В Иркутске на выходных – солнечная и ясная погода

Иркутск, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 июня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура ночью +7,+9°, днём +26,+28°.

По Иркутской области, по данным УГМС, 8 июня ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы. В отдельных районах утром туман. Ветер юго-западный, юго-восточный, при грозах северо-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью +8,+13°, при прояснении +2,+7°, днём +25,+30°, при облачной погоде +15,+20°.

В воскресенье, 9 июня, в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, днем в горах Восточного Саяна и ливневые дожди, ветер юго-восточный, юго-западный, с переходом днем на северо-западный 5-10 м/с, порывы ночью до 13 м/с, днем 13-18 м/с. Температура ночью +11,+16°, местами +5,+10°, днём +27,+32°, при увеличении облачности +17,+22°.