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14.04.2020

В Иркутске в ночь на 15 апреля обещают снег с дождём

Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), -  В Иркутске 15 апреля ожидается переменная облачность, ночью слабые осадки в виде дождя и мокрого снега, днём без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0,-2°, днём +13,+15°.

По Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами ночью в южных и верхнеленских районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер восточной четверти 2-7 м/с, местами порывы до 14м/с. Температура ночью +2,-3°, местами -5,-10°, днём +13,+18°, при облачной погоде +3,+8°.

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В Иркутске в ночь на 15 апреля обещают снег с дождём14 Апреля 2020, 18.00
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Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), -  В Иркутске 15 апреля ожидается переменная облачность, ночью слабые осадки в виде дождя и мокрого снега, днём без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0,-2°, днём +13,+15°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Метизы: новый завод в Новокузнецке, популярная гайка, интересные факты о ней14 Апреля 2020, 09.00
Российская Федерация, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сразу два новых завода заработали в Новокузнецке. Один из них – по горячему цинкованию метизов. 16 специалистов, работающих в цехе, будут производить шпонки, шайбы, болты, винты, гайки и другую продукцию. Метизами будут обеспечиваться предприятия Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.
Почему запчасти выгодно покупать на авторазборках Иркутской области 14 Апреля 2020, 10.52
2020-04-14-10-58-24
Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Утилизация автомобилей дает возможность заработать владельцу автомобиля, который не подлежит восстановлению, разборщикам.
Сфера азарта: Шведское управление по азартным играм обнародовало рекомендации операторам, предложения от онлайн букмекеров и другие события14 Апреля 2020, 10.40
2020-04-14-10-46-52
Швеция, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Большинство наземных казино и букмекерских контор были вынуждены временно прекратить свою работу из-за быстрого распространения коронавируса. Несмотря на это, любители азарта всё ещё могут сделать ставку или испробовать свою удачу в игровых автоматах воспользовавшись онлайн-платформами. Отмена спортивных соревнований отрицательно повлияла на доходность операторов, поэтому они расширили линии ставок другими мероприятиями. Особой популярностью пользуется киберспорт, можно сделать ставку и на продолжительность карантина. Букмекер онлайн стал единственной возможностью геймеров оставаться в форме и быть в курсе последних спортивных событий.
Заксобрание собирает предложения от депутатов муниципалитетов Приангарья по борьбе с эпидемией коронавируса14 Апреля 2020, 17.54
Иркутск, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 14 апреля состоялось очередное собрание депутатского штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции при ЗС Иркутской области.
Пик заражения коронавирусом в Иркутской области прогнозируют на майские праздники14 Апреля 2020, 17.17
Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Пик заражения коронавирусной инфекцией в Приангарье, по прогнозам, можно ожидать 5-7 мая 2020 года. Об этом заявил на профильном депутатском штабе 14 апреля спикер регионального парламента Александр Ведерников.
В Иркутской области создадут дополнительные обсерваторы14 Апреля 2020, 16.17
Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области планируют создать дополнительные обсерваторы на базе гостиниц.
Более 21 тысячи больничных листов в Иркутской области выдано дистанционно14 Апреля 2020, 15.29
Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На заседании депутатского штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции при Законодательном собрании Иркутской области выступила с докладом руководитель регионального Фонда социального страхования Яны Соболь.
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Утверждена повестка 29-й сессии Законодательного собрания Приангарья14 Апреля 2020, 13.14
Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На 29-й сессии Законодательного собрания Иркутской области, которая состоится 15 апреля, рассмотрят 38 вопросов.
Сергею Шеверде предъявлено обвинение по делу о Туколони14 Апреля 2020, 09.49
2020-04-14-01-59-38
Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Следственными органами СКР завершено расследование уголовного дела в отношении экс-министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды, его бывшего заместителя и еще двух фигурантов уголовного дела о масштабной вырубке леса в государственном природном заказнике «Туколонь».
Кандидатуру Константина Зайцева на пост главы правительства Иркутской области представят депутатам 15 апреля13 Апреля 2020, 17.54
Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Вопросы предстоящей 29 сессии Законодательного собрания Иркутской области глава областного парламента Александр Ведерников обсудил с председателями и заместителями председателей комитетов и комиссий ЗС. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.
В Иркутске зарегистрированы два кандидата в мэры города13 Апреля 2020, 17.03
Иркутск, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - По данным на понедельник, 13 апреля, официально зарегистрированы конкурсной комиссией два кандидата на должность мэра Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба думы.
Александр Якубовский организовал «скорую правовую помощь» для получения «кредитных каникул»13 Апреля 2020, 15.49
Москва, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимального порога ипотечного кредита, при котором заемщик вправе оформить «кредитные каникулы». Ранее с такой инициативой выступила «Единая Россия». А депутат Госдумы Александр Якубовский организовал «скорую правовую помощь» для всех, кто столкнулся с непониманием со стороны банков, сообщает пресс-служба партию.
В «Единой России» рассказали, как направить обращение депутату Государственной Думы13 Апреля 2020, 15.38
Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Прямое взаимодействие с гражданами – одно из основных направлений деятельности депутатов даже в условиях коронавируса. В результате рассмотрения обращений удается решить актуальные для людей вопросы и проблемы. В партии «Единая Россия» рассказали, как правильно составить обращение и как обратиться за помощью дистанционно.
Третьим кандидатом на пост мэра Иркутска стала временно неработающая Анна Романова13 Апреля 2020, 13.29
2020-04-13-05-33-44
Иркутск, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Третьим кандидатом на пост мэра Иркутска стала временно неработающая Анна Романова. Она подала документы в конкурсную комиссию 13 апреля. Об этом Телеинформу сообщил источник в думе города.
Современный Китай: мифы и реальность
В Иркутской области за четыре дня разгорелись девять лесных пожаров14 Апреля 2020, 17.38
Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала противопожарного режима, введённого с 10 апреля, зарегистрировали уже девять лесных пожаров на площади 250 га. Об этом 14 апреля на пресс-конференции рассказал и.о. заместителя председателя правительства Иркутской области Теймур Магомедов.
В Иркутской области за сутки на пожарах погибли три человека14 Апреля 2020, 17.25
Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за стуки произошло 43 пожара, на них погибли три человека.
В Иркутской области один заключенный убил другого кувалдой14 Апреля 2020, 15.43
2020-04-14-07-50-22
Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области под суд отправится зек, убивший в колонии другого заключенного.
На утро 14 апреля в Иркутской области зарегистрирован один лесной пожар14 Апреля 2020, 10.42
Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На утро 14 апреля в Иркутской области зарегистрирован один локализованный природный пожар.
Виктор Игнатенко призвал правоохранителей дать объективную оценку случившемуся в ИК-15 Ангарска13 Апреля 2020, 18.03
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Ангарск, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Все имеющиеся сведения о применении к заключённым ИК-15 Ангарска мер физического воздействия необходимо проверить на предмет законности и обоснованности. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко.
Двоим из шестерых бежавших из иркутской психбольницы предъявлено обвинение в угрозе убийством13 Апреля 2020, 16.55
Иркутск, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области предъявило двум пациентам иркутской психиатрической больницы №1 обвинение в угрозе убийством. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Виктор Игнатенко: мятеж в ангарской колонии могли организовать для дискредитации администрации учреждения13 Апреля 2020, 16.11
Ангарск, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Версия о тщательном планировании бунта в исправительной колонии №15 в Ангарске рассматривается в числе прочих. Об этом со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Иркутской области Виктора Игнатенко сообщает «Интерфакс».
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