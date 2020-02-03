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03.02.2020

В Иркутске по-прежнему морозно

Иркутская область, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 4 февраля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный ночью 2-7 м/с, днём 5-10 м/с. Температура ночью -26,-28°, днём -12,-14°.

По Иркутской области, по данным УГМС, 4 февраля ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман, ветер восточный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -26,-31°, при прояснении -32,-37°, в северных и верхнеленских районах -38,-43°, в пониженных формах рельефа до -48°,  днём -12,-17°, местами -22,-27°, в северо-восточных районах -25,-30°, в западных, северо-западных районах местами ночью -20,-25°, днём до -7°.

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В Иркутске по-прежнему морозно03 Февраля 2020, 17.53
2020-02-03-09-55-11
Иркутская область, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 4 февраля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный ночью 2-7 м/с, днём 5-10 м/с. Температура ночью -26,-28°, днём -12,-14°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
В Иркутской области предлагают увеличить возрастной ценз «молодёжных» мер поддержки до 35 лет03 Февраля 2020, 17.48
Иркутская область, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В 2020 году депутаты Молодёжного парламента при Законодательном собрании Иркутской области инициируют внесение ряда законопроектов. Об этом сообщил председатель Иван Камельков на сессии Молодежного парламента, сообщает пресс-служба ЗС.
Проблемы здравоохранения Иркутской области обсудили на площадке проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия»03 Февраля 2020, 16.27
Иркутская область, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Рабочее совещание по вопросам кадрового и лекарственного обеспечения медучреждений Приангарья прошло на площадке проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» под председательством регионального координатора партпроекта, главного врача Ивано-Матренинской детской клинической больницы Владимира Новожилова.
В Иркутской области из-за ОРВИ и гриппа на карантин закрыли 16 школ03 Февраля 2020, 15.26
Иркутская область, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области из-за роста заболеваемостью ОРВИ и гриппом на карантин закрыли 16 школ. Ещё в 56 общеобразовательных учреждениях и 52 детсадах деятельность приостановлена, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников03 Февраля 2020, 13.28
Иркутская область, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Для Иркутского района планируют приобрести передвижной ФАП03 Февраля 2020, 12.42
Иркутский район, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Передвижной фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) предлагают приобрести для решения вопроса доступности медицинской помощи для жителей Иркутского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального ЗС.
Четверо пассажиров с рейса Пекин-Иркутск госпитализированы с высокой температурой03 Февраля 2020, 12.16
Иркутск, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Четверо пассажиров, прибывшие 3 февраля в Иркутск рейсом из Пекина, госпитализированы в областную инфекционную больницу. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
«Школа Победы»: юные ангарчане снимут видеосюжеты о Великой Отечественной войне03 Февраля 2020, 11.37
2020-02-03-03-41-36
Ангарск, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске в рамках проекта «Школа Победы» для учеников местных образовательных учреждений организуют просмотры и обсуждения фильмов о Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба ангарской администрации.
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«Двойственность и универсальность»: Сергей Шмидт – о планируемых поправках к Конституции РФ03 Февраля 2020, 17.38
Иркутск, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает публиковать мнения региональных экспертов об изменении Конституции РФ, которое в своем послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года предложил президент России Владимир Путин. Своим мнением поделился политолог и публицист Сергей Шмидт.
Алексей Красноштанов обвинил прокуратуру в давлении на депутатов думы Иркутска. Ведомство выпустило опровержение03 Февраля 2020, 16.56
Иркутск, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Госдумы России Алексей Красноштанов, выступая на одном из иркутских телеканалов 29 января 2020 года, заявил о давлении со стороны прокуратуры на депутатов думы Иркутска во время принятия бюджета областного центра на 2020 год. В прокуратуре Иркутской области заявления парламентария опровергли.
Владислав Шиндяев – предлагаемые изменения в Конституцию логичны и закономерны03 Февраля 2020, 15.14
Иркутская область, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает публиковать мнения региональных экспертов об изменении Конституции России, которое в своём послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года предложил президент России Владимир Путин. Свое мнение на этот счет высказал политконсультант, юрист Владислав Шиндяев.
