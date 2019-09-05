|Погода
|06.09.2019
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В Иркутской области 6 сентября дождь, +15,+17°
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Иркутская область, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 6 сентября ожидается переменная облачность, ночью дождь, днём небольшой дождь, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +9,+11°, днём +15,+17°.
По Иркутской области, по данным УГМС, 6 сентября ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах ливневые дожди, грозы. Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура ночью +6,+11°, при прояснении +1,+6°, местами в западных и северных районах до -1°, заморозки, днём +13,+18°, местами +6,+11°.
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