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31.01.2020

В Иркутске в выходные похолодает

Иркутская область, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 1 февраля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 2-7 м/с, температура ночью -25,-27°, днём -16,-18°.

По области 1 февраля иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, местами небольшой снег, ветер западной четверти 3-8 м/с. Температура ночью -30,-35°, при облачной погоде -23,-28°, в Катангском и верхнеленских районах местами -40,-45°, днём -16,-21°, в пониженных формах рельефа -25,-30°, в северных и Верхнеленских районах -20,-25°, местами -30,-35°.

2 февраля в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, ветер восточной четверти, в северо-восточных районах северо-западный 3-8 м/с. Температура ночью -32,-37°, местами -42,-47°, при облачной погоде в западных и южных районах -24,-29°, днем -16,-21°, местами -25,-30°, в северных и верхнеленских районах -22,-27°, местами -32,-37°.

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутске в выходные похолодает31 Января 2020, 18.03
2020-01-31-10-05-26
Иркутская область, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 1 февраля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 2-7 м/с, температура ночью -25,-27°, днём -16,-18°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
GambleAware запустила онлайн-платформу для уменьшения проблемного гемблинга31 Января 2020, 05.17
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Интернет, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Благодаря круглосуточной работе онлайн букмекерских контор, делать ставки на спорт можно в любое время. Официальная страница Париматч содержит несколько рубрик для лучшей навигации по сайту. Здесь можно узнать не только предлагаемые коэффициенты ставок, но и информацию по акциям, правила и важные сведения о букмекере. Старая версия Париматч была менее привлекательного дизайна. В ней было мало рубрик и много рекламных блоков. Поэтому разработчики постарались усовершенствовать интерфейс и упростить работу с сайтом.
Сергей Сокол вручил награды победителям конкурса памяти дважды Героя Советского Союза Афанасия Белобородова31 Января 2020, 15.10
Иркутская область, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Итоги традиционного конкурса, посвященного памяти дважды Героя Советского Союза, генерала армии Афанасия Белобородова, подвели в Законодательном собрании Иркутской области.
Альтернативное мясо и чай: Новые веяния в ресторанном бизнесе в 2020 году31 Января 2020, 10.07
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Российская Федерация, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На динамично развивающийся рынок ресторанного бизнеса в России влияют и глобальные тенденции, и тенденции, зарождающиеся в разных уголках нашей необъятной страны. По мнению экспертов, этот рынок, достаточно сложный из-за большого числа различных направлений и сегментов, переживает сегодня множество изменений.
В Иркутской области в 2020 году восстановят 25 воинских захоронений31 Января 2020, 13.30
Иркутская область, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в 2020 году планируют восстановить 25 воинских захоронений.
Более 300 человек приняли участие в «Слёте отцов» Иркутска31 Января 2020, 11.09
Иркутск, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В рамках Иркутского форума образования – 2020 «Время решений и действий» в областном центре состоялся Слёт отцов. В нем приняли участие более трехсот родителей учащихся школ и воспитанников детских садов Иркутска.
В Испании пересмотрят правила регулирования казино30 Января 2020, 10.33
2020-01-30-12-46-30
Испания, Российская Федерация, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Игра в онлайн-казино тоже имеет риски, как и в наземных заведениях, но она более доступна и удобна в использовании. Те, кто не готов тратить собственные сбережения, могут играть в бесплатные версии игровых автоматов. Для новичков это отличная возможность изучить принцип игры и сделать выводы по отдаче слота.
СМИ: Минздрав и Роспотребнадзор назвали лекарства для лечения коронавируса31 Января 2020, 07.30
Москва, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор разработали временные методические рекомендации, в которые включили три лекарственных препарата для лечения инфекции коронавируса у взрослого человека. Об этом сообщают argumenti.ru.
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Иркутские общественники предложили свои идеи реализации послания президента на территории области31 Января 2020, 17.19
Иркутск, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские общественники предложили свои идеи реализации послания президента на территории области. Региональное отделение ОНФ 31 января организовало стратегическую сессию с привлечением экспертов, а также депутатов Государственной Думы, чтобы обсудить три ключевых вектора развития.
Историк Дмитрий Козлов – о последствиях принятия поправок к Конституции РФ31 Января 2020, 15.54
2020-01-31-08-03-08
Иркутская область, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию РФ несколько поправок. Телеинформ спросил региональных экспертов, к каким последствиям это может привести. Своим мнением поделился историк, научный директор Иркутского межрегионального института общественных наук Дмитрий Козлов.
«Ухожу со спокойным сердцем» – Валерий Тюменцев покинул пост главы Чунского района31 Января 2020, 13.51
2020-01-31-05-53-28
Чунский район, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Чунского района Валерий Тюменцев ушел в отставку в конце января. На сайте администрации муниципалитета размещено его прощальное обращение к жителям территории.
Сергей Сокол: вопросы жизнедеятельности поселков в центральной экологической зоне нужно решать совместно с депутатами Госдумы30 Января 2020, 17.49
Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Вопросы обеспечения жизнедеятельности в центральной экологической зоне Байкальской природной территории должны найти свое отражение в законодательных инициативах федерального уровня. Об этом заявил глава регионального парламента Сергей Сокол на встрече с депутатами Госдумы ФС РФ.
Мэр Тулуна Юрий Карих оштрафован за нарушение закона о закупках30 Января 2020, 15.35
Тулун, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - По требованию прокурора мэр Тулуна Юрий Карих привлечен к административной ответственности за нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
В Иркутске увеличили траты городского бюджета на помощников депутатов думы30 Января 2020, 15.02
Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска теперь могут принимать на работу двух помощников. Для этого ввели ещё одну ставку. Кроме того, помощникам подняли зарплату до уровня муниципальных служащих, специалистов первой категории. Эти деньги будут выделяться из бюджета города. Решение принято 30 января на заседании думы Иркутска.
Игорь Кобзев предложил депутатам Госдумы от региона представить свои предложения по стратегии социально-экономического развития до 1 мая30 Января 2020, 12.51
Иркутская область, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Игорь Кобзев предложил депутатам Госдумы от региона представить свои предложения по стратегии социально-экономического развития до 1 мая. Тему обсудили на рабочей встрече с Алексеем Красноштановым, Николаем Николаевым, Сергеем Теном, Михаилом Щаповым и Александром Якубовским. Кроме того, говорили о механизмах достижения задач, поставленных президентом РФ.
Современный Китай: мифы и реальность
В Иркутске под суд отправятся серийные воры велосипедов31 Января 2020, 17.26
Иркутск, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в суд передано дело серийных воров велосипедов.
В Усолье-Сибирском водитель наехал на детские санки с ребенком31 Января 2020, 16.06
Усолье-Сибирское, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском неизвестный водитель наехал на санки с ребенком и скрылся.
В Вихоревке загорелась больница – эвакуировано 40 человек31 Января 2020, 13.37
Вихоревка, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Днем 30 января в Вихоревке Братского района произошло возгорание в здании больницы.
В Братске водитель сбил школьницу на переходе и скрылся31 Января 2020, 13.10
Братск, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Братске водитель иномарки сбил школьницу на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.
Под суд отправятся виновники убийства у ресторана в Черемхово31 Января 2020, 11.30
2020-01-31-03-40-11
Черемхово, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Под суд отправятся двое мужчин, убивших год назад человека у ресторана в Черемхово.
Иркутянин получил восемь лет колонии за то, что по заказу своего знакомого до смерти избил мужчину31 Января 2020, 08.30
2020-01-30-10-34-07
Иркутск, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), -  Свердловский районный суд Иркутска с участием присяжных заседателей рассмотрел уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Иркутской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Полицейские Ольхонского района спасли дом многодетной семьи от пожара30 Января 2020, 15.08
Ольхонский район, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Полицейские Ольхонского района спасли дом многодетной семьи от пожара. ЧП произошло днем в поселке Еланцы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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