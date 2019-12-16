В Иркутской области 17 декабря днём -13, -15°

Российская Федерация, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Производители ноутбуков стараются применять к своей умной технике актуальные решения. Например, компания LG отыскала здесь свою нишу. Линейка ноутбуков LG Gram обладает невероятной легкостью. Каждая модель весит меньше полутора килограммов. В преддверии новогоднего праздника известный производитель анонсировал новые модели, приобрести их можно будет с января 2020 года. Тогда же потребители узнают и цены новинок.