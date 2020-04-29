В Иркутске в последний день апреля возможен дождь

Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 30 апреля ожидается переменная облачность, ночью без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, днем слабый дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-18 м/с, температура ночью +9,+11°, днем +22,+24°. По области, по прогнозу иркутского УГМС, 30 апреля – переменная облачность, ночью местами небольшие дожди, днем небольшие, местами умеренные дожди, по югу местами небольшие дожди, ветер юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, в западных районах в течение суток и днем по области ветер западный, северо-западный 8-13 м/с, местами порывы 18-23 м/с, в отдельных районах пыльные бури, грозы, температура ночью +8,+13°, при прояснении +3,-2°, днем +15,+20°, при облачной погоде +5,+10°, в южных и центральных районах местами +21,+26°. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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