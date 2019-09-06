ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Сегодня
Погода
06.09.2019

В Иркутске обещают дождливые выходные

Иркутск, 06.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 7 сентября прогнозируют переменную облачность, временами небольшой дождь, ветер северо-западный 6-11 м/с, температура ночью +5,+7°, днём +11,+13 °.

В Иркутской области, по данным УГМС, 7 сентября ожидается переменная облачность, в южных районах, по остальной территории местами небольшие и умеренные дожди,  ночью  в отдельных районах сильные дожди, утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью +4,+9°, при прояснении 0,-3°, заморозки, днём +11,+16°, местами +5,+10°, в северо-восточных районах при малооблачной погоде до +19°.

В воскресенье, 8 сентября, по области переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, ночью в северных и верхнеленских районах с мокрым снегом, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, днем в западных районах юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +3,+8°, при прояснении до -3°, заморозки, днем +12,+17°, местами +6,+11°.

Тэги:
 
Сегодня в Иркутске:
В Иркутске обещают дождливые выходные06 Сентября 2019, 17.50
2019-09-06-09-40-22
Иркутск, 06.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 7 сентября прогнозируют переменную облачность, временами небольшой дождь, ветер северо-западный 6-11 м/с, температура ночью +5,+7°, днём +11,+13 °.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Почти 180 обращений к Владимиру Путину поступило на 5 сентября из затопленных районов Приангарья06 Сентября 2019, 16.58
Иркутская область, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - По состоянию на 5 сентября из территорий, пострадавших в результате наводнения, поступило 490 обращений граждан. Их них 175 направлены в адрес президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба губернатора.
Экспертный клуб Иркутска: роль общественных советов и палат в развитии города06 Сентября 2019, 16.50
Иркутск, 06.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Общественные объединения жизненно необходимы для развития города. Эту идею высказали почти все участники заседания Экспертного клуба, которое состоялось 5 сентября 2019 года и было посвящено проблематике общественных институций. «Телеинформ» публикует выдержки экспертных мнений.
Азартная сфера: казино – самые-самые, вход в личный кабинет казино Вулкан и о профессиях в игорных заведениях 06 Сентября 2019, 10.44
2019-09-06-08-00-05
Интернет, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Одним из самых экзотических казино в мире считают Tusk Rio Casino Resort. Его географическое место на карте – Южно-Африканская Республика, населенный пункт Клерксдорп. В пределах комплекса любителям азарта можно не только поиграть, здесь также хорошо провести время спортивно – сразиться в теннис, поплавать в бассейне или даже вообще заняться дайвингом. В целом место предполагает семейный отдых. Родители могут спокойно играть в казино, а взятых с собой ребятишек в это время развлекут на детской площадке воспитатели или аниматоры.
В Иркутской области зафиксировали первый в этом сезоне случай заболевания гриппом06 Сентября 2019, 12.07
2019-09-06-04-15-36
Иркутская область, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области зафиксировали первый в этом сезоне случай заболевания гриппом. Вирус подхватил житель областного центра, рассказал 6 сентября на брифинге руководитель регионального управления Роспотребнадзора Алексей Пережогин.
В Иркутской области высадят деревья, деньги на которые собрали во время акции «Мы – Сибирь»06 Сентября 2019, 08.30
Иркутская область, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Авиакомпания «S7» завершила сбор средств на посадку 1 миллиона деревьев в Сибири. В октябре часть из них высадят в Иркутской области, ежегодно страдающей от лесных пожаров, сообщает пресс-служба перевозчика.
Tele2 приглашает иркутян в онлайн-парк на лекцию «Эволюция добрых дел»05 Сентября 2019, 17.30
2019-09-05-09-38-52
Иркутск, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, приглашает жителей и гостей Иркутска на лекцию «Эволюция добрых дел – от волонтерства до социальных инвестиций». Мероприятие состоится в онлайн-парке Tele2 на острове Юность 6 сентября в 16.00, сообщает пресс-служба компании.
В Иркутской области сократилась рождаемость и выросла смертность05 Сентября 2019, 15.41
2019-09-05-08-09-13
Иркутская область, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Численность постоянного населения Иркутской области за январь-июнь 2019 года сократилась на 2 тысячи 407 человек. К июлю в регионе проживали 2 млн 394 тысячи 193 человека. Об этом сообщает Иркутскстат.
Загрузка...
Сергей Сокол призвал жителей Приангарья голосовать за достойных кандидатов06 Сентября 2019, 18.16
Иркутская область, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Секретарь реготделения «Единой России» Сергей Сокол призвал жителей Приангарья не оставаться в стороне, прийти на выборы проголосовать за тех кандидатов, которые на деле доказали верность своему поселку, городу или району. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.
