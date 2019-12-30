В Иркутске в последний день года днём -10,-12°

Российская Федерация, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Тема потребительских кредитов сохраняет свою злободневность на протяжении всего года. Казалось бы, традиционные январские торжества мало располагают к размышлениям о банковских займах, но суровая реальность напоминает, что праздники требуют немалых финансовых затрат, и самое неприятное заключается в том что праздники имеют свойство заканчиваться вместе с деньгами. Более того, долгие новогодние каникулы на фоне продолжающегося экономического кризиса, в лучшем случае препятствующего росту доходов населения, а чаще оставляющего россиян без доходов, создают тенденцию к тому, что деньги заканчиваются намного раньше праздников. Потому актуальная информация, размещённая, в том числе, на сайте Mnogo-kreditov.ru, сохраняет свою полезность даже в дни традиционного новогоднего веселья.