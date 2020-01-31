В Иркутске в выходные похолодает

Иркутская область, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 1 февраля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 2-7 м/с, температура ночью -25,-27°, днём -16,-18°.

По области 1 февраля иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, местами небольшой снег, ветер западной четверти 3-8 м/с. Температура ночью -30,-35°, при облачной погоде -23,-28°, в Катангском и верхнеленских районах местами -40,-45°, днём -16,-21°, в пониженных формах рельефа -25,-30°, в северных и Верхнеленских районах -20,-25°, местами -30,-35°.

2 февраля в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, ветер восточной четверти, в северо-восточных районах северо-западный 3-8 м/с. Температура ночью -32,-37°, местами -42,-47°, при облачной погоде в западных и южных районах -24,-29°, днем -16,-21°, местами -25,-30°, в северных и верхнеленских районах -22,-27°, местами -32,-37°.