«Конституция – сложная материя»: политолог Юрий Пронин о поправках в главный документ РФ03 Февраля 2020, 15.02
2020-02-03-06-01-25
Иркутская область, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает публиковать мнения региональных экспертов об изменении Конституции России, которое в своём послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года предложил президент России Владимир Путин. Свою позицию по этому вопросу обозначил политолог Юрий Пронин.
«Конституция и немножко нервно»: как в Иркутске прошли общественные слушания по изменению главного закона РФ03 Февраля 2020, 13.00
2020-02-03-05-05-57
Иркутск, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Общественной палате Приангарья 30 января прошли общественные слушания, посвященные обсуждению положений послания президента России Федеральному собранию и законодательным инициативам по изменению Конституции РФ. За два часа обсуждений, порой излишне бурных, общественность пришла к коллективному выводу, но не к тому, на который рассчитывали организаторы: на самом деле, оказывается, не существует в России ни Конституции, ни президента, и зачем всех сюда звали, непонятно.
Владимир Путин поддержал законопроект «Единой России» о народном бюджетировании03 Февраля 2020, 10.14
Иркутская область, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Партия «Единая Россия» вместе с правительством РФ разработала и готова внести законопроект о поддержке народного бюджетирования, направленный на решение местных вопросов. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании Совета по развитию местного самоуправления при президенте РФ, сообщает пресс-служба партии.
«России нужен новый общественный договор»: шеф-редактор медиа-группы «БайкалТелеинформ» Михаил Дронов – об изменении Конституции РФ03 Февраля 2020, 09.56
2020-02-03-02-08-05
Иркутская область, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает публиковать мнения региональных экспертов об изменении Конституции России, которое в своём послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года предложил президент России Владимир Путин. Свою точку зрения высказал шеф-редактор медиа-группы «БайкалТелеинформ» Михаил Дронов.
Современный Китай: мифы и реальность
С острова Хайнань в Иркутскую область 1 февраля досрочно вернулись 175 человек03 Февраля 2020, 17.45
Иркутская область, 03.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В субботу 1 февраля с китайского острова Хайнань в Иркутскую область досрочно вернулись 175 человек. Отдыхающих вывезли из-за коронавируса, который стремительно распространяется в Китае. Об этом рассказала начальник отдела санитарной охраны управления Роспотребнадзора по Иркутской области Татьяна Баландина.
В Иркутской области в январе на пожарах погибли 20 человек03 Февраля 2020, 17.35
Иркутская область, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в январе 2020 года на пожарах погибли 20 человек. Это на девять меньше, чем в первый месяц 2019 года, сообщает пресс-служба спасателей.
Иркутянин пытался расплатиться в кафе фальшивкой03 Февраля 2020, 16.34
Иркутск, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Житель Иркутска подозревается в сбыте фальшивых купюр. Мужчина пытался расплатиться поддельной банкнотой в кафе. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Организатора похищения нефрита из здания судебных приставов в Усолье-Сибирском приговорили к условному сроку03 Февраля 2020, 15.59
Усолье-Сибирское, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудника УФССП по Иркутской области, выступившего организатором похищения нефрита из здания приставов в Усолье-Сибирском, приговорил к двум с половиной годам условно с испытательным сроком три года. Об этом сообщает пресс-служба Усольского городского суда.
На Култукском тракте столкнулись три иномарки03 Февраля 2020, 13.07
Шелеховский район, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Шелеховском районе на Култукском тракте утром 3 февраля столкнулись три машины. Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах автомобильной аварии, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Пожилой житель Тайшета с потерей памяти ушёл из дома и пропал без вести03 Февраля 2020, 12.27
2020-02-03-04-34-22
Тайшет, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшете пропал без вести 84-летний Михаил Сердюков. Мужчина при ходьбе переваливается с боку на бок и страдает потерей памяти, сообщает пресс-служба полиции.
В Иркутске вечером 1 февраля горел жилой дом – эвакуировали более 230 человек02 Февраля 2020, 14.48
Иркутск, 2.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Поздно вечером 1 февраля в многоквартирном пятиэтажном доме по улице Ленская в Иркутске случился пожар. Более 200 человек эвакуировались до приезда огнеборцев. Еще 30 человек оказались заблокированы в своих квартирах из-за дыма, их спасли пожарные.
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