В Иркутске обещают дождливые выходные

Иркутск, 06.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 7 сентября прогнозируют переменную облачность, временами небольшой дождь, ветер северо-западный 6-11 м/с, температура ночью +5,+7°, днём +11,+13 °.

В Иркутской области, по данным УГМС, 7 сентября ожидается переменная облачность, в южных районах, по остальной территории местами небольшие и умеренные дожди, ночью в отдельных районах сильные дожди, утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью +4,+9°, при прояснении 0,-3°, заморозки, днём +11,+16°, местами +5,+10°, в северо-восточных районах при малооблачной погоде до +19°.

В воскресенье, 8 сентября, по области переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, ночью в северных и верхнеленских районах с мокрым снегом, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, днем в западных районах юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +3,+8°, при прояснении до -3°, заморозки, днем +12,+17°, местами +6,+11°.