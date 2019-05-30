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|30.05.2019
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В Иркутске в последний день весны – жарко и солнечно
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Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 31 мая ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днём 6-11 м/с. Температура ночью +7,+9°, днём +26,+28°.
По Иркутской области, по данным УГМС, 31 мая ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, утром при прояснении туман, ветер юго-восточный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. К утру и днём в западных, северо-западных и центральных районах местами и ливневые дожди, грозы, град, ветер северо-западный 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура ночью +8,+13°, в пониженных формах рельефа +1,+6°, днём +25,+30°, местами +15,+20°.
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