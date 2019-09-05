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06.09.2019

В Иркутской области 6 сентября дождь, +15,+17°

Иркутская область, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 6 сентября ожидается переменная облачность, ночью дождь, днём небольшой дождь, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +9,+11°, днём +15,+17°.

По Иркутской области, по данным УГМС, 6 сентября ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах ливневые дожди, грозы. Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура ночью +6,+11°, при прояснении +1,+6°, местами в западных и северных районах до -1°, заморозки, днём +13,+18°, местами +6,+11°.

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В Иркутской области 6 сентября дождь, +15,+17°06 Сентября 2019, 07.00
2019-09-05-10-32-56
Иркутская область, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 6 сентября ожидается переменная облачность, ночью дождь, днём небольшой дождь, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +9,+11°, днём +15,+17°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
В Иркутской области высадят деревья, деньги на которые собрали во время акции «Мы – Сибирь»06 Сентября 2019, 08.30
Иркутская область, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Авиакомпания «S7» завершила сбор средств на посадку 1 миллиона деревьев в Сибири. В октябре часть из них высадят в Иркутской области, ежегодно страдающей от лесных пожаров, сообщает пресс-служба перевозчика.
Tele2 приглашает иркутян в онлайн-парк на лекцию «Эволюция добрых дел»05 Сентября 2019, 17.30
2019-09-05-09-38-52
Иркутск, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, приглашает жителей и гостей Иркутска на лекцию «Эволюция добрых дел – от волонтерства до социальных инвестиций». Мероприятие состоится в онлайн-парке Tele2 на острове Юность 6 сентября в 16.00, сообщает пресс-служба компании.
В Иркутской области сократилась рождаемость и выросла смертность05 Сентября 2019, 15.41
2019-09-05-08-09-13
Иркутская область, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Численность постоянного населения Иркутской области за январь-июнь 2019 года сократилась на 2 тысячи 407 человек. К июлю в регионе проживали 2 млн 394 тысячи 193 человека. Об этом сообщает Иркутскстат.
Автозапчасти для иномарок: покупки в интернете и что нужно знать04 Сентября 2019, 01.33
Российская Федерация, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Любая техника со временем выходит из строя – и к автомобилям данный тезис также справедлив в полной мере. Аккуратное вождение и своевременно проведенное ТО оттянут этот момент времени, но не позволяет его избежать. В результате водитель начинает поиск комплектующих для ремонта – как в обычных, так и в онлайновых магазинах.
СМИ: глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала, в какую сумму государству обходится бесплатная медицина05 Сентября 2019, 07.30
Москва, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Глава российского министерства здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, какая сумма выделяется правительством на оказание бесплатной медицинской помощи россиянам. Об этом сообщают argumenti.ru.
Иркутскстат: на тысячу жителей Приангарья приходится 4,6 разводов04 Сентября 2019, 17.41
Иркутская область, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На тысячу жителей Иркутской области приходится 4,6 разводов по итогам 2018 года. Такие данные сообщает пресс-служба Иркутскстата.
Шестьдесят иркутских школьников вступили в ряды «Юнармии»04 Сентября 2019, 15.13
Иркутск, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Шестьдесят иркутских школьников вступили в ряды «Юнармии». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
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В «Единой России» предложили унифицировать и сократить формы отчетности для учителей05 Сентября 2019, 17.16
Москва, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В «Единой России» предложили министерству просвещения РФ унифицировать и сократить формы отчетности, а также надзорные мероприятия для учителей, в том числе минимизировать дублирование электронных и письменных документов. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Братским природоохранным прокурором приказом Юрия Чайки стал Владимир Мартюшов05 Сентября 2019, 13.36
Братск, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки на должность Братского межрайонного природоохранного прокурора назначен Владимир Мартюшов. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской природоохранной прокуратуры.
Омбудсмен Иркутской области назвал правомерным арест министра Сергея Шеверды05 Сентября 2019, 13.19
