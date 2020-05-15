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15.05.2020

В Иркутской области на грядущих выходных местами заморозки

Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 16 мая ожидается переменная облачность, временами слабый дождь, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью 0,+2°, в пригороде до -2°, заморозки, днём +13,+15°.

По Иркутской области, по данным УГМС, 16 мая ожидается переменная облачность, местами небольшие  осадки    виде дождя, по северу с мокрым снегом, в западных районах без осадков, ветер северный, северо-западный, в западных районах восточный, северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с, в южных и верхнеленских районах до 15-17 м/с. Температура ночью -1,-6°, заморозки, при облачной погоде 0,+5°, днём  +11,+16°, местами +4,+9°.

В воскресенье, 17 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, в северо-восточных и западных районах местами небольшие дожди, ветер северо-западный с переходом на восточный, юго-восточный  2-7 м/с, местами порывы до 13 м/. Температура ночью 0,-5°,  заморозки, при облачной погоде  +1,+6°, днем +17,+22°, местами +7,+12°.

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутской области на грядущих выходных местами заморозки15 Мая 2020, 17.56
2020-05-15-10-03-03
Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 16 мая ожидается переменная облачность, временами слабый дождь, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью 0,+2°, в пригороде до -2°, заморозки, днём +13,+15°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Доход онлайн-гемблинга Дании снизился в связи с карантином, клуб Вулкан предлагает интересные игровые автоматы и другие новости азартной индустрии 15 Мая 2020, 11.24
Дания, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Недавно Агентство по азартным играм Дании предоставило информацию о доходности гемблинг-индустрии. Эпидемия коронавируса отрицательно отразилась на казино, что подтверждают опубликованные данные. За время карантина прибыль от азартных игр заметно снизилась. Сравнение показателей за идентичный период 2019 и 2020 года показало, что после введения карантинных ограничений доходность онлайн-казино возросла почти на 3%. Однако за последнюю неделю прибыль упала на 2%.
Детскую поликлинику на улице Шмидта в Иркутске планируют в будущем отдать под взрослую15 Мая 2020, 17.35
2020-05-15-09-45-00
Иркутск, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Альтернативную площадку для размещения Молодёжного центра ищут депутаты думы Иркутска. Сегодня, 15 мая, состоялось выездное совещание, на котором обсудили этот вопрос. Кроме того, народные избранники осмотрели здания, в которых размещаются детская и взрослая поликлиники №5, сообщает пресс-служба думы.
Трое врачей-добровольцев отправились в Усть-Кут, чтобы погасить вспышку коронавируса15 Мая 2020, 15.47
2020-05-15-08-03-38
Усть-Кут, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Трое врачей-добровольцев из Иркутска утром 15 мая вылетели на север области с целью предотвращения распространения COVID-19. Основная задача специалистов − локализовать возникший очаг инфекции у вахтовиков, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Гостиницу «Академическая» в Иркутске не будут использовать как обсерватор по просьбе учёных15 Мая 2020, 13.41
2020-05-15-05-45-21
Иркутск, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Гостиница «Академическая» в Иркутске будет исключена из списков обсерваторов и пунктов временного размещения для сотрудников системообразующих предприятий с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН.
В Иркутске пенсионерам и малоимущим планируют предоставлять маски бесплатно15 Мая 2020, 13.05
2020-05-15-05-14-38
Иркутск, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в ближайшее время на региональном уровне проведут совещание, на котором с представителями всех крупных торговых сетей обсудят вопрос бесплатного предоставления в условиях коронавируса средств защиты пожилым людям и людям с тяжелым материальным положением. Об этом пресс-служба мэрии сообщает со ссылкой на врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.
Коронавирус в Иркутской области подтвердился ещё у 24 человек, трое пациентов умерли15 Мая 2020, 11.38
-24-
Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к утру 15 мая коронавирус выявили еще у 24 человек. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заболевания составило 499. Об этом сообщает оперштаб.
Компания РУСАЛ вручила ветеранам Братска подарки в честь 75-летия Победы14 Мая 2020, 19.41
Братск, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Ветераны Братска продолжают принимать поздравления с юбилеем Победы. В год славы и памяти, объявленный Владимиром Путиным, металлурги БрАЗа навестили самых дорогих и почетных жителей нашего города.
