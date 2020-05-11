В Иркутской области 12 мая днём +22,+24°, вечером возможен дождь

Иркутская область, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 12 мая ожидается переменная облачность, без осадков, вечером слабый дождь, ветер ночью северо-западный с переходом на юго-западный, юго-восточный 4-9 м/с, днём юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью +5,+7°, днём +22,+24°.

В Иркутской области, по данным УГМС, 12 мая ожидается переменная облачность, в течение суток местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя, днём в северных районах небольшие, в Киренском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском районах умеренные осадки преимущественно в виде дождя. В отдельных районах днём грозы.

Ветер ночью юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, днём западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +4,+9°, при прояснении -1,-6°, днём +20,+25°, при облачной погоде +12,+17° в Катангском, северо-восточных районах +5,+10°, местами +13,+18°.