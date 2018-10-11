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11.10.2018

В Иркутске на утро 12 октября обещают дождь

Иркутская область, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 12 октября ожидается переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +3,+5°, днем +10,+12°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 12 октября – переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный, с переходом в западных районах на северо-восточный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с. Температура ночью +1,+6°, при прояснении 0,-5°, днем +9,+14°, местами +3,+8°.

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