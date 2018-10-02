ТЕМЫ
Архив
< Октябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Сегодня
Погода
03.10.2018

В Иркутске похолодает 3 октября

Иркутская область, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 3 октября ожидается переменная облачность, ночью и днем без осадков, вечером небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ветер юго-восточный 5-10 м/с, переходом днём на северо-западный 6-11 м/с, порывы 16-21 м/с, температура ночью +5,+7°, днём +13,+15°.

По области Иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, ночью местами по области, днём в западных, центральных, южных районах и местами в северных, верхнеленских районах небольшие, умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах: в течение суток по западу, днём и по югу сильные осадки. Утром при прояснении туман. Ветер юго-западный, юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 13-18 м/с, утром и днём в западных, центральных, южных, верхнеленских районах 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с, температура ночью +3,+8°, при прояснении 0,-5°, днём +5,+10°, при облачной погоде -1,+4°, в южных, верхнеленских, северо-восточных районах +12,+17°, при увеличении облачности +6,+11°.

ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram

Рынок труда и карьера в Иркутской области

Загрузка...

ИА Телеинформ - о новых фильмах месяца, включая трейлеры новых фильмов

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске