-210 Июня 2019, 15.46
Бурятия, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Вечером 9 июня в 50 километрах от села Кырен Тункинского района Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2 красноярской авиакомпании «Феникс», выполнявший фито-санитарный рейс. На его борту находились командир воздушного суда и второй пилот, который в результате аварийной посадки получил перелом голени.
Житель Тулуна месяц пускал в свою квартиру наркоманов10 Июня 2019, 15.32
Тулун, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В центре Тулуна около месяца действовал наркопритон – местный житель пускал в свою квартиру наркозависимых в обмен на дозу запрещенных веществ.
Дайвер из Ангарска утонул на Байкале 9 июня10 Июня 2019, 12.27
Иркутская область, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На озере Байкал в бухте Сенной 9 июня совершали погружение пятеро дайверов. Один из них потерял сознание в воде и скончался, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В Иркутской области на утро 10 июня зарегистрировано 12 лесных пожаров10 Июня 2019, 11.32
Иркутская область, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - По состоянию на утро 10 июня в Иркутской области зарегистрировано 12 лесных пожаров – восемь действующих и четыре локализованных – на общей площади 884,3 гектара, сообщает пресс-служба губернатора.
В Иркутске изъяли из оборота крупную партию кокаина и экстази10 Июня 2019, 10.47
2019-06-10-03-00-31
Иркутск, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полицейские задержали 32-летнего ангарчанина, подозреваемого в сбыте наркотиков. При обыске в его квартире оперативники изъяли крупную партию кокаина и экстази. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Жительница Усолья-Сибирского предстанет перед судом за кражу золотых украшений09 Июня 2019, 21.50
Усолье-Сибирское, 9.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Следователем Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» в ближайшее время будет окончено расследование кражи ювелирных изделий.
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