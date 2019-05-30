В Иркутске в последний день весны – жарко и солнечно

Иркутск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Иркутска не платит строителям детских садов. Будущее муниципального предприятия УКС под угрозой, денег нет, а чиновники за копейки продают муниципальное имущество. Такие материалы то и дело появляются в некоторых СМИ со ссылкой на депутатов иркутской городской думы. Так ли это на самом деле? Откуда берутся все эти «факты»? Комментарий «Телеинформу» дали специалисты администрации Иркутска.