В Иркутске в ночь на 15 мая ожидается мокрый снег

Шелеховский район, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Волонтёры «Молодёжки ОНФ», участвующие в акции взаимопомощи #МыВместе, помогают не только с покупкой лекарств и продуктов пожилым людям, оказавшимся в условиях самоизоляции, но и решают для них даже такие нестандартные проблемы, как пристроить опасную собаку и помочь в открытии продовольственного магазина в небольшом селе. Просьбы о решении этих проблем не были услышаны в местных ведомствах, сообщает пресс-служба реготделения штаба ОНФ.