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30.12.2019

В Иркутске в последний день года днём -10,-12°

Иркутская область, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Переменная облачность, без осадков, вечером слабый снег, ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура ночью -21,-23°, в пригородной зоне до -26°, днём -10,-12°.

По области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, в Тайшетском и Нижнеудинском районе небольшой, местами умеренный снег, утром в отдельных районах туман, ветер юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура ночью -21,-26°, при прояснении -31,-36°, в Тайшетском и Нижнеудинском районах при натекании облачности -15,-20°, в Чунском, Киренском, Усть-Кутском, Катангском, северо-восточных и верхнеленских, районах -37,-42°, при облачной погоде -27,-32°, днем -10,-15°, в пониженных формах рельефа -20,-25°, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья местами до -5°, в Катангском и северо-восточных районах -19,-24°, местами -26,-31°.

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутске в последний день года днём -10,-12°30 Декабря 2019, 17.55
2019-12-30-09-59-02
Иркутская область, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Переменная облачность, без осадков, вечером слабый снег, ветер юго-восточный 3-8 м/с, температура ночью -21,-23°, в пригородной зоне до -26°, днём -10,-12°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Лауреатами 12-го конкурса «Нота ДО» стали 56 юных талантов Иркутской области30 Декабря 2019, 17.19
2019-12-30-09-29-55
Иркутская область, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Торжественная церемония вручения музыкальных инструментов, планшетов для рисования, сертификатов на обучение, по традиции состоялась в Иркутском музыкальном театре имени Загурского.
Сергей Тен в рамках рабочего визита в Тулун посетил двух ветеранов Великой Отечественной войны30 Декабря 2019, 16.57
2019-12-30-09-12-20
Тулун, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной думы РФ Сергей Тен, находясь с рабочим визитом в Тулуне, побывал в гостях у ветеранов Великой Отечественной войны – Василия Дмитриевича Автушко и Ильи Максимовича Гапоненко.
Новогодняя ночь в Иркутске будет тёплой и со снежком30 Декабря 2019, 17.04
2019-12-30-09-09-17
Иркутск, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В новогоднюю ночь в Иркутской области по всей территории ожидается небольшой снег и комфортная температура. Об этом 30 декабря на пресс-конференции рассказала заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.
Декабрь в Иркутской области, несмотря на морозы в последние выходные 2019 года, выдался тёплым30 Декабря 2019, 16.59
Иркутская область, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Декабрь-2019 подтверждает 30-летнюю статистику о том, что в 50% случаев первый месяц зимы в Иркутской области тёплый. В 37% – холодные, оставшийся процент приходится на норму. Об этом 30 декабря на пресс-конференции рассказала заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.
Кредиты в новом году 30 Декабря 2019, 10.16
Российская Федерация, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Тема потребительских кредитов сохраняет свою злободневность на протяжении всего года. Казалось бы, традиционные январские торжества мало располагают к размышлениям о банковских займах, но суровая реальность напоминает, что праздники требуют немалых финансовых затрат, и самое неприятное заключается в том что праздники имеют свойство заканчиваться вместе с деньгами. Более того, долгие новогодние каникулы на фоне продолжающегося экономического кризиса, в лучшем случае препятствующего росту доходов населения, а чаще оставляющего россиян без доходов, создают тенденцию к тому, что деньги заканчиваются намного раньше праздников. Потому актуальная информация, размещённая, в том числе, на сайте Mnogo-kreditov.ru, сохраняет свою полезность даже в дни традиционного новогоднего веселья.
Названа сумма инвестиций в крымскую игорную зону30 Декабря 2019, 10.03
2019-12-30-06-14-48
Крым, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Посетив онлайн-казино, многие теряются и не понимают как начать игру. Однако, для этого достаточно просто зарегистрироваться. При этом обязательно нужно вводить персональные данные, так как администрация вправе заблокировать подозрительные счета, в которых найдены неточности. Чтобы играть бесплатно можно и вовсе не вводить личные данные, а выбрать демо-версию понравившейся игры.
СМИ: бывший вице-мэр Иркутска выживает пенсионерку из дома30 Декабря 2019, 14.41
2019-12-30-05-19-29
Иркутск, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Пожилую иркутянку пытаются выселить из деревянного дома в центре Иркутска по улице Карла Либкнехта, об этом сообщают «Аргументы недели».
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Игорь Кобзев озвучил еще три назначения в новое правительство Иркутской области30 Декабря 2019, 16.33
