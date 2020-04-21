В Иркутске на 22 апреля обещают хорошую погоду

Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 12 из 75 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано у детей до 17 лет – по одному ребенку в возрасте трех и семи месяцев, двух, четырех, семи, девяти, 12 и 14 лет, по два ребенка в возрасте 11 и 13 лет. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.