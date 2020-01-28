В Иркутске на 30 января обещают небольшой снег

Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 30 января ожидается переменная облачность, ночью снег, днем небольшой снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, утром и днем 7-12 м/с, температура ночью -13,-15°, днем -8,-10°. По области, по прогнозу иркутского УГМС, 30 января – переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег, ночью в северных, днем в западных районах небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, утром и днем в западных и северных районах 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с, метели. Температура ночью -12,-17°, при прояснении -22,-27°, днем -8,-13°, в пониженных формах рельефа -18,-23°. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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