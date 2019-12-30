|Погода
|30.12.2019
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В Иркутске в последний день года днём -10,-12°
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Иркутская область, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Переменная облачность, без осадков, вечером слабый снег, ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура ночью -21,-23°, в пригородной зоне до -26°, днём -10,-12°.
По области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, в Тайшетском и Нижнеудинском районе небольшой, местами умеренный снег, утром в отдельных районах туман, ветер юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура ночью -21,-26°, при прояснении -31,-36°, в Тайшетском и Нижнеудинском районах при натекании облачности -15,-20°, в Чунском, Киренском, Усть-Кутском, Катангском, северо-восточных и верхнеленских, районах -37,-42°, при облачной погоде -27,-32°, днем -10,-15°, в пониженных формах рельефа -20,-25°, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья местами до -5°, в Катангском и северо-восточных районах -19,-24°, местами -26,-31°.
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