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10.01.2020

В Иркутске в выходные будет тепло и солнечно

Иркутская область, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 11 января ожидается переменная облачность, без осадков, ветер переменный до 5 м/с, температура ночью -20, --22°, днем -11, -13°.

В Иркутской области, по данным УГМС, 11 января ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман, ветер южной четверти 2-7 м/с,  в северных районах местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -19,-24°, при прояснении -29,-34°, днем -11,-16°,  в пониженных формах рельефа -21,-26°.

В воскресенье, 12 января, - переменная облачность, местами небольшой снег, ветер  юго-восточный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -20,-25°, при прояснении -30,-35°, в северо-восточных районах при облачной погоде до -15°, днем -13,-18°, в пониженных формах рельефа  -22,-27°.

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В Иркутске в выходные будет тепло и солнечно10 Января 2020, 17.50
2020-01-10-09-51-47
Иркутская область, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 11 января ожидается переменная облачность, без осадков, ветер переменный до 5 м/с, температура ночью -20, --22°, днем -11, -13°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
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Дмитрий Козлов – о наиболее важных событиях 2019 года в Иркутской области10 Января 2020, 17.49
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Павел Степанов – о главных событиях для Иркутской области в 2019 году09 Января 2020, 15.38
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Вадим Семенов – о главных итогах 2019 года для Иркутской области09 Января 2020, 11.11
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Танцуют все! Иркутская область вступила в год "больших выборов"08 Января 2020, 13.07
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Иркутская область, 8.01.20 (ИА "Телеинформ"), - В Иркутской области в 2020 году ожидается масштабная избирательная кампания регионального уровня и ряд муниципальных.
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Итоги работы с муниципалитетами за год подвели в Законодательном собрании Иркутской области03 Января 2020, 16.26
Иркутская область, 3.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Важнейшими задачами на 2020 год должны стать разработка стратегии социально-экономического развития Приангарья с учетом потребностей территорий, а также активное участие региона в национальных проектах и федеральных программах. Об этом заявил спикер областного парламента Сергей Сокол на заседании Совета Законодательного собрания Иркутской области по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований региона.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
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2020-01-10-09-55-13
Иркутск, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, подозреваемых в создании преступного сообщества, занимавшегося организацией интимных услуг.
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В Черемхово водитель наехал на ребенка во дворе жилого дома10 Января 2020, 13.07
Черемхово, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Черемхово водитель наехал на семилетнего ребенка, катавшегося с горки во дворе жилого дома.
С начала 2020 года 67 жителей Иркутской области спасены на пожарах10 Января 2020, 13.00
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Полиция нашла братчанина, который устроил хоровод на автомобиле вокруг городской елки10 Января 2020, 11.48
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Полиция вычислила наркопритоны в Ангарске и Черемхово10 Января 2020, 11.35
Иркутская область, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - С начала этого года сотрудниками полиции пресечена незаконная деятельность по содержанию наркопритонов, организованных в Ангарске и Черемхово.
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