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Александра Ведерникова избрали председателем Координационного межконфессионального совета при ЗС Иркутской области15 Мая 2020, 16.44
Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Глава областного парламента Александр Ведерников единогласно избран председателем Координационного межконфессионального совета при Законодательном собрании Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.
Довыборы в думу Иркутске запланировали на сентябрь15 Мая 2020, 12.31
2020-05-15-04-44-48
Иркутск, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Довыборы в думу Иркутска планируется провести в сентябре 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба думы.
Игорь Кобзев по итогам апреля вошел в ТОП-3 медиарейтинга глав регионов Сибири15 Мая 2020, 10.22
-3-
Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев по итогам апреля занял второе место в медиарейтинге глав регионов СФО по версии «Медиалогии».
В Приангарье предлагают принять несколько законопроектов в сфере госстроительства и местного самоуправления15 Мая 2020, 10.08
Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Ряд законопроектов в сфере государственного строительства и местного самоуправления рекомендовали к принятию члены профильного комитета Законодательного собрания Иркутской области на заседании 14 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
В Иркутской области предлагают внести изменения в закон о выборах губернатора15 Мая 2020, 09.52
2020-05-15-02-00-05
Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На заседании комитета по госстроительству ЗС 14 мая рассмотрели и рекомендовали принять в первом чтении два законопроекта, предусматривающих внесение изменений в закон «О выборах губернатора Иркутской области».
Заксобранию Приангарья предлагают повысить количественный порог депутатов, нужный для созыва чрезвычайной сессии15 Мая 2020, 09.42
2020-05-15-01-52-22
Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В первом чтении предлагается принять изменения в закон Иркутской области о региональном парламенте, повысив количество депутатов, необходимое для внесения требования о проведении чрезвычайного заседания, с одной пятой до половины от установленного числа.
Депутаты думы Иркутска не смогли выбрать нового зампреда14 Мая 2020, 10.56
2020-05-14-03-08-35
Иркутск, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска на внеочередном заседании думы 14 мая не смогли избрать заместителя председателя на постоянной основе, чей пост стал вакантным после того, как Евгений Стекачёв возглавил представительный орган.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
В Тулуне рабочий получил травмы при обрушении балкона15 Мая 2020, 16.06
2020-05-15-08-17-02
Тулун, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области проводит проверку по факту обрушения балкона в доме тулунского посёлка Стекольный. В результате пострадал рабочий, сообщает пресс-служба ведомства.
На Култукском тракте перевернулся самосвал15 Мая 2020, 15.34
2020-05-15-07-43-50
Шелеховский район, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На Култукском тракте утром 15 мая перевернулся самосвал с гравием. Водитель госпитализирован, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
Ангарчанка предстанет перед судом за убийство младенца15 Мая 2020, 15.08
2020-05-15-07-21-38
Ангарск, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области завершило расследование уголовного дела в отношении  36-летней ангарчанки, обвиняемой в убийстве её новорождённого ребёнка. Дело передано в суд, сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудника поставщика продуктов в Катангском районе обвиняют в мошенничестве15 Мая 2020, 13.30
Катангский район, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту хищения бюджетных средств Катангского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Пьяный житель ангарского посёлка без водительских прав угнал иномарку у родственников и устроил погоню15 Мая 2020, 13.15
2020-05-15-05-27-46
Ангарск, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Житель ангарского посёлка Шароны может стать фигурантом уголовного дела за пьяную езду. Парень, будучи нетрезвым и без водительских прав, взял машину у родственников, «чтобы покататься». Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Власти: в Иркутской области потушены все лесные пожары15 Мая 2020, 10.49
2020-05-15-02-54-33
Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 15 мая к 10.30 потушили все лесные пожары. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
Студенты ИГУ тушат лесные пожары в Забайкалье14 Мая 2020, 17.23
Иркутск, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Помощь в тушении лесных пожаров, бушующих в Забайкалье, оказывают студенты Иркутского государственного университета, вошедшие в состав сводного отряда ВСКС (Всероссийский студенческий корпус спасателей). Согласно подсчетам, студентами-спасателями ВСКС потушено уже более 16 гектаров горящих лесов, сообщает пресс-служба вуза.
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