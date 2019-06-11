|Погода
|11.06.2019
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В Иркутске в День России тепло, днем кратковременный дождь
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Иркутск, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 12 июня ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный 6-11 м/с, температура ночью +10,+12°, днём +23,+25°.
По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, местами небольшие и умеренные дожди, ночью в северных районах и ливневые дожди, грозы, утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с, с переходом днем в западных районах на восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +8,+13°, в пониженных формах рельефа 0,+5°, днём +21,+26°, при облачной погоде +13,+18°.
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