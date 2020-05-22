В Иркутске в выходные будет до +24°

Иркутская область, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 23 мая ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +5,+7°, днём +22,+24°.

В Иркутской области, по данным УГМС, 23 мая ожидается временами облачность, преимущественно без осадков, в южных и северо-восточный местами небольшие дожди, утром при прояснении туман, ветер северо-восточный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью +2,+7°, в пониженных в формах рельефа 0,-4°, заморозки, днём +22,+27°, при облачной погоде +12,+17°.

В воскресенье, 24 мая, прогнозируется переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы, ветер северной четверти 2-7 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +5,+10°, местами до 0°, днём +24,+29°, местами +17,+22°.