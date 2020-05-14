|Погода
|14.05.2020
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В Иркутске в ночь на 15 мая ожидается мокрый снег
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Иркутск, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 15 мая ожидается ночью облачная погода, умеренный дождь с мокрым снегом, днём переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, температура ночью +1,+3°, днём +9,+11°.
В Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью в южных районах и в горах Восточного Саяна умеренные, местами сильные осадки. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +1,+6°, при прояснении -1,-6°, заморозки, днём +8,+13°, местами +1,+6°.
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