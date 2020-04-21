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21.04.2020

В Иркутске на 22 апреля обещают хорошую погоду

Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 22 апреля ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с, температура ночью -4,-6°, днем +13,+15°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 22 апреля – переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный, юго-западный  2-7 м/с, местами порывы ночью до 12 м/с, днем до 14 м/с, температура ночью -2,-7°, при прояснении -9,-14°, в Тайшетском районе +1,-4°, днем +13,+18°, при облачной погоде +4,+9°, в Чунском, Тайшетском, Нижнеудинском районах +15,+20°.

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В Иркутске на 22 апреля обещают хорошую погоду21 Апреля 2020, 18.00
-22-
Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 22 апреля ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с, температура ночью -4,-6°, днем +13,+15°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
В Иркутской области 12 из 75 заразившихся коронавирусом – дети21 Апреля 2020, 17.50
Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 12 из 75 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано у детей до 17 лет – по одному ребенку в возрасте трех и семи месяцев, двух, четырех, семи, девяти, 12 и 14 лет, по два ребенка в возрасте 11 и 13 лет. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
В Приангарье по данным полиции за 10 дней зарегистрировано около 500 нарушений правил самоизоляции детьми21 Апреля 2020, 17.33
Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области полицейские совместно с комиссией ПДН привлекли к ответственности 407 родителей, допустивших нарушение самоизоляции своих детей по статье 20.6.1 «Нарушение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения» КоАП РФ. Еще 84 подростка в возрасте от 16 до 18 лет будут отвечать перед законом самостоятельно.
Правовая «горячая линия» волонтерского центра оказывает помощь жителям Приангарья21 Апреля 2020, 16.42
Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На базе волонтерского центра «Единой России» работает горячая линия правовой помощи жителям Приангарья. Волонтеры-юристы ежедневно консультируют граждан и предпринимателей по самым разным правовым вопросам. Юридическую консультацию получили уже 59 человек.
Многодетные и малообеспеченные семьи Приангарья жалуются на качество сухих пайков, выдаваемых школьникам21 Апреля 2020, 16.24
Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Муниципалитетам Иркутской области поручено оперативно отреагировать на жалобы жителей на качество сухих пайков. Об этом заявил врио губернатора региона Игорь Кобзев 21 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
В Приангарье за неделю утроилось количество обращений по поводу клещей21 Апреля 2020, 15.36
2020-04-21-08-08-36
Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала сезона активности клещей зарегистрировано 327 обращений, в 102 случаях паразитов сняли с детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Артем Лобков предложил в дальнейшем окончательно разрешить инвалидам дистанционное переосвидетельствование21 Апреля 2020, 15.28
Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» и Минтруд РФ упростили правила прохождения инвалидами медико-социальной экспертизы. Жителям Приангарья не нужно выходить из дома, подвергая опасности собственное здоровье и здоровье близких, сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.
День Победы в Приангарье отметят акциями без массового скопления людей21 Апреля 2020, 13.04
Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области ко Дню Победы 9 мая будут проведены акции без массового скопления людей. Города и поселки празднично украсят. На улицах и по радио будет звучать музыка военных лет. Желающим возложить цветы к памятникам Победы нужно будет соблюдать требования безопасности – выдерживать социальную дистанцию, носить маску и перчатки.
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Заксобрание Иркутской области наградило лучшие муниципальные думы21 Апреля 2020, 16.12
Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Церемония награждения победителей ежегодного областного конкурса на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования Приангарья в 2019 году состоялась в Законодательном собрании Иркутской области.
На пост мэра Иркутска претендуют 29 человек21 Апреля 2020, 09.30
-29-
Иркутск, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Комиссия по отбору кандидатов на должность мэра Иркутска 20 апреля в 18:00 завершила прием документов. В последний день заявления принесли семь претендентов на пост градоначальника. В общей сложности документы подали 29 человек.
В ЗС Приангарья внесен законопроект, позволяющий самовыдвиженцам участвовать в губернаторских выборах21 Апреля 2020, 08.30
2020-04-20-23-35-59
Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Законодательное собрание Иркутской области внесен законопроект, позволяющий самовыдвиженцам участвовать в губернаторских выборах.
Еще пять кандидатов на должность мэра Иркутска подали документы 18 и 19 апреля20 Апреля 2020, 11.07
-18-19-
Иркутск, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Еще пять кандидатов на должность мэра Иркутска подали документы в конкурсную комиссию 18 и 19 апреля. В результате на пост градоначальника претендуют уже 22 человека, сообщает пресс-служба городской думы.
Еще несколько человек намерены бороться за кресло мэра Иркутска18 Апреля 2020, 17.11
Иркутск, 18.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В комиссию по выборам мэра Иркутска 17-18 апреля подали документы координатор штаба Навального в городе Сергей Беспалов, домохозяин Сергей Сокол, замглавы администрации Ушаковского МО Алексей Сучков, финдиректор ООО Стаф Константин Азеев и предприниматель Александр Гудков, сообщил Телеинформу источник в думе города.
Руслан Болотов сдал документы в комиссию по выборам мэра Иркутска 17 Апреля 2020, 16.53
2020-04-17-09-00-45
Иркутск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Руслан Болотов сдал документы в комиссию по выборам мэра Иркутска. Он стал пятнадцатым претендентом на пост градоначальника. Об этом Телеинформу сообщил источник в думе города.
В Заксобрании Приангарья наметился альянс «Единой России» и малых фракций17 Апреля 2020, 15.36
Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Законодательном собрании Иркутской области продолжается консолидация деятельности различных политических фракций. Единственная партия, которая выбивается из этого процесса – КПРФ.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
МЧС: причиной пожара в этнопарке «Золотая Орда» мог стать аварийный режим работы электросети в подсобке21 Апреля 2020, 17.22
Эхирит-Булагатский район, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Установлены предварительные причины пожаров в этнопарке «Золотая Орда» и в поселке Корсук Эхирит-Булагатского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В Братске перед судом предстанет хозяин «резиновой квартиры»21 Апреля 2020, 16.55
Братск, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Братске суд рассмотрит уголовное дело в отношении 37-летнего горожанина, обвиняемого в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении.
Двое мужчин погибли на пожаре в Эхирит-Булагатском районе21 Апреля 2020, 15.11
2020-04-21-07-25-12
Эхирит-Булагатский район, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В селе Корсук Эхирит-Булагатского района проводится доследственная проверка по факту гибели людей на пожаре, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
На жителя деревни Карлук Иркутского района завели уголовное дело за незаконное хранение оружия21 Апреля 2020, 12.13
Иркутский район, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Уголовное дело за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия возбудили в отношении жителя деревни Карлук Иркутского района. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Иркутской области на утро 21 апреля снова зарегистрирован действующий лесной пожар21 Апреля 2020, 11.07
Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за сутки 20 апреля было обнаружено семь лесных пожаров, потушено шесть из них. Действующим остался очаг площадью три гектара в Братском районе.
Усольчанка зарезала сожителя20 Апреля 2020, 17.49
Усолье-Сибирское, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Жительница Усолья-Сибирского в пылу ссоры зарезала сожителя.
В Иркутской области частично сгорел этнопарк «Золотая Орда»20 Апреля 2020, 17.35
Эхирит-Булагатский район, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Эхирит-Булагатском районе частично сгорел этнопарк «Золотая Орда».
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