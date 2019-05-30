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30.05.2019

В Иркутске в последний день весны – жарко и солнечно

Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 31 мая ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днём 6-11 м/с. Температура ночью +7,+9°, днём +26,+28°.

По Иркутской области, по данным УГМС, 31 мая ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, утром при прояснении туман, ветер юго-восточный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. К утру и днём в западных, северо-западных и центральных районах местами и ливневые дожди, грозы, град, ветер северо-западный 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура ночью +8,+13°, в пониженных формах рельефа +1,+6°, днём +25,+30°, местами +15,+20°.

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутске в последний день весны – жарко и солнечно30 Мая 2019, 17.51
2019-05-30-09-52-40
Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 31 мая ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днём 6-11 м/с. Температура ночью +7,+9°, днём +26,+28°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Стипендии мэра Иркутска получили больше полусотни талантливых детей30 Мая 2019, 17.32
Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Стипендии мэра Иркутска получили 55 воспитанников детских художественных, музыкальных школ и школ искусств. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В Иркутской области около 5% детей являются инвалидами30 Мая 2019, 17.18
Иркутская область, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области проживают более 12 тысяч детей-инвалидов, это 5,3% от общего числа несовершеннолетних в регионе. Об этом со ссылкой на руководителя-главного эксперта по медико-социальной экспертизе ГБ МСЭ по Иркутской области» Наталью Рыбченко сообщает пресс-служба Заксобрания.
Конкурс по лепке вареников и площадка здоровья – в Усольском районе готовятся к гастрономической ярмарке30 Мая 2019, 10.57
2019-05-30-03-08-27
Усольский район, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Гастрономическая ярмарка «Ай да еда!» пройдет 2 июня 2019 года в селе Мальта Усольского района вблизи скульптурной композиции «Мамонты». Праздник обещает развлечения для детей и взрослых и знакомство с гастрономическими возможностями Усольского района, сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.
Благодаря Фонду Андрея Чернышева при библиотеках Братского района открываются летние читальные залы30 Мая 2019, 09.35
Братский район, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Продолжается реализация социального проекта «Новая библиотека как центр семейной помощи», который в конце прошлого года был удостоен президентского гранта в размере 1 млн рублей. Для участия в федеральном конкурсе проект подготовили специалисты Фонда Андрея Чернышева «Сибирский Характер».
Конкурс детских костюмов, посвященный Дню города, прошел в Правобережном округе Иркутска30 Мая 2019, 09.02
2019-05-29-11-25-41
Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках празднования Дня города в Правобережном округе Иркутска среди воспитанниц детских садов состоялся конкурс костюмов «Пиковая дама».
В Братске наградили победителей грантового конкурса РУСАЛа «Зелёная волна»29 Мая 2019, 17.09
2019-05-29-09-17-56
Братск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В братском подразделении Центра социальных программ РУСАЛа состоялось награждение победителей грантового конкурса «Зелёная волна». Поддержку получили шесть инициатив братчан и три – жителей Тайшета.
В Иркутском зоосаде теперь можно познакомиться с парой молодых мусангов29 Мая 2019, 13.39
2019-05-29-05-44-34
Иркутск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском зоосаде теперь можно познакомиться с парой молодых мусангов. Мальчика и девочку 29 мая высадили в вольер и теперь их увидят все посетители мини-зоопарка.
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Дума и мэрия Иркутска – о встречах депутатов с избирателями30 Мая 2019, 15.25
Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска 29 мая на слушаниях заявили, что администрация города запрещает им встречаться с иркутянами в помещениях школ. В мэрии говорят, что это связано с требованиями безопасности к образовательным учреждениям.
Виталий Матвийчук: при обвинении в коррупции меня перепутали с братом30 Мая 2019, 15.18
Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Дума Иркутска рассмотрела представление прокуратуры города об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.
В первом чтении единогласно принят законопроект Андрея Турчака об упрощении порядка декларирования для сельских депутатов30 Мая 2019, 15.06
