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17.04.2020

В Иркутске на выходных будет пасмурно

Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 18 апреля ожидается облачность, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер северо-западный 5-10 м/с, днём порывы до 15 м/с. Температура ночью 0,+2°, днём +7,+9°.

По Иркутской области, по данным УГМС, 18 апреля ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки  в виде мокрого снега и снега, ночью в западных,  и в течение суток в южных районах и в горах Восточного Саяна небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя,  ветер северной четверти  2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, утром и днём 5-10 м/с местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -5,-10°, при облачной погоде +2,-3°, в Катангском районе при прояснении -15,-20°, днём +6,+11°, при облачной погоде +2,-3°, в северных районах 0,+5°, местами -5,-10°.

В воскресенье, 19 апреля, ожидается переменная облачность, местами небольшие, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья небольшие, местами умеренные осадки в виде  мокрого снега и снега, ветер  северный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -3,-8°, при прояснении -13,-18°, днем +1,+6°, местами -2,-7°.

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В Иркутске на выходных будет пасмурно17 Апреля 2020, 18.10
2020-04-17-10-20-16
Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 18 апреля ожидается облачность, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер северо-западный 5-10 м/с, днём порывы до 15 м/с. Температура ночью 0,+2°, днём +7,+9°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Поражения и победы маршала Конева: о великом полководце и иркутской улице17 Апреля 2020, 18.02
2020-04-17-10-08-43
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-43-
Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по данным оперштаба на вечер 17 апреля, число подтверждённых случаев заболевания коронавирусом выросло до 55. Под наблюдением врачей находятся 43 человека, 10 выздоровели.
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Иркутск, Шелехов, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске поместили в обсерватор первую собаку, прилетевшую вместе с хозяином из Бангкока. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
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Пасхальные богослужения в Иркутской области пройдут за закрытыми дверями17 Апреля 2020, 10.31
2020-04-17-02-37-23
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Руслан Болотов сдал документы в комиссию по выборам мэра Иркутска 17 Апреля 2020, 16.53
Иркутск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Руслан Болотов сдал документы в комиссию по выборам мэра Иркутска. Он стал пятнадцатым претендентом на пост градоначальника. Об этом Телеинформу сообщил источник в думе города.
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Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Законодательном собрании Иркутской области продолжается консолидация деятельности различных политических фракций. Единственная партия, которая выбивается из этого процесса – КПРФ.
В Иркутске зарегистрировали девять кандидатов на пост мэра17 Апреля 2020, 15.31
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Антон Логашов претендует на пост мэра Иркутска17 Апреля 2020, 11.02
Иркутск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Антон Логашов претендует на пост мэра Иркутска. Он сдал документы в конкурсную комиссию утром 17 апреля и стал двенадцатым претендентом на эту должность. Об этом Телеинформу рассказал источник в думе.
Мандат депутата ЗС Иркутской области Дмитрия Бритока перейдёт чиновнику из Усть-Кута17 Апреля 2020, 10.05
Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Мандат депутата ЗС Иркутской области Дмитрия Бритока, который сложил полномочия на сессии 15 апреля, передадут начальнику административно-хозяйственного отдела администрации Усть-Кута Денису Некипелову. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.
На пост мэра Иркутска претендуют уже девять кандидатов17 Апреля 2020, 08.30
2020-04-16-11-01-15
Иркутск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На пост мэра Иркутска претендуют уже девять кандидатов. Еще два заявления к имеющимся шести поданы в комиссию вечером 16 апреля. Об этом Телеинформу сообщил источник в думе города.
На пост мэра города Иркутска появился седьмой кандидат16 Апреля 2020, 13.23
Иркутск, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность мэра города Иркутска приняла сегодня документы у седьмого претендента. Им стал 42-летний генеральный директор АО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности», кандидат технических наук, член-корреспондент Российской инженерной академии Вячеслав Григорьев.
Современный Китай: мифы и реальность
По факту бунта в ангарской колонии возбудили ещё два уголовных дела17 Апреля 2020, 15.16
Ангарск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области возбудило ещё одно уголовное дело по факту мятежа в ИК-15 Ангарска, который произошёл 9-10 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Иркутской области за сутки обнаружили восемь лесных пожаров17 Апреля 2020, 12.54
Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за сутки обнаружили и потушили восемь лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
В Шелехове девятилетний мальчик попал под грузовик17 Апреля 2020, 11.41
Шелехов, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Шелехове 16 апреля девятилетний мальчик попал под колёса грузовика «Хино» и был госпитализирован с различными травмами. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
ГУФСИН: заказчики и основные каналы бунта в ангарской колонии установлены17 Апреля 2020, 10.15
2020-04-17-02-26-55
Ангарск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Заказчики и основные каналы организации беспорядков в ИК-15 в Ангарске, произошедших 9-10 апреля, уже установлены. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.
В Приангарье за сутки 15 апреля ликвидировано горение сухой травы и мусора на площади 71 гектар16 Апреля 2020, 17.35
Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье за сутки 15 апреля ликвидировано горение сухой травы и мусора на площади 71 гектар. Это 25 пожаров из 40 зарегистрированных на территории области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В Усолье на пустыре в районе проезда Серегина обнаружено тело младенца16 Апреля 2020, 16.51
Усолье-Сибирское, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Следственный отдел по Усолью-Сибирскому СУ СКР по Иркутской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ – убийство матерью новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Свирске водитель «Лады» сбил первоклассника16 Апреля 2020, 15.48
Свирск, 16.04.20 (ИА «Телеинфори»), – Cотрудники отдела ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал 7-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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