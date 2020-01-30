В Иркутске ночью 31 января ожидается небольшой снег

Иркутская область, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 31 января ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью -21,-23°, днём -14,-16°. В Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, ночью в северных районах небольшой снег. Ветер западный, северо-западный с переходом на юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -28,-33°, при облачной погоде -18,-23°, днём -14,-19°, в пониженных формах рельефа -24,-29°. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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