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11.06.2019

В Иркутске в День России тепло, днем кратковременный дождь

Иркутск, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 12 июня ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный 6-11 м/с, температура ночью +10,+12°, днём +23,+25°.

По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, местами небольшие и умеренные дожди, ночью в северных районах и ливневые дожди, грозы, утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с, с переходом днем в западных районах на восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +8,+13°, в пониженных формах рельефа 0,+5°, днём +21,+26°, при облачной погоде +13,+18°.

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутске в День России тепло, днем кратковременный дождь11 Июня 2019, 16.46
2019-06-11-08-49-26
Иркутск, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 12 июня ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный 6-11 м/с, температура ночью +10,+12°, днём +23,+25°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Новости азартной индустрии: изучен въездной туризм, предложения Вулкан казино, задержка в открытии казино-курорта на Кипре и тест на зависимость 11 Июня 2019, 09.39
Интернет, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Сфера въездного туризма была изучена представителями отечественных средств массовой информации.
В Бохане открыли стационар районной больницы11 Июня 2019, 10.53
2019-06-11-03-23-56
Боханский район, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Бохан полностью открыли новую центральную районную больницу, которую начали строить ещё в 2006 году. Проект завершился вводом стационара. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Металлурги опробовали новую площадку для игры в пейнтбол в Братске11 Июня 2019, 10.24
Братск, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске появилась новая площадка для игры в пейнтбол на базе отдыха «Простоквашино». В минувшие выходные её опробовали металлурги БрАЗа.
РУСАЛ высадит в Иркутской области полмиллиона деревьев11 Июня 2019, 09.50
2019-06-11-01-58-33
Иркутская область, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, посадит 500 тысяч деревьев в Иркутской области в рамках реализации климатической стратегии компании в области поглощения парниковых газов.
«Живой флаг», концерт и фестиваль национальных культур – так в Иркутске отпразднуют День России11 Июня 2019, 08.00
2019-06-10-14-08-05
Иркутск, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Мероприятия, посвященные празднованию Дня России в Иркутске, начнутся с торжественного митинга на площади у мемориала «Вечный огонь» в 13.00. После этого состоится акция «Живой флаг»: сотни волонтеров выстроятся в колонны и пронесут 50-метровое полотно российского триколора.
«От Дальнего Востока до Берлина»: иркутян зовут присоединиться к созданию альбома ветеранов в честь 75 годовщины Победы10 Июня 2019, 17.26
Иркутск, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2020 году через Иркутск пройдёт экспедиция «От Дальнего Востока до Берлина. Резервы человечества». Международная комплексная экспедиция посвящается 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. О подготовке к ней 10 июня на пресс-конференции рассказали участники акции.
По Иркутской области на 11 июня передают штормовое предупреждение10 Июня 2019, 16.54
Иркутская область, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - По данным иркутского УГМС, 11 июня местами в Приангарье ожидаются сильные дожди, ливни, в селеопасных районах очень сильные дожди, грозы, град, порывы западного, северо-западного ветра ночью 15-20 метров в секунду, днем с порывами до 22 метров в секунду.
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«Свободу Ивану Голунову»: общественность Иркутска комментирует задержание известного московского журналиста10 Июня 2019, 17.07
2019-06-10-09-14-08
Иркутск, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Задержание известного московского журналиста Ивана Голунова всколыхнуло российскую общественность. Не первый день тема фабрикации «дела Голунова» обсуждается на самых разных медиаплощадках. За коллегу вступились три ведущих деловых издания: «Ведомости», «Коммерсант» и «РБК». Впервые в истории их понедельничные выпуски поступили в продажу с одинаковой обложкой в поддержку Ивана Голунова. Иркутск не остался в стороне от этого резонансного события.
Сергей Шеверда, обвиняемый в махинациях с лесом, остается на посту министра лесного комплекса Иркутской области10 Июня 2019, 15.33
