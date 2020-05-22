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22.05.2020

В Иркутске в выходные будет до +24°

Иркутская область, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 23 мая ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +5,+7°, днём +22,+24°.

В Иркутской области, по данным УГМС, 23 мая ожидается временами облачность, преимущественно без осадков, в южных и северо-восточный местами небольшие дожди, утром при прояснении туман, ветер северо-восточный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью +2,+7°, в пониженных в формах рельефа  0,-4°, заморозки, днём +22,+27°, при облачной погоде +12,+17°.

В воскресенье, 24 мая, прогнозируется переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы, ветер северной четверти 2-7 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +5,+10°, местами до 0°, днём +24,+29°, местами +17,+22°.

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутске в выходные будет до +24°22 Мая 2020, 17.45
2020-05-22-09-43-30
Иркутская область, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 23 мая ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +5,+7°, днём +22,+24°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Братчанина с коронавирусом госпитализировали по решению суда22 Мая 2020, 16.23
2020-05-22-08-30-31
Братск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Братский городской суд 16 мая вынес решение о принудительной госпитализации горожанина с COVID-19.
В Приангарье 22 мая второй раз с начала пандемии коронавируса за сутки зафиксировали 95 новых случаев заболевания22 Мая 2020, 15.41
-22-95-
Иркутская область, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - По состоянию на 22 мая в Иркутской области зарегистрировано 958 случаев инфицирования COVID-19. Прирост к предыдущим суткам составил 95 человек – такая цифра в регионе была зарегистрирована во второй раз с момента начала пандемии, сообщила на брифинге 22 мая и.о. зампредседателя правительства Приангарья Валентина Вобликова.
В Иркутске предложили создать ремесленный «Народный парк»22 Мая 2020, 15.38
2020-05-22-07-40-54
Иркутск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске появилась инициатива создать «Народный парк», где горожане и гости города смогут ознакомиться с ремёслами. Об этом 22 мая на комиссии по градостроительной деятельности городской думы рассказал депутат Александр Друзенко.
Ушел из жизни директор училища олимпийского резерва Иркутска Альфрит Сахиуллин22 Мая 2020, 15.33
Иркутск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Министерство спорта Иркутской области с прискорбием сообщает о том, что 21 мая 2020 года скоропостижно ушел из жизни директор ФГБУ ПОО «Государственное училище (колледж) олимпийского резерва Иркутска», доктор педагогических наук, доцент, Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Альфрит Амирович Сахиуллин.
Инвестиции в недвижимость: что лучше всего покупать в новостройках 22 Мая 2020, 10.57
2020-05-22-06-03-08
Российская Федерация, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Инвестиции в недвижимость – хороший способ сбережения капиталов. Современные инвесторы отдают предпочтение статусным объектам в новостройках. Они имеют высокую ликвидность, могут использоваться для привлечения пассивного дохода. Приобрести их можно не только за наличные, но и в рассрочку или в кредит.
Новости сферы недвижимости22 Мая 2020, 10.51
Российская Федерация, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Два многоуровневых паркинга будет взведено у аэропорта Внуково. Вместимость объектов – более чем 4 тысячи автомашин. Один из паркингов построят площадью 66 тысяч квадратных метров, второй – почти 72. Оба объекта будут в связке с возводимым станционным комплексом Внуково.
Волонтеры акции «Мы вместе» выполнили в Приангарье более 10 тысяч заявок22 Мая 2020, 12.05
2020-05-22-04-21-05
Иркутская область, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области продолжается всероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе». В регионе 2608 волонтеров, они помогают пожилым, маломобильным людям в доставке продуктов, лекарств, вещей первой необходимости, медицинским работникам и их семьям, оказывают психологическую и юридическую помощь.
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Дмитрий Бердников вновь занимает пост секретаря иркутского отделения «Единой России»22 Мая 2020, 13.28
2020-05-22-05-31-16
