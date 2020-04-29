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30.04.2020

В Иркутске в последний день апреля возможен дождь

Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 30 апреля ожидается переменная облачность, ночью без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, днем слабый дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-18 м/с, температура ночью +9,+11°, днем +22,+24°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 30 апреля – переменная облачность, ночью местами небольшие дожди, днем небольшие, местами умеренные дожди, по югу местами небольшие дожди, ветер юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, в западных районах в течение суток и днем по области ветер западный, северо-западный 8-13 м/с, местами порывы 18-23 м/с, в отдельных районах пыльные бури, грозы, температура ночью +8,+13°, при прояснении +3,-2°, днем +15,+20°, при облачной погоде +5,+10°, в южных и центральных районах местами +21,+26°.

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутске в последний день апреля возможен дождь30 Апреля 2020, 07.00
2020-04-29-13-51-45
Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 30 апреля ожидается переменная облачность, ночью без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, днем слабый дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-18 м/с, температура ночью +9,+11°, днем +22,+24°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Сенатор: за отказ вставать на консульский учёт россиян нужно штрафовать30 Апреля 2020, 07.30
Интернет, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - За отказ вставать на консульский учёт граждан РФ нужно штрафовать, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров на заседании комитетов по международным делам и по обороне и безопасности, пишут argumenti.ru.
Число случаев заболевания коронавирусом в Иркутской области достигло 12329 Апреля 2020, 21.30
-123
Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - К вечеру 29 апреля число случаев заболевания коронавирусом в Иркутской области увеличилось ещё на девять и составляет уже 123. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба.
Наталья Протопопова: в Иркутской области насчитывается более 50 очагов COVID-1929 Апреля 2020, 17.47
-50-covid-19
Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области зарегистрировано более 50 очагов распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом 28 апреля в ходе селектора с родовспомогательными учреждениями Приангарья сообщила главный акушер-гинеколог региона Наталья Протопопова.
Игорь Кобзев не исключил ослабления «коронавирусных» ограничений с 12 мая29 Апреля 2020, 16.40
2020-04-29-08-53-15
Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - От соблюдения режима самоизоляции, введённого из-за распространения коронавируса, будут зависеть сроки возврата к нормальной жизни. Об этом врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил 29 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Иркутской области.
Дмитрий Медведев призвал членов «Единой России» направить месячную зарплату на помощь гражданам и медикам29 Апреля 2020, 12.42
Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев призвал членов политической организации направить месячную зарплату на помощь гражданам и медикам. Об этом председатель «Единой России» заявил во время онлайн-заседания президиума Генсовета партии.
В Иркутской области разыскивают родственников солдат, погибших в Чечне в годы Великой Отечественной войны29 Апреля 2020, 12.36
2020-04-29-04-40-17
Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Активисты общественной организации «Наш дом – город Грозный» запустили всероссийскую акцию «Я вернулся, мама». Они разыскивают родственников погибших в Великой Отечественной войне красноармейцев, останки которых были найдены под Грозным. Некоторые из них были призваны из Иркутской области, сообщает портал «Открытые НКО».
В Иркутской области развернули 1195 коек для пациентов с коронавирусом29 Апреля 2020, 10.58
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Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В семи инфекционных лечебных учреждениях Иркутской области подготовлено 1195 коек для больных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
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Игорь Кобзев предложил отменить премии, выписанные чиновникам Сергеем Левченко за работу на паводках в Тулуне29 Апреля 2020, 17.18
2020-04-29-09-29-30
Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 20 апреля внес в Законодательное собрание Иркутской области проект закона, отменяющего статью 12 (1) Закона Иркутской области «О государственных должностях Иркутской области», которая предусматривала премии для госслужащих за работу на противопаводковых мероприятиях 2019 года в Тулуне.
