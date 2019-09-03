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03.09.2019

В Иркутске ночью 4 сентября обещают дождь, днем без осадков

Иркутская область, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 4 сентября ожидается переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков, утром туман, ветер северо-западный с переходом днем на юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью +11,+13°, днем +22,+24°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 4 сентября – переменная облачность, местами: небольшие, умеренные дожди, грозы. Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный, западный с переходом днем по югу на восточный, юго-восточный 4-9 м/с, порывы до 13 м/с. Температура ночью +8,+13°, при прояснении +1,+6°, днем +19,+24°, при облачной погоде +12,+17°.

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В Иркутске 4 сентября будет облачно, днем до +24°04 Сентября 2019, 07.00
2019-09-03-10-13-45
Иркутская область, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 4 сентября ожидается переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков, утром туман, ветер северо-западный с переходом днем на юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью +11,+13°, днем +22,+24°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Шестьдесят иркутских школьников вступили в ряды «Юнармии»04 Сентября 2019, 15.13
Иркутск, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Шестьдесят иркутских школьников вступили в ряды «Юнармии». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В Братске провели экологический квест «День Братского моря»04 Сентября 2019, 14.34
Братск, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В последний день лета в Братске отметили «День моря». Экологический праздник на побережье организовал Центр социальных программ РУСАЛа.
«Иркутскжелдорпроект» принял участие в ликвидации последствий ливневого паводка в Иркутской области04 Сентября 2019, 10.44
2019-09-04-02-56-03
Иркутская область, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Пять региональных подразделений АО «Росжелдорпроект» (входящего в группу компании 1520), в том числе специалисты филиалов: «Иркутскжелдорпроект», «Уралжелдорпроект», «Челябжелдорпроект», «Забайкалжелдорпроект», «Дальжелдорпроект» приняли активное участие в обследовании жилых домов, подтопленных в Тайшетском районе Иркутской области в результате наводнения. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В Иркутском зоосаде поселилась пара полосатых мангустов04 Сентября 2019, 09.55
2019-09-04-02-10-48
Иркутск, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском зоосаде поселилась пара полосатых мангустов. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Эксперты: указ губернатора отменит строительство элитной высотки в историческом центре Иркутска04 Сентября 2019, 09.00
2019-09-03-11-36-06
Иркутск, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Появились основания остановить возведение девятиэтажного жилого комплекса на месте чаеразвесочной фабрики. Фонд общественного контроля «В поле зрения» выяснил, что разрешение на строительство высотки стало возможным благодаря «специальному» постановлению №359-пп правительства Иркутской области, которое сейчас оспаривается в областном суде.
В Иркутской области закрыли общественные пляжи03 Сентября 2019, 17.17
Иркутская область, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 31 августа была завершена эксплуатация общественного пляжа, расположенного на Еловском водохранилище Ангарска, 3 сентября закрылся пляж в заливе Якоби Иркутского водохранилища в Иркутске.
В азиатских казино появились игровые автоматы, принимающие разную валюту03 Сентября 2019, 06.53
2019-09-03-09-00-44
Интернет, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В филиппинских казино появились первые в мире игровые автоматы, которые принимают не только местные банкноты, но и валюту ряда других стран. Эта система японских разработчиков компании Universal Entertainment Corp. является пока единственной в своем роде, и после апробации в Маниле будет внедряться в игорной индустрии других азиатских государств.
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Единороссы установили в Хомутово уличную универсальную площадку04 Сентября 2019, 08.00
Иркутский район, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Уличную универсальную площадку, на которой размещены спортивные снаряды и детская игровая зона, установили в селе Хомутово Иркутского района в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда».
Третий визит Владимира Путина в Иркутскую область: что увидел и услышал президент на затопленных территориях?03 Сентября 2019, 16.43
2019-09-03-08-52-57
Иркутская область, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Жители затопленных Тулуна и Нижнеудинска настолько отчаялись получить реальную помощь от региональных властей, что сами попросили президента РФ Владимира Путина, который 2 сентября посетил пострадавшие районы, наладить управление территорией.
Единороссы Саянска проводят встречи на строящихся в рамках проекта «Городская среда» объектах03 Сентября 2019, 15.22
Саянск, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Саянске в конце августа рейд по двум придомовым территориям домов №1 и №7 Центрального микрорайона и дворам домов №10Б и №11 Октябрьского микрорайона провели члены «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.
В Иркутске оппозиционер предстанет перед судом за проведение одиночных пикетов03 Сентября 2019, 15.11
Иркутск, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске возбуждено административное дело в отношении волонтера штаба сторонников Алексея Навального Захара Сарапулова. Его обвиняют в повторной организации несогласованного публичного мероприятия. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «Фэйсбук».
В Иркутской области отложили выборы глав двух муниципалитетов за нехваткой кандидатов03 Сентября 2019, 13.07
2019-09-03-05-22-10
Иркутская область, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области отложены выборы глав двух муниципальных образований, намеченные на 8 сентября – там осталось по одному зарегистрированному кандидату. Главу Катарбейского МО Нижнеудинского района решено избирать 24 ноября, главу Бирюсинска – 20 октября 2019 года.
Стелу к 350-летию Усолья-Сибирского возвели в рамках партпроекта единороссов03 Сентября 2019, 09.47
Усолье-Сибирское, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках партийного проекта «Единой России» «Народные инициативы» в Усолье-Сибирском 30 августа открыли стелу, возведенную к 350-летию города. Мемориал установлен на Комсомольском проспекте. На эти цели в общей сумме было выделено 1 млн 250 тысяч рублей.
Владимир Путин: при ликвидации последствий паводка в Иркутской области много волокиты и управленческих сбоев02 Сентября 2019, 22.58
Иркутская область, 2.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент РФ Владимир Путин оценил на месте ход ликвидации последствий паводка в Тулуне. Напомним, он побывал там 2 сентября.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
Владельца старинной иркутской аптеки №1 оштрафовали на 200 тысяч рублей04 Сентября 2019, 15.36
Иркутск, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Владельца старинной иркутской аптеки №1 оштрафовали на 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда.
Черемховские полицейские за несколько часов нашли пропавшего десятилетнего школьника04 Сентября 2019, 12.29
2019-09-04-04-33-19
Черемхово, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Черемховские полицейские за несколько часов нашли пропавшего десятилетнего школьника. Об это сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области горит 2,5 тысячи гектаров леса04 Сентября 2019, 11.33
Иркутская область, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - По данным на утро 4 сентября, в Иркутской области лесными пожарами охвачено 2507 гектаров леса.
Владимир Путин: режим ЧС в связи с наводнением в Иркутской области продлен до 2020 года03 Сентября 2019, 17.50
-2020-
Иркутская область, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Режим ЧС, связанный с наводнением в Иркутской области, продлен до октября 2020 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе визита в затопленные территории региона, сообщает пресс-служба губернатора.
СК Приангарья начал доследственную проверку по факту пропажи 80-летнего Александра Бударина03 Сентября 2019, 17.30
-80-
Шелеховский район, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Шелеховском районе проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения Александра Бударина 1939 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
В Усолье и районе за три дня случилось два ДТП, где пострадали маленькие дети03 Сентября 2019, 17.06
Усолье-Сибирское, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском и районе 31 августа и 2 сентября зарегистрировали два ДТП, в которых пострадали маленькие дети. Всего с начала года подобных аварий в городе случилось уже 20, в них один ребенок погиб, еще 22 получили травмы, сообщает пресс-служба полиции.
Еще один грибник без вести пропал в Куйтунском районе03 Сентября 2019, 12.46
2019-09-03-05-05-00
Куйтунский район, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Полиция разыскивает 37-летнего Александра Белослюдцева, который вечером 1 сентября отправился с друзьями за грибами в лес у села Андрюшино Куйтунского района и заблудился.
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