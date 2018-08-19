В Иркутске сохраняется жаркая погода

Иркутская область, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 20 августа ожидается переменная облачность, в первой половине ночи небольшой кратковременный дождь, утром туман, днём без осадков, ветер северо-западный, западный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +10,+12°, днём +26,+28°. По Иркутской области, по данным УГМС, 20 августа ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы. Утром при прояснении туман. Ветер юго-западный, юго-восточный, при грозах северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью +9,+14°, при прояснении +1,+6°, днём +24,+29°, при облачной погоде +17,+22°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: