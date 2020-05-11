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12.05.2020

В Иркутской области 12 мая днём +22,+24°, вечером возможен дождь

Иркутская область, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 12 мая ожидается переменная облачность, без осадков, вечером слабый дождь, ветер ночью северо-западный с переходом на юго-западный, юго-восточный 4-9 м/с, днём юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью +5,+7°, днём +22,+24°.

В Иркутской области, по данным УГМС, 12 мая ожидается переменная облачность, в течение суток местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя, днём в северных районах небольшие, в Киренском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском районах умеренные осадки преимущественно в виде дождя. В отдельных районах днём грозы.

Ветер ночью юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, днём западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +4,+9°, при прояснении -1,-6°, днём +20,+25°, при облачной погоде +12,+17° в Катангском, северо-восточных районах +5,+10°, местами +13,+18°.

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В Иркутской области 12 мая днём +22,+24°, вечером возможен дождь12 Мая 2020, 07.00
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Иркутская область, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 12 мая ожидается переменная облачность, без осадков, вечером слабый дождь, ветер ночью северо-западный с переходом на юго-западный, юго-восточный 4-9 м/с, днём юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью +5,+7°, днём +22,+24°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
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Интернет, 11.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В связи с пандемией COVID-19 и вынужденной самоизоляцией многие геймеры продолжают наслаждаться любимыми играми онлайн. Это позволяет им вести привычный образ жизни и даже выигрывать деньги. Выбирая казино Фараон можно играть бесплатно, воспользовавшись демо-версиями слотов. Так новички могут потренироваться и внимательно изучить игровые автоматы слот В и проверить уровень их отдачи. Онлайн-казино имеет заметные преимущества, предоставляя возможность играть в любое время просто со своего мобильного телефона.
Больница №1 в Иркутске готовится выйти из карантина11 Мая 2020, 18.14
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2020-05-11-10-25-02
Пхукет, 11.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Таиланд всегда привлекал туристов. И когда пандемия коронавируса закончится, он наверняка опять станет лучшим местом отдыха для многочисленных путешественников со всего мира.
Занятие трейдингом актуально. И здесь есть люди, которые очень преуспели 11 Мая 2020, 10.00
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2020-05-11-06-43-24
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Коронавирус в Иркутской области: за сутки ещё 20 человек попали в больницы, четверо выздоровели11 Мая 2020, 11.15
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Игорь Кобзев укрепляет позиции в рейтинге влияния губернаторов11 Мая 2020, 10.49
2020-05-10-18-14-37
Иркутская область, 11.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В рейтинге влияния глав субъектов РФ, подготовленном экспертами Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), по итогам апреля 2020 года врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев занял 42-е место, за месяц поднявшись на пять строчек.
Выборы мэра Иркутска-2020: как это было08 Мая 2020, 17.50
-2020-
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В администрации Иркутска сменились заместители мэра и руководитель аппарата08 Мая 2020, 09.51
2020-05-08-01-55-04
Иркутск, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В администрации Иркутска произведены новые кадровые назначения. Исполняющим обязанности заместителя мэра – руководителя аппарата администрации Иркутска назначен Андрей Южаков, занимающий должность советника мэра Иркутска.
Игорь Кобзев не исключает, что поджог тулунской школы мог иметь политическую окраску07 Мая 2020, 09.42
2020-05-07-02-02-11
Тулун, 7.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграме заявил, что уделит пристальное внимание расследованию поджога школы в Тулуне. Если окажется, что акция была спланированной, он будет расценивать ее как политический шантаж, заявил глава региона.
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Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Приказом министерства сельского хозяйства РФ с 1 мая 2020 года временно исполняющим обязанности руководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия назначен заместитель руководителя этого управления Василий Гармаев.
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Москва, 1.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Председатель правительства России Михаил Мишустин заразился новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
В Зиме хозяин горящего дома получил ожоги, спасая ценные вещи11 Мая 2020, 17.43
Зима, 11.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 9 и 10 мая области произошло 38 техногенных пожаров. На пожаре в частном доме в Зиме пострадал человек, сообщает пресс-служба спасателей.
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Иркутск, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Пожилая иркутянка, пытаясь обезопасить свою банковскую карту от вредоносной программы, передала лжебанкирам свыше 100 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
В Свирске пьяный водитель в ходе полицейской погони попал в ДТП11 Мая 2020, 14.51
Свирск, 11.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Свирске полицейские задержали пьяного водителя «Ниссана Икс-Трейла». Молодой человек в ходе погони за ним попал в ДТП, наехав на деревянные мостик через небольшой ров. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
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Усть-Илимск, 11.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске в суд направлено уголовное дело в отношении местной жительницы за заведомо ложный донос. Женщина заявила в полицию на своего знакомого, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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Бурятия, 11.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На территории Забайкальского национального парка «чёрные лесорубы» свалили 96 деревьев общим объёмом 60 кубометров. Эта незаконная рубка деревьев является самой крупной за всю историю существования нацпарка, сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».
Сильный ветер повредил крышу школы в поселке Жигалово10 Мая 2020, 21.33
Жигаловский район, 10.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Ветер силой до 17 м/с повредил кровлю трехэтажного здания средней школы №1 в поселке Жигалово.
Кражу 450 железнодорожных деталей раскрыли транспортные полицейские в Иркутске10 Мая 2020, 15.02
Иркутск, 10.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Сотрудники ЛО МВД России на станции Иркутск-Пассажирский задержали подозреваемого в хищении деталей железнодорожного назначения с подвижного состава.
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