|Погода
|26.11.2019
|
|
В Иркутске на 27 ноября не обещают осадков
|
Иркутская область, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 27 ноября – переменная облачность, без существенных осадков, утром местами туман, ветер юго-восточный 2-7 м/с, температура ночью -20,-22°, днем -9,-11°.
По области, по прогнозу иркутского УГМС, 27 ноября – переменная облачность, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -19,-24°, при прояснении -29,-34°, днем -7,-12°, при облачной погоде -17,-22°.
Тэги: