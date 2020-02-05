В Иркутске ночью 6 февраля ожидается слабый снег

Иркутская область, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 6 февраля ожидается переменная облачность, ночью слабый снег, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью -17, -19°, днем -6, -8°. В Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, ночью по области и местами в западных, Катангском районах небольшой снег, днём в отдельных районах небольшой снег, в северо-восточных районах умеренный снег. Ветер юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы ночью до 11 м/с, днём до 13 м/с. Температур ночью -14,-19°, при прояснении -24,-29°, в Катангском, северо-восточных районах -24,-29°, местами -31,-36°, днём -4,-9°, при облачной погоде -14,-19°, в горах Восточного Саяна, южного Прибайкалья -1,-6°, местами до -12°, в северо-восточных районах -16,-21°. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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