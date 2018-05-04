В Иркутской области на выходных будет тепло и ветрено, местами дожди

Иркутская область, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 5 мая ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, с переходом утром на юго-восточный 7-12 м/с, температура ночью 0,-2°, днём +15,+17°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 5 мая – переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, ночью с мокрым снегом. Утром в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный с переходом на северо-восточный, юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура ночью 0,-5°, при прояснении до -10°, днём +14,+19°, при облачной погоде +4,+9°.

В воскресенье, 6 мая, в Приангарье ожидается переменная облачность, ночью местами небольшие и умеренные дожди, днем в западных и северных районах, местами в южных и верхнеленских районах небольшие и умеренные дожди, грозы, ветер юго-восточный, юго-западный, с переходом к утру в западных районах, днем по области на западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 13-18 м/с, температура ночью +2,+7°, при прояснении -1,-6°, днем +12,+17°, при облачной погоде до +9°, местами в южных, центральных и верхнеленских районах +20,+25°.