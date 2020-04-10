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10.04.2020

В Иркутске в субботу до +15°, а в воскресенье – мокрый снег

Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 11 апреля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с с переходом днем на северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +2,+4°, днём +13,+15°.

В Иркутской области, по данным УГМС, переменная облачность, местами небольшой дождь и мокрый снег, ветер западный, северо-западный, ночью в южных и верхнеленских районах   юго-восточный    2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура ночью +4,-1°, в пониженных формах рельефа -2,-7°, днём +6,+11°, местами -1,+4°, в южных, северо-восточных и верхнеленских районах  при малооблачной погоде +13,+18°.

В воскресенье, 12 апреля, ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью в горах Восточного Саяна, днем в северо-восточных районах местами умеренный мокрый снег, ветер западный, северо-западный с переходом днем в западных районах на юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +2,-3°, при прояснении -4,-9° днем +5,+10°, местами -1,+4°.

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутске в субботу до +15°, а в воскресенье – мокрый снег10 Апреля 2020, 17.53
2020-04-10-09-54-26
Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 11 апреля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с с переходом днем на северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +2,+4°, днём +13,+15°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Акции Московской биржи: особенности инвестирования10 Апреля 2020, 10.03
2020-04-10-10-13-48
Москва, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - ПАО Московская биржа - крупнейшая российская площадка, основным источником дохода которой стали торговые комиссии, процентная прибыль, полученная с инвестирования клиентских остатков. Группа Московская биржа работает с фондовым, сырьевым, валютным рынками, предоставляет услуги клиринга, расчетно-депозитарное обслуживание.
В Иркутской области переходят ко второму этапу оказания медпомощи при коронавирусе10 Апреля 2020, 17.43
Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в связи с ростом заболеваемости переходят ко второму этапу оказания медпомощи при коронавирусе.
В Иркутске объявлен сбор помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации из-за коронавируса10 Апреля 2020, 17.42
Иркутск, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске объявлен сбор помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации в условиях ограничительных мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции. Администрация Иркутска обращается к предпринимателям с просьбой оказать содействие в предоставлении продуктовых наборов.
Организации Иркутской области приглашают поучаствовать в «Премии МИРа» за добрые дела10 Апреля 2020, 16.57
Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Организации Иркутской области приглашают поучаствовать в 9 ежегодной международной «Премии МИРа» за добрые дела жителям России и соотечественникам. Заявки принимаются до 20 августа, сообщают организаторы.
Сергей Сокол: работа добровольцев становится всё более востребованной10 Апреля 2020, 16.42
Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Секретарь иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Сокол на встрече с активистами Волонтерского центра по оказанию помощи жителям Иркутской области сообщил, что работа добровольцев в нынешней ситуации становится всё более востребованной. Об этом пишет пресс-служба ЕР.
Жители Омска, находясь на самоизоляции, массово переносят санузлы и кухни10 Апреля 2020, 06.10
2020-04-10-08-38-39
Омск, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Кто как проводит время в России на самоизоляции. В Омске, к примеру, некоторые горожане решились на смену сантехники, перенос кухни в коридор или комнату, а также размещают дополнительные санузлы в кладовых помещениях как в частных домах, так и в квартирах. С начала марта здесь отмечается рост спроса на строительные и отделочные материалы. А организации в свою очередь стараются обеспечить бесплатную доставку товаров потребителям.
Около тысячи масок планируют сшить волонтеры Приангарья10 Апреля 2020, 15.40
Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Представители молодежного правительства Иркутской области организовали пошив многоразовых масок на базе Иркутского государственного медицинского университета. В производстве одного из самых востребованных сейчас элементов индивидуальной защиты им помогают волонтёры студенческого отряда ИГМУ «Симулянт». Об этом рассказали в министерстве по молодежной политике Приангарья.
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Фракция КПРФ в Заксобрании подготовила запрос правительству Иркутской области о растущем госдолге10 Апреля 2020, 17.34
Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Законодательное собрание Иркутской области направит на имя врио губернатора запрос о причинах роста государственного долга региона и о прогнозе показателей областного бюджета. Соответствующее постановление было подготовлено фракцией КПРФ и принято большинством голосов на сессии.
Сергей Тен оценил подготовку Иркутской области к борьбе с лесными пожарами10 Апреля 2020, 11.58
Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Работа по предотвращению и борьбе с природными пожарами в Иркутской области в этом году организована на принципиально новом уровне. Об этом рассказал депутат фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Тен. По его словам, в области уже вводятся превентивные противопожарные меры: на юге региона особый режим начал действовать с 10 апреля, на севере – с 1 мая, пишет пресс-служба ЕР.
Начала работу 29 внеочередная сессия Законодательного собрания Иркутской области10 Апреля 2020, 10.46
-29-
Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Начала работу 29 внеочередная сессия Законодательного собрания Иркутской области, которая проходит под руководством спикера областного парламента Александра Ведерникова.
Второй претендент на пост мэра Иркутска подал документы в конкурсную комиссию09 Апреля 2020, 12.32
2020-04-09-04-37-36
Иркутск, 09.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Второй претендент на пост мэра Иркутска подал документы в конкурсную комиссию 9 апреля. Им стал председатель общественного совета при министерстве экономического развития Иркутской области Антон Егерев. Об этом Телеинформу сообщил источник в думе Иркутска.
Игорь Кобзев сохраняет лидирующую позицию в медиапространстве среди глав регионов СФО09 Апреля 2020, 08.02
2020-04-08-10-55-16
Иркутская область, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сохраняет первое место в медиарейтинге глав регионов СФО.
Дмитрий Медведев: «Единая Россия» будет оказывать помощь гражданам и медикам до тех пор, пока пандемия не пойдет на спад08 Апреля 2020, 16.49
Москва, Иркутская область, 8.04.20 (ИА "Телеинформ"), - «Единая Россия» продолжит оказывать необходимую поддержку гражданам во всех регионах страны до тех пор, пока пандемия не пойдет на спад. Об этом председатель партии Дмитрий Медведев заявил на онлайн-совещании с представителями региональных волонтерских центров партии по борьбе с распространением коронавируса.
Игорь Кобзев отменил в Иркутской области «пятилетки» экс-губернатора Сергея Левченко08 Апреля 2020, 09.00
2020-04-07-13-51-35
Иркутская область, 08.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев упразднил комитет по государственному планированию, созданный в 2018 году экс-главой региона Сергеем Левченко. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Современный Китай: мифы и реальность
Трагедия на хрупком льду: в Ангарске погибла девочка и ее спаситель 10 Апреля 2020, 18.18
2020-04-10-10-30-20
Ангарск, 10.04.20 (ИА "Телеинформ"), - 10 апреля днем в районе старого Китойского моста в городе Ангарске Иркутской области произошла трагедия. По информации пресс-служба ГУ МЧС, лед в тени водного сооружения еще не растаял, и привлек троих детей, гулявших без надзора.
Жительница Казачинско-Ленского района предлагала взятку полицейскому10 Апреля 2020, 16.16
Казачинско-Ленский район, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Следственный отдел СУ СКР по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении 46-летней жительницы поселка Магистральный Казачинско-Ленского района.
В Тулуне полицейские задержали нетрезвого мотоциклиста10 Апреля 2020, 15.52
Тулун, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне полицейские задержали нетрезвого мотоциклиста. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Чунском районе 8 апреля закрыли подпольное казино10 Апреля 2020, 13.30
Чунский район, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Чунском районе 8 апреля закрыли подпольное казино. Возбуждено уголовное дело по статье 171.2 УК РФ – незаконные организация и проведение азартных игр, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Первый лесной пожар 2020 года произошел 9 апреля в Иркутском районе10 Апреля 2020, 11.04
-2020-9-
Иркутский район, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Первый лесной пожар 2020 года произошел 9 апреля в семи километрах от населенного пункта Падь Мельничная в Иркутском районе. Площадь горения – 22 гектара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Вынесен приговор братчанину, задержанному на кладбище с партией «синтетики» на 3 миллиона рублей09 Апреля 2020, 16.11
2020-04-09-08-49-54
Братск, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Падунский районный суд Братска приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима местного жителя за покушение на незаконный сбыт синтетических наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Иркутской области.
Житель Куйтунского района отправится в колонию за самосуд08 Апреля 2020, 16.15
Куйтунский район, 8.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Житель Куйтунского района отправится в колонию строгого режима за самосуд.
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