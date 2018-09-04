В Иркутске на 5 сентября обещают дождь

Иркутская область, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 5 сентября ожидается облачность с прояснениями, временами умеренный дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы 14-19 м/с, температура ночью +6,+8°, днем +12,+14°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 5 сентября – переменная облачность, небольшие и умеренные дожди, местами сильные дожди, грозы, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, в северных и днём в западных районах местами небольшие и умеренные дожди.

Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с, утром при прояснении туман, температура ночью +4,+9°, в западных и северных при прояснении 0,-3°, заморозки, днем +12,+17°, местами +7,+12°.