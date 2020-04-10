В Иркутске в субботу до +15°, а в воскресенье – мокрый снег

Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 11 апреля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с с переходом днем на северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +2,+4°, днём +13,+15°.

В Иркутской области, по данным УГМС, переменная облачность, местами небольшой дождь и мокрый снег, ветер западный, северо-западный, ночью в южных и верхнеленских районах юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура ночью +4,-1°, в пониженных формах рельефа -2,-7°, днём +6,+11°, местами -1,+4°, в южных, северо-восточных и верхнеленских районах при малооблачной погоде +13,+18°.

В воскресенье, 12 апреля, ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью в горах Восточного Саяна, днем в северо-восточных районах местами умеренный мокрый снег, ветер западный, северо-западный с переходом днем в западных районах на юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +2,-3°, при прояснении -4,-9° днем +5,+10°, местами -1,+4°.