В Иркутске ночью 4 апреля снова осадки, днем пасмурно

Иркутск, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 4 апреля ожидается переменная облачность, ночью небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем без осадков, ветер северо-западный 7-12 м/с, температура ночью -2,-4°, днем +4,+6°. По области, по прогнозу иркутского УГМС, 4 апреля – переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 13-18 м/с, поземки, температура ночью -1,-6°, при прояснении -11,-16°, днем +4,+9°, местами 0,-5°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: