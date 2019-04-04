|Погода
|04.04.2019
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В Иркутске утром 5 апреля обещают мокрый снег
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Иркутск, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 5 апреля ожидается переменная облачность, ночью и утром небольшие осадки в виде мокрого снега, ветер северо-западный 7-12 м/с, температура ночью около -3°, днем +4,+6°.
По области, по прогнозу иркутского УГМС, 5 апреля – переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег и мокрый снег, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, поземки, температура ночью -3,-8°, при прояснении -11,-16°, днем +3,+8°, местами 0,-5°.
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