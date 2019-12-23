В Иркутске на католический Сочельник похолодает до -18°

Иркутская область, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 24 декабря ожидается переменная облачность, временами слабый снег, ветер северо-западный 3-8 м/с, температура ночью -22,-24°, днем -16,-18°. По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 24 декабря – переменная облачность, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман, ветер южной четверти, в южных районах северо-западный 3-8 м/с, температура ночью -22,-27°, при прояснении -32,-37°, днем-16,-21°, местами -24,-29°, в западных районах ночью при облачной погоде до -17°, днем местами до -11°, в северных и верхнеленских районах ночью -38,-43°, при облачной погоде -28,-33°, днем -27,-32°, местами -33,-38°. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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