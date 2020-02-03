|Погода
|03.02.2020
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В Иркутске по-прежнему морозно
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Иркутская область, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 4 февраля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный ночью 2-7 м/с, днём 5-10 м/с. Температура ночью -26,-28°, днём -12,-14°.
По Иркутской области, по данным УГМС, 4 февраля ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман, ветер восточный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -26,-31°, при прояснении -32,-37°, в северных и верхнеленских районах -38,-43°, в пониженных формах рельефа до -48°, днём -12,-17°, местами -22,-27°, в северо-восточных районах -25,-30°, в западных, северо-западных районах местами ночью -20,-25°, днём до -7°.
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