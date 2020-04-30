В Иркутске в первый день мая ожидается небольшой дождь с ветром

Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 1 мая ожидается переменная облачность, слабый дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, ночью порывы до 14 м/с, температура ночью +7,+9°, днем +19,+21°.

По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, местами небольшие дожди, ночью в северо-восточных районах мокрый снег, днем в западных районах, горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер западный, северо-западный ночью 6-11 м/с, местами порывы 16-21 м/с, днем 5-10 м/с, порывы местами 15-19 м/с. Температура ночью +4,+9°, при прояснении 0,-5°, днем +16,+21°, при облачной погоде +6,+11°, в Катангском и северо-восточных районах +4,+9°, местами до -1°.

2 мая по области ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью южных районах дожди, в южном Прибайкалье сильный дождь, днем в Тайшетском и Чунском районах небольшие, местами умеренные дожди, грозы, ветер восточной четверти 3-8 м/с, в западных, центральных и южных районах северо-западный, с переходом днем на юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью +4,+9°, при прояснении +2,-3°, в северных районах +1,-4°, при прояснении -6,-11°, днем +10,+15°, при уменьшении облачности до +20°, в северных районах и в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья при облачной погоде +3,+8°.