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30.04.2020

В Иркутске в первый день мая ожидается небольшой дождь с ветром

Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 1 мая ожидается переменная облачность, слабый дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, ночью порывы до 14 м/с, температура ночью +7,+9°, днем +19,+21°.

По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, местами небольшие дожди, ночью в северо-восточных районах мокрый снег, днем в западных районах, горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер западный, северо-западный ночью 6-11 м/с, местами порывы 16-21 м/с, днем 5-10 м/с, порывы местами 15-19 м/с. Температура ночью +4,+9°, при прояснении 0,-5°, днем +16,+21°, при облачной погоде +6,+11°, в Катангском и северо-восточных районах +4,+9°, местами до -1°.

2 мая по области ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью южных районах дожди, в южном Прибайкалье сильный дождь, днем в Тайшетском и Чунском районах небольшие, местами умеренные дожди, грозы, ветер восточной четверти 3-8 м/с, в западных, центральных и южных районах северо-западный, с переходом днем на юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью +4,+9°, при прояснении +2,-3°, в северных районах +1,-4°, при прояснении -6,-11°, днем +10,+15°, при уменьшении облачности до +20°, в северных районах и в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья при облачной погоде +3,+8°.

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В Иркутске в первый день мая ожидается небольшой дождь с ветром30 Апреля 2020, 18.07
2020-04-30-10-11-38
Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 1 мая ожидается переменная облачность, слабый дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, ночью порывы до 14 м/с, температура ночью +7,+9°, днем +19,+21°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Жителям Приангарья разрешили в майские праздники поехать на дачи30 Апреля 2020, 17.55
2020-04-30-10-01-18
Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области поездки на дачу на майские праздники не запрещены, но меры безопасности необходимо соблюдать неукоснительно. Об этом заявил глава региона Игорь Кобзев, сообщает его пресс-служба.
Спрос на покупку и аренду загородной недвижимости вырос в Свердловской области и зарубежом30 Апреля 2020, 10.21
Свердловская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Свердловской области вырос спрос на покупку и аренду загородной недвижимости. Рынок продажи здесь эксперты считают более насыщенным. Много покупателей появилось из тех, кто понимает, что в отпуск уехать пока не сможет. Спрос наблюдается не только на загородные дома, но также и на земельные участки.
Для геймеров вводят ограничения на азартные игры30 Апреля 2020, 10.31
Интернет, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На период карантина онлайн-казино стали гораздо популярнее. Сейчас многие рассматривают азартные игры как хороший способ развлечься и даже подзаработать немного денег. Несмотря на это, на просторах интернета есть сайты мошенники, которые завлекают игроков щедрыми бонусами и в конечном итоге оставляют их ни с чем. Чтобы этого не произошло, лучше заранее изучить рейтинги онлайн-казино и выбрать наиболее предпочтительное, это можно сделать здесь igra.vse-onlinecazino.com. Из-за пандемии COVID-19 игорные сайты пользуются большим спросом, поэтому власти разных стран стараются принять меры для защиты своих граждан в такое непростое время.
Метеорологи: в первой декаде мая в Иркутской области ожидается похолодание30 Апреля 2020, 15.47
2020-04-30-07-54-44
Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В первой декаде мая в Иркутской области ожидается неустойчивая погода, синоптики прогнозируют понижение температур, дожди и ветра. Об этом журналистам рассказала заместитель руководителя Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.
В Иркутской области усилен режим самоизоляции30 Апреля 2020, 15.17
2020-04-30-07-23-19
Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области ужесточат ограничения в рамках режима самоизоляции во время майских праздников.
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Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Режим самоизоляции в связи со сложной эпидемиологической обстановкой продлен в Иркутской области до 11 мая включительно. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
К ответственности за нарушение требований противопожарного режима привлечено 15 иркутян30 Апреля 2020, 12.00
Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - К административной ответственности за нарушение требований противопожарного режима привлечено 15 иркутян.