Иркутск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Президиум генерального совета партии «Единая Россия» отменил решение об освобождении Дмитрия Бердникова от исполнения полномочий секретаря иркутского городского местного отделения ЕР. Документ имеется в распоряжении Телеинформа.
СМИ: Сергея Левченко не пустят на выборы губернатора Иркутской области22 Мая 2020, 12.08
2020-05-22-04-24-02
Иркутская область, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко не допустят до губернаторских выборов. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на двух человек, близких к администрации президента.
Степан Франтенко стал зампредседателя комитета по природопользованию ЗС Приангарья21 Мая 2020, 12.56
Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Степан Франтенко избран заместителем председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного собрания Иркутской области.
ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Гражданская платформа» выдвинут своих кандидатов в губернаторы Приангарья21 Мая 2020, 12.30
2020-05-21-04-35-55
Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Гражданская платформа» выдвинут своих кандидатов в губернаторы Приангарья. Телеинформ узнал, кто представит партии на осенних выборах.
Депутаты Заксобрания Иркутской области – об отчёте врио губернатора Игоря Кобзева21 Мая 2020, 11.10
2020-05-21-03-17-11
Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области прокомментировали отчёт врио губернатора Игоря Кобзева о результатах деятельности правительства региона. Отчёт был представлен на 30-й сессии регионального парламента, состоявшейся 20 мая, напоминает пресс-служба регпарламента.
Экс-глава Приангарья Сергей Левченко заявил о своем участии в выборах губернатора21 Мая 2020, 10.45
2020-05-21-02-57-25
Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сергей Левченко намерен участвовать в губернаторских выборах осенью 2020 года. Об этом он заявил 20 мая журналисту портала «Октагон».
Зеленый свет для самовыдвиженцев: эксперты оценили изменения в законодательство о выборах губернатора Иркутской области 20 Мая 2020, 21.45
2020-05-20-14-06-12
Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Важное изменение в законодательство о выборах губернатора Иркутской области было принято 20 мая на сессии Заксобрания. Депутаты областного парламента одобрили закон, допускающий участие самовыдвиженцев. Это в корне меняет доселе существовавший «партийный» принцип участия в губернаторской гонке. По мнению экспертов, решение было вполне ожидаемым.
Современный Китай: мифы и реальность
Полиция фиксирует рост дистанционных мошенничеств в Иркутской области22 Мая 2020, 17.18
2020-05-22-09-22-03
Иркутская область, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области продолжается рост числа преступлений, совершенных дистанционным способом. На 22 мая с заявлениями в полицию обратились 762 человека. Для сравнения за пять месяцев 2019 год жертв аферистов было на 30 меньше.
В Иркутске обнаружили «резиновый» хостел, где зарегистрировали почти тысячу мигрантов22 Мая 2020, 16.34
2020-05-22-08-50-38
Иркутск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Владелец одного из хостелов Иркутска по улице Рабочего Штаба фиктивно зарегистрировал в нем 970 граждан из стран ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело.
В Иркутске без вести пропал Вячеслав Меркурьев22 Мая 2020, 16.15
2020-05-22-08-18-12
Иркутск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Полиция Иркутска разыскивает без вести пропавшего местного жителя Вячеслава Сергеевича Меркурьева. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске задержан похититель телефонного кабеля22 Мая 2020, 14.29
2020-05-22-07-40-41
Иркутск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске специалистами управления безопасности «Ростелекома» совместно с сотрудниками правоохранительных органов задержан похититель телефонного кабеля.
В Ангарске исполнитель заказного убийства отправится под суд22 Мая 2020, 12.54
2020-05-22-05-04-22
Ангарск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске под суд отправится один из исполнителей заказного убийства 14-летней давности.
Родственников осужденных из ангарской ИК-15 просят не доверять недостоверной информации22 Мая 2020, 12.30
-15-
Ангарск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - ГУФСИН по Иркутской области обращается к родственникам осужденных из ангарской ИК-15, где в середине апреля произошел бунт, с просьбой не доверять гражданам, распространяющим недостоверную информацию.
В Усть-Илимске произошел пожар в девятиэтажке22 Мая 2020, 12.38
Усть-Илимск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске произошел пожар в девятиэтажке на проспекте Дружбы Народов.
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