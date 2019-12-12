|Погода
|12.12.2019
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В Иркутске в эту пятницу, 13 декабря, потеплеет до -2°
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Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 13 декабря ожидается переменная облачность, ночью слабый снег, днем без осадков, утром местами туман, ветер юго-восточный 4-9м/с, температура ночью -10,-12°, днем -2,-4°.
По области, по прогнозу иркутского УГМС, 13 декабря – переменная облачность, в северных районах и ночью в Чунском районе небольшой, местами умеренный снег, по остальной территории без существенных осадков, утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -10,-15°, при прояснении -20,-25°, в западных и северо-западных районах при увеличении облачности -3,-8°, днем -2,-7°, местами -12,-17°.
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