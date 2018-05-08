В Иркутске в День Победы обещают облачность и около +19°

Иркутская область, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 9 мая ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью 0,-2°, днем +17,+19°. По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 9 мая – переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде дождя, ночью с мокрым снегом, утром при прояснении туман. Ветер юго-восточный, юго-западный с переходом днем в западных, северных районах, вечером в центральных районах на северо-западный 5-10 м/с, днем местами порывы 13-18 м/с, температура ночью -3,+2°, при прояснении до -7°, днем +15,+20°, при облачной погоде +8,+13°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: