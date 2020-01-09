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10.01.2020

В Иркутске утром 10 января туман, днём -10,-12°

Иркутская область, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 10 января ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, днём без существенных осадков, утром туман, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с, температура ночью -14,-16°, днем -10,-12°.

В Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, ночью небольшой, местами умеренный снег, в Катангском и западных районах местами небольшой снег, днем местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный, западный с переходом днём на юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура ночью -13,-18°, при прояснении -23,-28°, в Катангском районе -18,-23°, местами -28,-33°, днем -8,-13°, в пониженных формах рельефа -18,-23°.

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутске утром 10 января туман, днём -10,-12°10 Января 2020, 07.00
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Иркутская область, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 10 января ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, днём без существенных осадков, утром туман, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с, температура ночью -14,-16°, днем -10,-12°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Назван ТОП-10 популярных российских городов для летнего отдыха10 Января 2020, 07.30
Тверь, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Жители России и гости страны уже начали планировать свой летний отпуск. В наступившем 2020 году, по данным сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, как всегда будут популярны известные здравницы и города с историей. В Тверской области неизменный интерес у туристов вызывают красоты Селигерского края, пишет «Афанасий бизнес».
Многодетная семья из Саянска получила в подарок от «Единой России» ноутбук09 Января 2020, 16.37
Саянск, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Ноутбук в качестве новогоднего подарка вручили многодетной семье Курбатовых партийцы и сторонники саянского местного отделения партии «Единая Россия».
В Иркутской области зарегистрировали 16 случаев гриппа09 Января 2020, 15.42
-16-
Иркутская область, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала сезона зарегистрировано 16 случаев гриппа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
На заливе Якоби в Иркутске строят иордань09 Января 2020, 12.48
Иркутск, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на заливе Якоби начали строить иордань. Об этом сообщается на сайте храма Александра Невского.
Новости медицины09 Января 2020, 07.40
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Российская Федерация, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Из 1000 детей на первом году жизни не меньше чем у трех имеются врожденные нарушения слуха. Здесь важна диагностика таких нарушений и начало лечения. Упущение времени может привести к замедлению овладения малышом речи и отставанию в умственном развитии. Американские педиатры считают, что первую диагностику следует проводить новорожденному в месячном возрасте. Значительную часть нарушений можно выявить к трехмесячному возрасту. А на наилучшие результаты лечения можно рассчитывать, если начать лечение до того, как малышу исполнится 6 месяцев.
Роспотребнадзор: в Иркутской области изъято 136 партий снюса09 Января 2020, 12.20
Иркутская область, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Из оборота 21 предприятия в Иркутской области изъято 136 партий снюса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
В Иркутской области выявлено четыре случая заболевания корью09 Января 2020, 11.07
Иркутская область, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в период с 25 по 31 декабря 2019 года выявлено четыре случая заболевания корью. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
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Павел Степанов – о главных событиях для Иркутской области в 2019 году09 Января 2020, 15.38
-2019-
Иркутск, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает подводить итоги ушедшего 2019 года. Своим мнением о наиболее важных событиях в Иркутской области поделился председатель иркутского Клуба публичной политики Павел Степанов.
Вадим Семенов – о главных итогах 2019 года для Иркутской области09 Января 2020, 11.11
-2019-
Иркутская область, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает публиковать экспертные мнения о самых значимых событиях для Иркутской области в ушедшем 2019 году. О самых важных вехах прошедшего года – мэр Черемхово, глава Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Вадим Семенов.
Танцуют все! Иркутская область вступила в год "больших выборов"08 Января 2020, 13.07
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Иркутская область, 8.01.20 (ИА "Телеинформ"), - В Иркутской области в 2020 году ожидается масштабная избирательная кампания регионального уровня и ряд муниципальных.
Лариса Егорова – о главных итогах 2019 года для Иркутской области04 Января 2020, 11.36
-2019-
Иркутская область, 4.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает публиковать экспертные мнения о самых значимых событиях для Иркутской области в ушедшем 2019 году. О том, что важного в регионе случилось за год, рассказала депутат Законодательного собрания региона, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Лариса Егорова.
Итоги работы с муниципалитетами за год подвели в Законодательном собрании Иркутской области03 Января 2020, 16.26
Иркутская область, 3.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Важнейшими задачами на 2020 год должны стать разработка стратегии социально-экономического развития Приангарья с учетом потребностей территорий, а также активное участие региона в национальных проектах и федеральных программах. Об этом заявил спикер областного парламента Сергей Сокол на заседании Совета Законодательного собрания Иркутской области по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований региона.
Политолог Юрий Пронин – о главных итогах 2019 года для Иркутской области03 Января 2020, 10.41
-2019-
Иркутская область, 3.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает публиковать экспертные комментарии о самых значимых событиях для Иркутской области в 2019 году. Своим мнением о них поделился политолог Юрий Пронин.
Александр Якубовский – о главных итогах 2019 года для Иркутской области01 Января 2020, 10.27
-2019-
Иркутская область, 1.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить читателей с экспертными мнениями о самых значимых событиях в жизни Иркутской области за 2019 год. Своим взглядом на них поделился депутат Госдумы РФ Александр Якубовский.
Современный Китай: мифы и реальность
С начала года в Иркутской области пьяные водители стали участниками 28 ДТП09 Января 2020, 17.27
Иркутская область, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области сотрудники ГИБДД в течение новогодних и рождественских праздников задержали 376 нетрезвых водителей. С начала года они стали участниками 28 дорожно-транспортных происшествий.
В Усть-Куте начальник колонии подозревается в превышении полномочий при продаже древесины09 Января 2020, 17.15
Усть-Кут, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Куте начальник колонии-поселения №20 предстанет перед судом за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
За время новогодних каникул в Иркутской области в полицию сообщили о девяти тысячах происшествий09 Января 2020, 16.59
Иркутская область, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - За время новогодних каникул в Иркутской области в полицию сообщили почти о девяти тысячах происшествий.
Пенсионерка из Тайшета проведет семь лет в колонии за торговлю наркотиками09 Января 2020, 16.21
Тайшет, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Тайшетский городской суд вынес приговор в отношении 69-летней жительницы Тайшета. Она признана виновной в торговле наркотиками в значительном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
В Боханском районе задержали виновника смертельного ДТП09 Января 2020, 15.22
Боханский район, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Боханском районе задержали виновника смертельного ДТП, скрывшегося с места аварии.
В Иркутском районе школьник врезался в столб, скатившись с горки09 Января 2020, 13.25
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Иркутский район, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Николов Посад Иркутского района девятилетний мальчик получил травмы, катаясь с горки. Ребёнок врезался в столб, сообщает пресс-служба полиции.
МЧС: в Приангарье в новогодние праздники 2020 года снизилось количество пожаров и погибших на них09 Января 2020, 13.13
Иркутская область, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - По сравнению с периодом новогодних каникул прошлого года, с 1 по 8 января нового 2020 года в Иркутской области произошло снижение числа пожаров, а также погибших и пострадавших на них людей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
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