Кировский суд Иркутска продлил срок содержания под стражей Сергею Шеверде06 Сентября 2019, 17.20
2019-09-06-09-26-08
Иркутск, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска 5 сентября удовлетворил ходатайство СУ СКР по Иркутской области и продлил экс-министру лесного комплекса региона Сергею Шеверде срок содержания под стражей до 9 декабря 2019 года включительно.
Сергей Левченко в августе прибавил несколько пунктов в рейтинге влияния губернаторов, но остался в аутсайдерах06 Сентября 2019, 16.20
2019-09-06-08-27-55
Иркутская область, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко по итогам августа 2019 года занял 81-е место в рейтинге влияния глав субъектов РФ по версии Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). В июле этого года он занимал в этом списке предпоследнее 84-е место.
В «Единой России» предложили унифицировать и сократить формы отчетности для учителей05 Сентября 2019, 17.16
Москва, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В «Единой России» предложили министерству просвещения РФ унифицировать и сократить формы отчетности, а также надзорные мероприятия для учителей, в том числе минимизировать дублирование электронных и письменных документов. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Братским природоохранным прокурором приказом Юрия Чайки стал Владимир Мартюшов05 Сентября 2019, 13.36
Братск, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки на должность Братского межрайонного природоохранного прокурора назначен Владимир Мартюшов. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской природоохранной прокуратуры.
Омбудсмен Иркутской области назвал правомерным арест министра Сергея Шеверды05 Сентября 2019, 13.19
2019-09-05-05-27-28
Иркутская область, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Уполномоченный по правам человека Иркутской области Виктор Игнатенко назвал правомерным арест министра лесного комплекса региона Сергея Шеверды по делу о рубках леса в заказнике Туколонь. Такой вывод омбудсмен сделал по результатам прокурорской проверки, сообщает пресс-служба уполномоченного.
Заксобрание Иркутской области при корректировке бюджета предусмотрит средства на восстановление Байкальска04 Сентября 2019, 17.17
Байкальск, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На восстановление и подготовку к отопительному сезону Байкальска, который серьезно пострадал во время второй волны паводка, необходимо более 750 миллионов рублей. Областные парламентарии готовят корректировку областного бюджета уже в сентябре, чтобы город смог подготовиться к зиме.
Современный Китай: мифы и реальность
Пойман рецидивист, чуть не зарезавший подростка при ограблении дома в Иркутске06 Сентября 2019, 16.30
2019-09-06-08-42-29
Иркутск, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском микрорайоне Лесной 17 августа злоумышленник попытался ограбить частный дом, напав с ножом на находившегося там подростка, а затем сбежал. Преступника объявили в розыск, и теперь задержали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Жительница Усть-Орды ложно обвинила подругу в воровстве и теперь заплатит штраф06 Сентября 2019, 15.41
Эхирит-Булагатский район, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Эхирит-Булагатский районный суд оштрафовал жительницу поселка Усть-Ордынский на семь тысяч рублей за заведомо ложный донос о преступлении.
В Иркутской области на утро 6 сентября горело боле 2,6 тысячи гектаров леса06 Сентября 2019, 12.34
Иркутская область, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На утро 6 сентября в Иркутской области действующими остаются четыре лесных пожара на площади 2623 га. Площадь активного горения составляет 132 га. Два возгорания находятся в Катангском районе, два – в Бодайбинском, сообщает пресс-служба губернатора.
В Рослесхозе опровергли связь между лесными пожарами и незаконной заготовкой древесины06 Сентября 2019, 08.00
Интернет, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Рослесхозе заявили, что настолько масштабные пожары, которые случились в России минувшим летом, не могли произойти из-за поджогов. По словам врио руководителя Рослесхоза Михаила Клинова, пожарами не могли скрывать незаконные вырубки леса, сообщают argumenti.ru.
В Иркутске обнаружили незаконное коллекторское агентство с петербургской «пропиской»05 Сентября 2019, 17.44
Иркутск, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске пресекли деятельность коллекторского агентства, которое незаконно «выбивало» долги у кредитных должников. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов региона.
Двое ангарчан подозреваются в незаконном обналичивании маткапитала05 Сентября 2019, 17.27
Ангарск, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Двоих сотрудников одного из риэлтерских агентств Ангарска подозревают в мошенничестве при получении материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Иркутянка не пожалела лже-родственнику из Тулы 15 тысяч рублей05 Сентября 2019, 15.22
Иркутск, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянка лишилась 15 тысяч рублей, поверив аферисту, который представился её родственником из Тулы. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Текущие бизнес-риски в Иркутске и России
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске