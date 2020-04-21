|Погода
|21.04.2020
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В Иркутске на 22 апреля обещают хорошую погоду
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Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 22 апреля ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с, температура ночью -4,-6°, днем +13,+15°.
По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 22 апреля – переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы ночью до 12 м/с, днем до 14 м/с, температура ночью -2,-7°, при прояснении -9,-14°, в Тайшетском районе +1,-4°, днем +13,+18°, при облачной погоде +4,+9°, в Чунском, Тайшетском, Нижнеудинском районах +15,+20°.
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