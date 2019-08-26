В Иркутске на 27 августа обещают до +20,+22°

Иркутск, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - До единого дня голосования остается все меньше времени. Страсти на выборах накаляются с каждым днем. В какой стадии находится сейчас думская кампания, что в ней принципиально нового и неожиданного и чего в предстоящие две недели до выборов ждать избирателям. Об этом рассуждали иркутские политологи и журналисты на заседании Экспертного клуба.