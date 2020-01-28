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29.01.2020

В Иркутске на 30 января обещают небольшой снег

Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 30 января ожидается переменная облачность, ночью снег, днем небольшой снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, утром и днем 7-12 м/с, температура ночью -13,-15°, днем -8,-10°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 30 января – переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег, ночью в северных, днем в западных районах небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, утром и днем в западных и северных районах 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с, метели. Температура ночью -12,-17°, при прояснении -22,-27°, днем -8,-13°, в пониженных формах рельефа -18,-23°.

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутске на 30 января обещают небольшой снег29 Января 2020, 17.31
-30-
Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 30 января ожидается переменная облачность, ночью снег, днем небольшой снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, утром и днем 7-12 м/с, температура ночью -13,-15°, днем -8,-10°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Единороссы Приангарья организовали мероприятия, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда29 Января 2020, 17.00
Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В рамках партийного проекта «Историческая память» партийцы местных отделений партии «Единая Россия» проводят в Приангарье мероприятия, приуроченные ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Виталий Барышников заявил, что Иркутску придется выдержать серьезную конкуренцию при получении звания «Город трудовой доблести»29 Января 2020, 17.05
Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Виталий Барышников заявил, что Иркутску придется выдержать серьезную конкуренцию при получении звания «Город трудовой доблести». Этот вопрос рассмотрели на депутатских слушаниях 29 января в рамках подготовки города к 75-летней годовщине Великой Победы.
Решается вопрос тотального отлова бездомных собак в Иркутске к чемпионату мира29 Января 2020, 16.57
Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На совещании в правительстве Иркутской области рассмотрят вопрос решения проблемы тотального отлова безнадзорных собак в областном центре к чемпионату мира.
В Иркутскую область поступили юбилейные награды ко Дню Победы29 Января 2020, 16.11
Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутскую область поступили юбилейные награды ко Дню Победы. Об этом на депутатских слушаниях рассказал вице-мэр Иркутска, председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Виталий Барышников.
МЧС предупреждает жителей Иркутской области об ухудшении погоды 30 января29 Января 2020, 15.41
Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - По информации иркутского УГМС, 30 января утром и днем местами в западных и северных районах ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-18 м/с, снег, метели. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Роспотребнадзор: более чем на четверть снизилось число отравлений спиртосодежащей продукцией в Приангарье29 Января 2020, 12.42
2020-01-29-04-56-44
Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году в Иркутской области количество отравлений спиртосодержащей продукцией снизилось на 26,5%. Всего за год в регионе было зарегистрировано 3733 случая острых отравлений химической этиологии, что на 12,9% ниже 2018 года (4285 случаев).
Прием по соцвопросам провели в Иркутской общественной приемной «Единой России»29 Января 2020, 12.15
Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Прием граждан по личным вопросам провела заместитель управляющего ИРО Фонда социального страхования РФ Ирина Ковтун в Иркутской региональной общественной приемной партии «Единая Россия».
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Дума Иркутска обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить деятельность МУП «Центральный рынок»29 Января 2020, 15.20
Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Дума Иркутска обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить деятельность МУП «Центральный рынок». Такое решение принято на депутатских слушаниях 29 января.
Мэр Чунского района Валерий Тюменцев ушел в отставку29 Января 2020, 13.17
2020-01-29-05-19-24
Чунский район, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Отставка мэра Чунского района Валерия Тюменцева принята 29 января. Известно, что он покинул пост «по собственному желанию».
В Иркутске открылась сессия Законодательного собрания региона29 Января 2020, 10.28
Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 29 января открылась очередная сессия Законодательного собрания Приангарья.
Дмитрий Медведев назвал главные задачи «Единой России»29 Января 2020, 09.20
Москва, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел расширенное заседание бюро высшего совета партии. Главными темами встречи стало обсуждение реализации послания Федеральному Собранию и решений 19-го съезда «Единой России».
Депутаты думы Иркутска намерены усилить работу с жителями и мэрией города в своих округах28 Января 2020, 11.08
Иркутск, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска намерены повысить эффективность работы с жителями своих избирательных округов, оперативность реагирования на обращения горожан и исполнения их наказов, а также усилить работу с мэрией и комитетами по управлению административными округами.
Три иркутянина вышли в финал «Лидеров России»28 Января 2020, 08.00
Новосибирск, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Объявлены имена 30 финалистов третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России-2020», прошедших в суперфинал от Сибирского федерального округа (СФО). Три из них – из Иркутской области, сообщают организаторы.
На январской сессии Заксобрания Иркутской области рассмотрят 37 вопросов27 Января 2020, 17.00
Иркутская область, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Коллегия Законодательного собрания Иркутской области утвердила предварительную повестку 26-й сессии, запланированной на 29 января. Всего в проект повестки включено 37 вопросов, сообщает пресс-служба регпарламента.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
Водитель автобуса, сбивший иркутянку, привлечен к административной ответственности29 Января 2020, 16.34
Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - К административной ответственности по трем статьям привлечен 62-летний водитель автобуса «ДЭО», следовавшего по маршруту №90, который утром 28 января сбил пешехода на улице Чкалова.
Доверчивая иркутянка перевела мошенникам больше миллиона рублей29 Января 2020, 15.30
Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Телефонные мошенники списали с карты 58-летней иркутянки свыше 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Здание типографии горело в Зиме 29 января29 Января 2020, 15.11
-29-
Зима, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Зиме днем 29 января случился пожар в здании типографии. По предварительной информации, причиной стала неисправность газового оборудования. Пострадавших нет.
Налетчика на продуктовый магазин поймали в Бодайбинском районе29 Января 2020, 14.32
Бодайбинский район, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Мамакан Бодайбинского района задержали подозреваемого в совершении вооруженного нападения на продуктовый магазин.
В Ангарске пьяный лихач без водительских прав и с гипсом на ноге спровоцировал погоню со стрельбой29 Января 2020, 12.03
Ангарск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске полицейским в ходе погони пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить пытавшегося скрыться нетрезвого лихача, управлявшего автомобилем с подложными номерами.
Иркутянин, спровоцировавший тяжелое ДТП, проведет 15 лет в колонии строгого режима29 Января 2020, 11.20
-15-
Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд 29 января вынес решение по резонансному делу о ДТП на улице Мира в областном центре в 2018 году. Иркутянина, сознательно спровоцировавшего аварию, приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Жительница Братска получила условный срок за пьяное нападение на инспектора полиции по делам несовершеннолетних29 Января 2020, 10.55
Братск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Братский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанки, обвинявшейся в покушении на инспектора полиции по делам несовершеннолетних. Ей назначено два года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.
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