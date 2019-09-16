В Иркутске ночью 17 сентября температура опустится до 0, днем до +17°

Иркутская область, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 17 сентября ожидается переменная облачность, без осадков, ветер ночью переменный до 5 м/с, днём юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью 0,+2°, днём +15,+17°. В Иркутской области, по данным УГМС, - переменная облачность, ночью местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в северных районах в виде мокрого снега и снега, днём без осадков, в северных районах местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, утром при прояснении туман, ветер юго-западный, юго-восточный 4-9 м/с, днём порывы до 13 м/с, температура ночью 0,+5°, при прояснении до -5°, днём +13,+18°, при облачной погоде +4,+9°. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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