Москва, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Государственной Думы единогласно приняли в первом чтении законопроект, упрощающий порядок декларирования для сельских депутатов, работающих на непостоянной основе. Документ был внесен в нижнюю палату парламента вице-спикером Совета Федерации, секретарем Генерального совета «Единой России» Андреем Турчаком, сообщает пресс-служба партии.
Дума Иркутска отложила рассмотрение вопроса о лишении мандата депутата Ивана Гущина30 Мая 2019, 12.26
Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Дума Иркутска на заседании 30 мая отложила рассмотрение вопроса о лишении депутатских полномочий Ивана Гущина. С таким требованием ранее выступил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Инициативу думы Иркутска о тайном голосовании на выборах мэра вынесут на публичные слушания30 Мая 2019, 11.53
Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Предложенное думой Иркутска внесение изменений в Устав города, касающихся процедуры избрания мэра города из числа народных избранников, обсудят на публичных слушаниях в июле 2019 года. Такое решение принято на заседании думы 30 мая.
В связи с «техническими» коррупционными нарушениями депутату думы Иркутска Григорию Резникову вынесли замечание30 Мая 2019, 11.30
2019-05-30-03-37-59
Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Дума Иркутска на заседании 30 мая вынесла замечание в качестве альтернативного дисциплинарного взыскания депутату Григорию Резникову, которого губернатор Иркутской области Сергей Левченко требовал лишить  депутатских полномочий из-за недостоверного декларирования сведений о доходах и имуществе за 2017 год.
В мэрии Иркутска прокомментировали «фейковые новости» о «несостоятельности» УКСа29 Мая 2019, 16.46
2019-05-29-08-56-47
Иркутск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Администрация Иркутска не платит строителям детских садов. Будущее муниципального предприятия УКС под угрозой, денег нет, а чиновники за копейки продают муниципальное имущество. Такие материалы то и дело появляются в некоторых СМИ со ссылкой на депутатов иркутской городской думы. Так ли это на самом деле? Откуда берутся все эти «факты»? Комментарий «Телеинформу» дали специалисты администрации Иркутска.
Современный Китай: мифы и реальность
У ангарской Савватеевки незаконно срубили сосну на 150 тысяч рублей30 Мая 2019, 17.39
Ангарск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В нескольких километрах от села Савватеевка Ангарского городского округа чёрные лесорубы заготовили 280 кубометров сосны. По предварительной оценке, их действиями лесному фонду нанесен ущерб на сумму свыше 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба полиции.
Иркутянина ограничили в свободе на восемь месяцев за шутку о бомбе в центре города30 Мая 2019, 16.44
Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска приговорил к восьми месяцам ограничения свободы 26-летнего мужчину за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Жителя Усть-Илимска заподозрили в убийстве главы ритуального агентства из-за обиды30 Мая 2019, 15.43
2019-05-30-07-59-32
Усть-Илимск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту убийства 47-летней предпринимательницы из Усть-Илимска. Подозреваемым по делу проходит 31-летний местный житель, сообщает пресс-служба ведомства.
Москвич получил штраф за продажу нелегальной медтехники иркутской больнице30 Мая 2019, 13.13
Иркутск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Жителя Москвы оштрафовали на 50 тысяч рублей за продажу незарегистрированной медицинской техники Иркутской городской больнице №3. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Иркутская область снова лидирует по числу лесных пожаров в России30 Мая 2019, 12.19
Иркутская область, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к утру 30 мая авиалесоохрана зафиксировала 10 очагов лесных пожаров. Это самое большое количество в России, сообщает пресс-служба ведомства.
Двое ангарчан подозреваются в разбойном нападении на АЗС30 Мая 2019, 12.07
2019-05-30-04-11-43
Ангарск, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске оперативники задержали двух 24-летних парней, подозреваемых в разбойном нападении на автозаправку. Преступление было совершено в ночь на 30 апреля 2019 года в 8 микрорайоне города, сообщает пресс-служба полиции.
Иркутский областной суд приговорил к 15 годам тюрьмы изготовителя наркотиков с Камчатки29 Мая 2019, 17.44
Братск, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима изготовителя наркотиков с Камчатки. Мужчина являлся участником преступной группы по незаконному производству «синтетики» в особо крупном размере.
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