2019-12-30-08-31-47
Иркутская область, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев озвучил еще три назначения в правительство региона.
На позитивной ноте: чем запомнился 2019 год в Иркутске?30 Декабря 2019, 12.28
-2019-
Иркутск, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - 2019 год выдался противоречивым и, по признанию многих экспертов, очень сложным и неоднозначным. Однако и нынче произошло немало позитивных моментов, особенно, в Иркутске. Телеинформ обратился к общественникам, активистам и представителям власти с просьбой назвать самые значимые для Иркутска события уходящего года.
Политконсультант Дмитрий Еловский – о главных событиях 2019 года в жизни Иркутской области30 Декабря 2019, 12.02
-2019-
Иркутская область, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить читателей с мнением экспертов о самых значимых событиях уходящего 2019 года в жизни Иркутской области. Свою оценку дал политконсультант и генеральный директор московского коммуникационного агентства ACTOR Дмитрий Еловский.
Сергей Шмидт – об итогах 2019 года в Иркутской области: славный год для учебников истории30 Декабря 2019, 11.01
-2019-
Иркутская область, Иркутск, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить читателей с экспертными мнениями о самых значимых событиях в жизни Иркутской области за 2019 год. Своим взглядом на итоги года в регионе поделился политолог и публицист Сергей Шмидт.
От Иркутской области 35 участников приглашены в полуфинал конкурса «Лидеры России 2020»27 Декабря 2019, 17.36
Иркутская область, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - От Иркутской области 35 участников приглашены в полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России 2020».
День секретаря первичных отделений «Единой России» провели в Братске27 Декабря 2019, 17.22
Братск, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - День секретаря первичных отделений «Единой России» провело Братское городское отделение партии. В рамках встречи исполнительный секретарь горотделения ЕР Тамара Захарова с секретарями «первичек» обсудили итоги работы партийных ячеек в 2019 году.
Наталья Дикусарова: строительство школы в Бирюсинске на особом контроле27 Декабря 2019, 17.03
Тайшетский район, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Законодательного собрания Иркутской области, член президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» Наталья Дикусарова во время рабочего визита в Тайшетский район проверила ход работ по строительству новой школы в Бирюсинске.
Современный Китай: мифы и реальность
На Байкале под лед провалился «уазик», водитель погиб30 Декабря 2019, 17.24
Ольхонский район, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ольхонском районе, вблизи поселка Малый Хужир, под лед озера Байкал провалился автомобиль УАЗ. Водитель остался в салоне.
МЧС: Приангарье на первом месте в России по количеству погибших на пожарах детей за последние пять лет30 Декабря 2019, 16.45
Иркутская область, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 2014 по 2018 годы на пожарах погибли 99 несовершеннолетних – это самое большое количество по всем субъектам РФ, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
МЧС: за последние выходные декабря в Приангарье на пожарах погибли шесть человек30 Декабря 2019, 13.41
Иркутская область, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за 28-29 декабря зарегистрировано 45 пожаров, в том числе четыре – с гибелью людей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Усольчанка потеряла 15 тысяч рублей, поверив мошенникам30 Декабря 2019, 12.32
Усолье-Сибирское, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Разглашение данных банковской карты и кодов подтверждения из смс стоило жительнице Усолья-Сибирского 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба полиции.
В Иркутске ночью горел подвал многоквартирного дома – эвакуированы 18 человек30 Декабря 2019, 10.33
Иркутск, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на улице Байкальская ночью 30 декабря вспыхнул пожар в подвале многоквартирного дома. Были эвакуированы 18 жильцов, пострадавших нет.
Два маленьких ребенка погибли на пожаре в Хомутово – возбуждено уголовное дело30 Декабря 2019, 08.30
2019-12-29-17-42-19
Иркутский район, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В селе Хомутово Иркутского района 29 декабря случился пожар в жилом доме по улице Кирова. В огне погибли два мальчика-близнеца 2017 года рождения.
В связи со смертельным ДТП на Култукском тракте возбуждено уголовное дело28 Декабря 2019, 20.08
Шелеховский район, 28.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Уголовное дело возбуждено в связи с ДТП на Култукском тракте, где погиб один человек и пострадали еще четверо.
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