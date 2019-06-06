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07.06.2019

В Иркутске на выходных – солнечная и ясная погода

Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 июня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура ночью +7,+9°, днём +26,+28°.

По Иркутской области, по данным УГМС, 8 июня ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы. В отдельных районах утром туман. Ветер юго-западный, юго-восточный, при грозах северо-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью +8,+13°, при прояснении +2,+7°, днём +25,+30°, при облачной погоде +15,+20°.

В воскресенье, 9 июня, в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, днем в горах Восточного Саяна и ливневые дожди, ветер юго-восточный, юго-западный, с переходом днем на северо-западный 5-10 м/с, порывы ночью до 13 м/с, днем 13-18 м/с. Температура ночью +11,+16°, местами +5,+10°, днём +27,+32°, при увеличении облачности +17,+22°.

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутске на выходных – солнечная и ясная погода07 Июня 2019, 17.37
2019-06-07-09-40-19
Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 июня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура ночью +7,+9°, днём +26,+28°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
В Иркутске временно вышла из строя система «112»07 Июня 2019, 17.22
Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске временно не работает система экстренного вызова «112». Об этом сообщается на странице администрации города в соцсети «Фейсбук».
Шестой Байкальский гражданский форум проходит в Иркутске07 Июня 2019, 16.56
Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеке имени Молчанова-Сибирского открылся Байкальский гражданский форум «Гражданское общество в реализации приоритетных национальных проектов».
Иркутян 8 июня зовут на научный фестиваль «Формула Доверия»07 Июня 2019, 15.51
Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на острове Конный 8 июня пройдет научный фестиваль «Формула Доверия». Гостей ждут 11 испытаний из области биологии, психологии, космонавтики и ряда других наук.
Родительская общественность Иркутска проверила работу лагерей дневного пребывания детей 07 Июня 2019, 15.18
Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске проверили работу лагерей дневного пребывания детей, в том числе по организации и качеству питания.
В Красноярске пройдёт первая Сибирская конференция по корпоративному волонтёрству07 Июня 2019, 11.14
2019-06-07-03-33-34
СФО, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - 14 и 15 июня в Красноярске состоится первая Сибирская конференция по корпоративному волонтёрству. Организатором события выступает компания РУСАЛ при поддержке Национального совета по корпоративному волонтёрству.
«Время новых возможностей»: группу пенсионеров Братска научили пользоваться соцсетями07 Июня 2019, 10.38
Братск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Группа братских пенсионеров научились пользоваться компьютером и освоили популярные направления хенд-мейда в рамках проекта «Время новых возможностей», который разработали в Братском политехническом колледже. Воплотить идею в жизнь удалось благодаря победе в конкурсе «Помогать просто» компании РУСАЛ.
Больше 300 особенных детей соберутся на фестиваль «Крылья» в Иркутске07 Июня 2019, 09.00
2019-06-06-11-19-33
Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 15 июня проведут детский фестиваль «Крылья». В нём примут участие более 300 детей с ограниченными возможностями здоровья, а также более 150 обученных волонтёров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
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Задержание главы иркутского Минлеса Сергея Шеверды прокомментировали федеральные власти07 Июня 2019, 15.45
Иркутская область, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин прокомментировал задержание министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды. Об этом сообщается на сайте телеканала «РЕН-ТВ».
Алексей Савельев намерен установить спортивный комплекс на Воинской Площадке в Иркутске07 Июня 2019, 15.58
Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - С просьбой установить многофункциональную спортивную площадку к депутату думы Иркутска по избирательному округу №7, члену партии «Единая Россия» Алексею Савельеву обратились жители улицы Воинская Площадка.
Поддержанный ЗС Приангарья проект закона об упрощении порядка декларирования для сельских депутатов принят в первом чтении 07 Июня 2019, 12.58
Москва, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В первом чтении принят проект федерального закона, упрощающего порядок декларирования для сельских депутатов, работающих на непостоянной основе. Напомним, законопроект поддержали депутаты Законодательного собрания Иркутской области.
СКР: Сергей Шеверда доставлен в Иркутск – с ним проводятся следственные действия07 Июня 2019, 10.05
2019-06-07-02-18-44
Иркутская область, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Министра лесного комплекса Сергея Шеверду вечером 6 июня доставили в Иркутск. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, сейчас с ним проводятся следственные действия.
СКР обнародовал видео задержания главы Минлеса Иркутской области Сергея Шеверды06 Июня 2019, 16.55
Москва, Иркутская область, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Следком России на своём ютуб-канале опубликовал видео задержания министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды.
Единороссы предлагают ввести социальные налоговые вычеты для россиян, чьи дети занимаются спортом06 Июня 2019, 16.50
Москва, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Представители «Единой России» выступили с инициативой предоставить россиянам льготу на оплату занятий детей в спортивных секциях и приобретение необходимого для занятий спортом инвентаря. В частности, предлагается предусмотреть социальные налоговые вычеты.
Главу Минлеса Иркутской области Сергея Шеверду ФСБ сняла с самолета в Москве 06 Июня 2019, 12.42
2019-06-06-04-51-45
Москва, Иркутская область, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - По поручению СУ СКР по Иркутской области сотрудники ФСБ России задержали в московском аэропорту Шереметьево министра лесного комплекса Приангарья Сергея Шеверду. Его подозревают в превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
В Ангарск из Китая контрабандой провезли запрещенное психотропное вещество07 Июня 2019, 17.29
Ангарск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарск из Китая контрабандой попытались провезти 10 граммов психотропного вещества «тианептин» – его оборот в России запрещен. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Иркутской таможни.
В Бодайбо вынесли приговор за пересылку наркотиков в конверте для документов07 Июня 2019, 17.17
Бодайбо, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Бодайбинский городской суд вынес три приговора за незаконную пересылку наркотиков из Иркутска в Бодайбо.
Семь тулунчанок предстанут перед судом за аферу с маткапиталом07 Июня 2019, 17.15
Тулун, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тулунский городской суд направлено уголовное дело в отношении 38-летней руководительницы одного из местных агентств недвижимости. Женщина обвиняется в мошенничестве с маткапиталом на сумму 26 млн рублей. Вместе с ней по делу проходят ещё шесть женщин, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В Братске сняли с поезда пассажира-взяточника07 Июня 2019, 16.10
Братск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске задержан пассажир поезда №76 сообщением «Москва – Нерюнгри» за дачу взятки сотруднику транспортной полиции.
В Братском районе при пожаре погибли двое мужчин07 Июня 2019, 15.28
Братский район, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братском районе при пожаре в строительном вагончике погибли двое мужчин.
Ангарчанин устроил пальбу на кладбище07 Июня 2019, 15.13
Ангарск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске 45-летний горожанин устроил стрельбу на кладбище. Его задержали по горячим следам, сообщает пресс-служба полиции.
В Иркутске юноша и четверо подростков угнали три авто07 Июня 2019, 13.24
Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске юноша и четверо подростков угнали три отечественных автомобиля.
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