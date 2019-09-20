В Иркутске на выходных будет тепло и солнечно

Иркутская область, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 21 сентября ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +8,+10°, днём +23+25°.

В Иркутской области, по данным УГМС, 21 сентября – переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, днем грозы, ночью в южных и верхнеленских районах без осадков, утром при прояснении туман. Ветер южной четверти 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, с переходом утром и днем на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +8,+13°, в пониженных формах рельефа +4,-1°, днём +20,+25°, при облачной погоде +12,+17°.

В воскресенье, 22 сентября, ожидается переменная местами небольшой и умеренный дождь, ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, с переходом днём на юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с, температура ночью +6,+11°, при прояснении до +2°, днём +15,+20°, при облачной погоде +9,+14°.