В Иркутске на выходных будет пасмурно

Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 18 апреля ожидается облачность, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер северо-западный 5-10 м/с, днём порывы до 15 м/с. Температура ночью 0,+2°, днём +7,+9°.

По Иркутской области, по данным УГМС, 18 апреля ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, ночью в западных, и в течение суток в южных районах и в горах Восточного Саяна небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, ветер северной четверти 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, утром и днём 5-10 м/с местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -5,-10°, при облачной погоде +2,-3°, в Катангском районе при прояснении -15,-20°, днём +6,+11°, при облачной погоде +2,-3°, в северных районах 0,+5°, местами -5,-10°.

В воскресенье, 19 апреля, ожидается переменная облачность, местами небольшие, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, ветер северный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -3,-8°, при прояснении -13,-18°, днем +1,+6°, местами -2,-7°.