Иркутск может обзавестись новым мэром уже 30 апреля29 Апреля 2020, 17.03
Иркутск, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В думе Иркутске 30 апреля проведут 12-е очередное заседание. Основным вопросом повестки стали выборы мэра города.
Экс-губернатору Иркутской области Сергею Левченко грозит крупный штраф за соглашение по иркутскому аэропорту29 Апреля 2020, 15.13
2020-04-29-07-23-11
Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - ФАС России возбудила в отношении экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко дело об административном правонарушении из-за соглашения по иркутскому аэропорту, заключённому без конкурсных процедур. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Евгений Стекачев и Александр Перевалов претендуют на пост спикера думы Иркутска28 Апреля 2020, 11.24
2020-04-28-03-29-39
Иркутск, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Евгений Стекачев и Александр Перевалов претендуют на пост спикера думы Иркутска. Об этом Телеинформу рассказали в пресс-службе думы.
Руслан Болотов, Антон Логашов и Вячеслав Григорьев лидируют среди кандидатов в мэры Иркутска27 Апреля 2020, 13.50
2020-04-27-05-53-44
Иркутск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Вице-мэр Иркутска Руслан Болотов, временно неработающий экс-председатель правительства региона Антон Логашов и генеральный директор АО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт алюминиевой и электродной промышленности» Вячеслав Григорьев лидируют среди кандидатов в мэры Иркутска. Рейтинг составлен конкурсной комиссией по выборам градоначальника по результатам собеседований, прошедших с претендентами на прошлой неделе.
Реготделениям политических партий в Приангарье продлили сроки представления финотчетов за первый квартал 2020 года27 Апреля 2020, 13.03
Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Срок представления финансовых отчетов за первый квартал 2020 года для региональных отделений политических партий в Иркутской области продлен до 6 мая. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.
Соцсети: Дмитрий Ружников подал в отставку с поста спикера думы Иркутска24 Апреля 2020, 21.36
Иркутск, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В иркутских соцсетях появилась информация о том, что председатель думы города Дмитрий Ружников принял решение покинуть пост спикера.
Современный Китай: мифы и реальность
В Нижнеилимском районе семья попала в больницу из-за взрыва самогонного аппарата29 Апреля 2020, 17.23
2020-04-29-09-35-19
Нижнеилимский район, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Двое взрослых и двое детей оказались в больнице после взрыва самогонного аппарата в одном из домов посёлка Новая Игирма Нижнеилимского района.
В двух садоводствах в Иркутской области на пожарах погибли три человека29 Апреля 2020, 15.40
Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В двух садоводствах Иркутской области погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба спасателей.
Туристов заподозрили в лесном пожаре в Шелеховском районе29 Апреля 2020, 15.31
2020-04-29-07-39-24
Шелеховский район, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Группу туристов, сплавлявшихся по реке Иркут, заподозрили в возникновении лесного пожара. За нарушение особого противопожарного режима на них составлен протокол, есть вероятность возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба полиции.
Чиновника администрации Усть-Кутского МО проверяют на причастность к поджогу сухой травы рядом с лесом29 Апреля 2020, 13.28
2020-04-29-05-33-15
Усть-Кутский район, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Кутском районе следователи СУ СКР по Иркутской области устанавливают причастность чиновника к поджогу вблизи лесополосы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Житель Братского района предстанет перед судом за смертельную поножовщину 16-летней давности29 Апреля 2020, 12.14
-16-
Братский район, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области предъявило обвинение 50-летнему жителю Братского района за преступление, совершённого в 2004 году, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Минлесу Иркутской области поручено нарастить силы и средства для тушения природных пожаров29 Апреля 2020, 11.45
Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Лесным ведомствам Красноярского, Забайкальского краев, Иркутской области, Тывы и Бурятии поручено обеспечить наращивание сил и средств для тушения лесных пожаров. Также регионам поручено усилить профилактическую работу с населением, чтобы снизить риски возникновения лесных пожаров, сообщает пресс-служба Рослесхоза.
В Иркутской области к утру 29 апреля площадь выявленных лесных пожаров составила больше 6 тысяч гектаров29 Апреля 2020, 10.36
Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к утру 29 апреля лес горел на площади большее 6,2 тысяч га. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
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