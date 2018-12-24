В Иркутской области местами 25 декабря обещают 50-градусные морозы

Иркутская область, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 25 декабря ожидается переменная облачность, небольшой снег, ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -29,-31°, в пригородной зоне до -33º, днём -25,-27º. В Иркутской области, по данным УГМС, 25 декабря ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман. Ветер северный, северо-западный, в северных районах юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, позёмки. Температура ночью -29,-34°, при прояснении -39,-44°, днём -24,-29°, местами -34,-39°, в северных и верхнеленских районах температура ночью -40,-45°, в пониженных формах рельефа -50,-55°, днем -36,-41°, местами -45,-50°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: