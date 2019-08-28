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28.08.2019

В Иркутске на 29 августа обещают до +25°

Иркутская область, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 29 августа ожидается переменная облачность, без осадков,  ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +7,+9°, днем +23,+25°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 29 августа – переменная облачность, в отдельных районах небольшие и умеренные дожди, в западных районах местами ливневые дожди, грозы, утром при прояснении туман. Ветер юго-западный, юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, при грозах порывы до 13 м/с. Температура ночью +7,+12°, при прояснении до +2°, днем +23,+28°, при облачной погоде +16,+21°.

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутске на 29 августа обещают до +25°28 Августа 2019, 18.02
2019-08-28-10-11-47
Иркутская область, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 29 августа ожидается переменная облачность, без осадков,  ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +7,+9°, днем +23,+25°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Минздрав Иркутской области: «На медицину Приангарья объявлена предвзятая охота»28 Августа 2019, 17.51
2019-08-28-10-00-57
Иркутская область, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Минздрав Иркутской области прокомментировал заявления эксперта, кандидата экономических наук, доцента Байкальской международной бизнес-школы ИГУ Романа Ерженина о нынешнем состоянии медицины в Приангарье.
В корпоративном лагере РУСАЛа отдохнули дети металлургов из Иркутска, Братска и других городов28 Августа 2019, 15.37
2019-08-28-07-35-22
Иркутская область, Хакасия, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На базе саяногорского санатория-профилактория «Металлург» завершился летний сезон корпоративного лагеря по программе «Экспедиция на планету РУСАЛ». В нём в четыре смены отдохнули 576 детей.
В Иркутской области планируют создать ещё два исправительных центра28 Августа 2019, 10.44
2019-08-28-03-10-13
Иркутская область, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В ГУФСИН по Иркутской области прорабатывается вопрос о перепрофилировании двух колоний в исправительные центры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Тулуне начнет работать Межведомственный консультационный центр для жителей, пострадавших от наводнения28 Августа 2019, 09.00
2019-08-27-11-23-40
Тулун, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне в четверг по адресу ул. Ленина, 79 начнет работу объединенный Межведомственный консультационный центр для пострадавших от наводнения.
Школьникам из затопленных территорий Приангарья вручат почти 9 тонн гуманитарной помощи27 Августа 2019, 17.20
Иркутская область, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Активисты Российского движения школьников собрали более 8,5 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения школьников в Иркутской области. Это около 1000 укомплектованных рюкзаков, портфелей и наборов для первоклассника, а также более 30 наименований канцелярских принадлежностей.
Казино Вулкан предлагает новичкам выгодные бонусные программы27 Августа 2019, 06.59
Интернет, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Многим любителям азартных игр трудно выбрать, из огромного количества онлайн-казино, сервис, который отвечает всем их требованиям. В этом случае лучше прислушаться к мнению окружающих и довериться отзывам о подобных сайтах. Одним из лучших по праву считается казино Вулкан скачать которое можно даже на свой мобильный. Это позволит всегда оставаться в курсе последних событий в мире гемблинг-услуг. Каждый зарегистрировавшийся новичок сразу же получит приятный бонус на свой счёт. После этого, игроков ждут выгодные предложения, которые периодически предлагаются сервисом, и множество поощрений за хорошую игру. Однако не стоит забывать о времени и контролировать количество потраченных денег, чтобы не развивать в себе зависимость.
Особенности выбора верхней одежды27 Августа 2019, 10.53
Российская Федерация, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Верхняя одежда — это неотъемлемая часть гардероба любого человека. Особенно для тех, кто проживает в холодных климатических районах. Современным модницам нужно со всей серьёзностью подойти к выбору курток или кофт, чтобы не только согреться, но и оставаться стильной. Сейчас стало модным делать покупки в интернете, ведь сайты предлагают больший ассортимент одежды и цветовых гамм, но вместе с тем и осложняют выбор из-за такого большого многообразия. Рассмотрим более подробно на что следует обратить внимание, выбирая ту или иную модель.
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В Тайшетском районе мэра и трех глав поселений оштрафовали за нарушения законодательства при паводке28 Августа 2019, 17.17