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Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Дмитрий Ружников на заседании думы Иркутска 30 апреля сложил с себя полномочия спикера по собственному желанию.
Мэром Иркутска избрали Руслана Болотова30 Апреля 2020, 18.31
2020-04-30-10-19-39
Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Мэром Иркутска депутаты областного центра 30 апреля избрали Руслана Болотова, который с 17 марта 2020 года занимал пост вице-мэра.
Сергей Сокол обсудил с представителями территорий Приангарья вопросы деятельности «Единой России»30 Апреля 2020, 15.37
Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Селекторное совещание с представителями местных исполкомов «Единой России», посвященное вопросам текущей деятельности партии, провел секретарь Иркутского регионального отделения Сергей Сокол.
В думе Иркутска началась процедура выборов мэра30 Апреля 2020, 12.00
2020-04-30-04-02-21
Иркутск, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В думе Иркутска на заседании 30 апреля приступили к процедуре выборов мэра областного центра.
Игорь Кобзев предложил отменить премии, выписанные чиновникам Сергеем Левченко за работу на паводках в Тулуне29 Апреля 2020, 17.18
2020-04-29-09-29-30
Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 20 апреля внес в Законодательное собрание Иркутской области проект закона, отменяющего статью 12 (1) Закона Иркутской области «О государственных должностях Иркутской области», которая предусматривала премии для госслужащих за работу на противопаводковых мероприятиях 2019 года в Тулуне.
Иркутск может обзавестись новым мэром уже 30 апреля29 Апреля 2020, 17.03
Иркутск, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В думе Иркутске 30 апреля проведут 12-е очередное заседание. Основным вопросом повестки стали выборы мэра города.
Экс-губернатору Иркутской области Сергею Левченко грозит крупный штраф за соглашение по иркутскому аэропорту29 Апреля 2020, 15.13
2020-04-29-07-23-11
Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - ФАС России возбудила в отношении экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко дело об административном правонарушении из-за соглашения по иркутскому аэропорту, заключённому без конкурсных процедур. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
В Иркутской области зарегистрировано семь лесных пожаров30 Апреля 2020, 10.57
2020-04-30-03-06-05
Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по данным на утро 30 апреля зарегистрировано семь лесных пожаров.
В Нижнеилимском районе семья попала в больницу из-за взрыва самогонного аппарата29 Апреля 2020, 17.23
2020-04-29-09-35-19
Нижнеилимский район, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Двое взрослых и двое детей оказались в больнице после взрыва самогонного аппарата в одном из домов посёлка Новая Игирма Нижнеилимского района.
В двух садоводствах в Иркутской области на пожарах погибли три человека29 Апреля 2020, 15.40
Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В двух садоводствах Иркутской области погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба спасателей.
Туристов заподозрили в лесном пожаре в Шелеховском районе29 Апреля 2020, 15.31
2020-04-29-07-39-24
Шелеховский район, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Группу туристов, сплавлявшихся по реке Иркут, заподозрили в возникновении лесного пожара. За нарушение особого противопожарного режима на них составлен протокол, есть вероятность возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба полиции.
Чиновника администрации Усть-Кутского МО проверяют на причастность к поджогу сухой травы рядом с лесом29 Апреля 2020, 13.28
2020-04-29-05-33-15
Усть-Кутский район, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Кутском районе следователи СУ СКР по Иркутской области устанавливают причастность чиновника к поджогу вблизи лесополосы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Житель Братского района предстанет перед судом за смертельную поножовщину 16-летней давности29 Апреля 2020, 12.14
-16-
Братский район, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области предъявило обвинение 50-летнему жителю Братского района за преступление, совершённого в 2004 году, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Минлесу Иркутской области поручено нарастить силы и средства для тушения природных пожаров29 Апреля 2020, 11.45
Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Лесным ведомствам Красноярского, Забайкальского краев, Иркутской области, Тывы и Бурятии поручено обеспечить наращивание сил и средств для тушения лесных пожаров. Также регионам поручено усилить профилактическую работу с населением, чтобы снизить риски возникновения лесных пожаров, сообщает пресс-служба Рослесхоза.
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