2019-09-05-05-27-28
Иркутская область, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Уполномоченный по правам человека Иркутской области Виктор Игнатенко назвал правомерным арест министра лесного комплекса региона Сергея Шеверды по делу о рубках леса в заказнике Туколонь. Такой вывод омбудсмен сделал по результатам прокурорской проверки, сообщает пресс-служба уполномоченного.
Заксобрание Иркутской области при корректировке бюджета предусмотрит средства на восстановление Байкальска04 Сентября 2019, 17.17
Байкальск, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На восстановление и подготовку к отопительному сезону Байкальска, который серьезно пострадал во время второй волны паводка, необходимо более 750 миллионов рублей. Областные парламентарии готовят корректировку областного бюджета уже в сентябре, чтобы город смог подготовиться к зиме.
Депутаты Заксобрания Иркутской области подготовили письма в правительство РФ по ликвидации отходов БЦБК04 Сентября 2019, 16.58
2019-09-04-09-03-14
Иркутская область, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и руководителя федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой направлены письма о необходимости скорейшей рекультивации карт-накопителей отходов БЦБК. Об этом сообщает пресс-служба ЗС со ссылкой на спикера Сергея Сокола.
Единороссы установили в Хомутово уличную универсальную площадку04 Сентября 2019, 08.00
Иркутский район, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Уличную универсальную площадку, на которой размещены спортивные снаряды и детская игровая зона, установили в селе Хомутово Иркутского района в рамках партийного проекта «Единой России» «Городская среда».
Третий визит Владимира Путина в Иркутскую область: что увидел и услышал президент на затопленных территориях?03 Сентября 2019, 16.43
2019-09-03-08-52-57
Иркутская область, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Жители затопленных Тулуна и Нижнеудинска настолько отчаялись получить реальную помощь от региональных властей, что сами попросили президента РФ Владимира Путина, который 2 сентября посетил пострадавшие районы, наладить управление территорией.
Современный Китай: мифы и реальность
В Рослесхозе опровергли связь между лесными пожарами и незаконной заготовкой древесины06 Сентября 2019, 08.00
Интернет, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Рослесхозе заявили, что настолько масштабные пожары, которые случились в России минувшим летом, не могли произойти из-за поджогов. По словам врио руководителя Рослесхоза Михаила Клинова, пожарами не могли скрывать незаконные вырубки леса, сообщают argumenti.ru.
В Иркутске обнаружили незаконное коллекторское агентство с петербургской «пропиской»05 Сентября 2019, 17.44
Иркутск, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске пресекли деятельность коллекторского агентства, которое незаконно «выбивало» долги у кредитных должников. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов региона.
Двое ангарчан подозреваются в незаконном обналичивании маткапитала05 Сентября 2019, 17.27
Ангарск, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Двоих сотрудников одного из риэлтерских агентств Ангарска подозревают в мошенничестве при получении материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Иркутянка не пожалела лже-родственнику из Тулы 15 тысяч рублей05 Сентября 2019, 15.22
Иркутск, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянка лишилась 15 тысяч рублей, поверив аферисту, который представился её родственником из Тулы. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Житель Нижнеудинска и его собутыльница жестоко убили знакомого и распилили его труп05 Сентября 2019, 12.29
2019-09-05-04-45-04
Нижнеудинск, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд приговорил к длительным срокам заключения жителя Нижнеудинска и его знакомую за убийство собутыльника, совершённое прошлой весной. Об этом сообщает пресс-служба суда.
В Ангарске из-за утечки бытового газа в многоэтажке пострадали три человека05 Сентября 2019, 10.51
2019-09-05-02-57-43
Ангарск, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске из-за утечки бытового газа в многоэтажке пострадали три человека. Инцидент произошел около 17:00 4 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Власти сообщают о пяти лесных пожарах в Иркутской области05 Сентября 2019, 10.09
Иркутская область, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На землях лесного фонда Иркутской области 4 сентября обнаружили одно новое возгорание. Оно находится в Киренском районе, его площадь 10 га. В действующем состоянии на утро 5 сентября также перешли два пожара в Катангском районе на площади 2415 га, сообщает пресс-служба регправительства.
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