2019-08-28-09-44-14
Тайшетский район, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Суд признал мэра Тайшетского района Александра Величко и глав еще трех муниципальных образований виновными в невыполнении требований норм и правил по оповещению населения об угрозе ЧС. Каждому из них назначен административный штраф в размере 10 тысяч рублей.
В рамках партийного проекта «Единой России» в 2019 году отремонтируют спортзалы в сельских школах Приангарья28 Августа 2019, 16.26
Иркутская область, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - К концу 2019 года ремонтные работы завершатся в 19 школьных спортзалах 13 сельских территорий Приангарья, участвующих в партпроекте «Единой России» «Детский спорт».
Экс-спикер Заксобрания Виктор Круглов через суд пытается взыскать 155 миллионов рублей долгов с Александра Битарова28 Августа 2019, 16.05
Иркутск, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Экс-спикер Заксобрания Иркутской области Виктор Круглов через суд пытается взыскать 155 миллионов рублей долгов с действующего депутата ЗС и советника генерального директора ОАО «Финансово-строительная компания «Новый город» Александра Битарова. Материалы дела опубликованы на сайте Арбитражного суда Иркутской области.
В Тулуне и районе продолжают готовиться к выборам27 Августа 2019, 17.53
2019-08-27-10-02-18
Тулунский район, Тулун, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне и Тулунском районе, пострадавшим от наводнения, продолжается подготовка к выборам, назначенным на единый день голосования 8 сентября. О ходе работ на координационном совещании у полпреда президента в СФО Сергея Меняйло доложил председатель избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев 26 августа.
Депутаты Законодательного собрания встретились с пострадавшими от наводнения и волонтерами в Братске27 Августа 2019, 15.34
Братск, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол посетил пункт долговременного размещения граждан, пострадавших от наводнения, в санатории «Братское взморье».
Сергей Сокол: Братск может развиваться и получать материальную поддержку из бюджета региона27 Августа 2019, 15.07
Братск, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области, секретарь Иркутского реготделения «Единой России» Сергей Сокол и депутат Законодательного собрания, замсекретаря по проектной работе Наталья Дикусарова посетили Братск с рабочим визитом.
Наталья Дикусарова: «Городская среда» – это проект, где решающим является мнение жителей27 Августа 2019, 12.10
Братск, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В ходе рабочего визита в Братск региональный координатор федерального партийного проекта «Единой России» «Городская среда», председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного собрания Иркутской области Наталья Дикусарова посетила поселок Бикей Падунского района.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
В Братске поймали не раз судимую держательницу наркопритона28 Августа 2019, 17.06
Братск, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске полицейские задержали многократно судимую содержательницу наркопритона.
В Усть-Илимске без вести пропал пенсионер Олег Томилин28 Августа 2019, 15.01
2019-08-28-07-06-29
Усть-Илимск, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске полицейские разыскивают без вести пропавшего пенсионера Олега Томилина. Мужчина 1939 года рождения ушел из дома и до настоящего момента не вернулся.
В Зиминском районе без вести пропал пожилой грибник28 Августа 2019, 10.35
2019-08-28-02-53-16
Зиминский район, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Зиминском районе разыскивают заблудившегося в лесу 67-летнего Александра Завялова.
В Казачинско-Ленском районе лесными пожарами охвачено 2 тысячи гектаров28 Августа 2019, 10.20
Казачинско-Ленский район, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - По состоянию на утро 28 августа в Иркутской области зарегистрировано два лесных пожара общей площадью две тысячи гектаров. Оба возгорания локализованы в Казачинско-Ленском районе.
В лесу Куйтунского района пропал пенсионер27 Августа 2019, 17.37
Куйтунский район, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Константин Кузнецов 1954 года рождения отправился в леса Куйтунского района за ягодами и пропал без вести.
В Усолье-Сибирском – вспышка кишечной инфекции27 Августа 2019, 17.21
Усолье-Сибирское, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Из теротдела управления Роспотребнадзора по Иркутской области 26 августа поступило сообщение о том, что с 24 по 25 августа у жителей Усолья-Сибирского зарегистрировано девять случаев острой кишечной инфекции, в том числе у двух детей трех и девяти лет.
При пожаре в центре Иркутска погиб мужчина27 Августа 2019, 13.31
Иркутск, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 26 августа при пожаре в доме-памятнике культурного наследия погиб мужчина.
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