Иркутская область, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Вопрос о снятии с должности министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды, арестованного по подозрению в превышении должностных полномочий и других махинациях с лесом, не рассматривается. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. Таким образом, он остается на своём посту, невзирая на арест и серьёзность обвинений со стороны следствия.
Приангарье и Крым заключили соглашение о сотрудничестве08 Июня 2019, 17.57
Иркутская область, Крым, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Иркутской области Сергей Левченко и глава республики Крым Сергей Аксенов подписали план мероприятий по реализации соглашения между правительством Иркутской области и Советом министров Крыма о социально-экономическом и культурном сотрудничестве.
СМИ: законопроект о сити-менеджменте в Иркутске могут принять уже в сентябре08 Июня 2019, 17.25
Иркутск, Санкт-Петербург, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Законопроект о введении в Иркутске института сити-менеджера может быть принят в окончательном чтении в новом парламентском сезоне, который начнется в сентябре 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на спикера ЗС Иркутской области Сергея Сокола.
Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда арестован на два месяца07 Июня 2019, 20.01
2019-06-07-12-09-17
Иркутская область, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска поддержал ходатайство следствия и избрал министру лесного комплекса Иркутской области Сергею Шеверде, обвиняемому в превышении полномочий, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Главе Минлеса Иркутской области Сергею Шеверде предъявили обвинение07 Июня 2019, 19.38
Иркутская область, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области предъявило обвинение министру лесного комплекса региона Сергею Шеверде в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Задержание главы иркутского Минлеса Сергея Шеверды прокомментировали федеральные власти07 Июня 2019, 15.45
Иркутская область, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин прокомментировал задержание министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды. Об этом сообщается на сайте телеканала «РЕН-ТВ».
Современный Китай: мифы и реальность
В Усольском районе столкнулись Хонда и микроавтобус, пострадали пять человек11 Июня 2019, 16.01
Усольский район, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усольском районе на автодороге Р-255 «Сибирь» 11 июня около 13:10 столкнулись Хонда Аккорд и микроавтобус Фиат Дукато. Пострадали пять человек.
«Семейный подряд» по сбыту героина: в УОБО длительные сроки получили сожители-наркодилеры11 Июня 2019, 15.51
Эхирит-Булагатский район, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Эхирит-Булагатский районный суд приговорил к длительным срокам лишения свободы 55-летних сожителей из Усольского района за сбыт героина.
Уроженка Бурятии проведет в колонии 10 лет за организацию нарколаборатории в Приангарье11 Июня 2019, 15.24
Иркутская область, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд вынес приговор 29-летней уроженке Бурятии за организацию нарколаборатории в Иркутской области. Ей назначено 10 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Иркутянка погибла, выпав из окна 14 этажа11 Июня 2019, 12.54
Иркутск, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске рано утром 11 июня из окна 14 этажа дома по улице Александра Невского выпала 34-летняя женщина. Она скончалась на месте происшествия, сообщает пресс-служба полиции.
Пропавший в Шелеховском районе мальчик найден живым и здоровым11 Июня 2019, 12.27
Шелеховский район, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Пропавший в Шелеховском районе 10 июня восьмилетний мальчик найден живым и здоровым. Об этом сообщил в своем аккаунте соцсети «Фэйсбук» мэр Шелехова Сергей Липин.
В Бурятии в заказнике Ангирский устроили огороженную пилораму11 Июня 2019, 11.52
Бурятия, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В заказнике Ангирский в Бурятии индивидуальный предприниматель незаконно построил пилораму, огородив участок забором. Предприятие заготавливало сосну, сообщает пресс-служба Байкальской природоохранной прокуратуры.
В Иркутской области на 11 июня зарегистрировано 10 лесных пожаров11 Июня 2019, 11.28
Иркутская область, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по состоянию на утро 11 июня зарегистрировано пять действующих лесных пожаров, еще один очаг локализован. Кроме того, в зоне космомониторинга в Бодайбинском районе зафиксировано еще четыре возгорания. Общая площадь пожаров – 1055 га, сообщает пресс-служба губернатора региона.
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