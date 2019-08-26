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|27.08.2019
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В Иркутске на 27 августа обещают до +20,+22°
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Иркутская область, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 27 августа ожидается переменная облачность, в первую половину ночи небольшой дождь, днем без осадков, утром туман, ветер северо-западный с переходом днем на юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +9,+11°, днем +20,+22°.
По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 27 августа – переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, днем в западных и южных районах без осадков, утром при прояснении туман. Ветер северо-западный с переходом днем на юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +8,+13°, при прояснении +2,+7°, днем +19,+24°, при облачной погоде +13,+18°.
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