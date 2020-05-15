В Иркутской области на грядущих выходных местами заморозки

Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 16 мая ожидается переменная облачность, временами слабый дождь, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью 0,+2°, в пригороде до -2°, заморозки, днём +13,+15°.

По Иркутской области, по данным УГМС, 16 мая ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки виде дождя, по северу с мокрым снегом, в западных районах без осадков, ветер северный, северо-западный, в западных районах восточный, северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с, в южных и верхнеленских районах до 15-17 м/с. Температура ночью -1,-6°, заморозки, при облачной погоде 0,+5°, днём +11,+16°, местами +4,+9°.

В воскресенье, 17 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, в северо-восточных и западных районах местами небольшие дожди, ветер северо-западный с переходом на восточный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/. Температура ночью 0,-5°, заморозки, при облачной погоде +1,+6°, днем +17,+22°, местами +7,+12°.