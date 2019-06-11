В Иркутске в День России тепло, днем кратковременный дождь

Иркутская область, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по состоянию на утро 11 июня зарегистрировано пять действующих лесных пожаров, еще один очаг локализован. Кроме того, в зоне космомониторинга в Бодайбинском районе зафиксировано еще четыре возгорания. Общая площадь пожаров – 1055 га, сообщает пресс-служба губернатора региона.