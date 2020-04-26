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24.04.2020

В Иркутской области на выходных – до +27°

Иркутская область, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), -  В Иркутске 25 апреля ожидается  переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +5,+7 °, днём +21,+23°.

По Иркутской области, по данным УГМС, 25 апреля ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие осадки в виде дождя, ветер юго-восточный, юго-западный 2-7 м/с,  местами порывы до 14 м/с. Температура  ночью +4,+9°, в пониженных формах рельефа -1,-6°, днем  +20,+25°, при  облачной погоде +10,+15°, в центральных и западных районах при малооблачной погоде до +31°.

В воскресенье, 26 апреля, ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, ветер ночью юго-восточный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с, днём западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью +5,+10°, при прояснении -2,+3°, в западных и северо-западных районах при облачной погоде до +15°,  днем +22,+27°, при облачной погоде +12,+17°.

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Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске 27 апреля ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный 4-9 м/с, днём порывы до 13 м/с, температура ночью +7,+9°, днём +20,+22°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Глава Роспотребнадзора призвала россиян оставаться дома в майские праздники27 Апреля 2020, 07.30
Москва, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила снижение прироста заразившихся коронавирусом, сообщают argumenti.ru. Она предположила, что введенная самоизоляция поспособствовала улучшению ситуации.
В Ангарской городской больнице №1 подготовлено 90 мест для пациентов с коронавирусной инфекцией26 Апреля 2020, 21.10
Ангарск, 26.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 26 апреля проверил готовность Ангарской городской больницы №1 к приему пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.
Доходность казино Финляндии упала на 40%, предложения от казино Вулкан и другие события26 Апреля 2020, 10.18
-----40-------
Финляндия, 26.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В Финляндии из-за пандемии COVID-19 были закрыты все наземные азартные заведения, в том числе и букмекерские конторы. На днях игорная монопольная компания страны рассказала о доходности сегмента в период карантина. За это время прибыльность от гемблинга снизилась на 40%. Согласно статистике, пользователи наземных казино не спешат переходить на онлайн-сегмент. Пока действуют ограничения, валовой доход компании достиг 95 млн евро, хотя по прогнозам аналитиков должен был быть на 160 млн больше.
Доступ на муниципальные кладбища ограничат в Иркутске с 27 апреля26 Апреля 2020, 19.37
-27-
Иркутск, 26.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В связи с продлением до 30 апреля режима самоизоляции в Иркутске принято решение об ограничении доступа на кладбища, сообщает пресс-служба городской администрации.
Новости киберспортивной индустрии: Киберспортсмены Беларуси смогут представлять свою страну на соревнованиях, бонусы и промокоды от GGbet и другие события 26 Апреля 2020, 10.35
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Республика Беларусь, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Многие спортсмены стран постсоветского пространства играют за иностранные команды. Это происходит по разным причинам и в большинстве случаев из-за отсутствия подходящих условий. Однако беларусские киберспортсмены в скором времени смогут представлять свою страну. По заверению директора компании А1 по цифровым платформам Антона Бладика, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о расширении возможностей геймеров всех уровней.
Восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Иркутской области26 Апреля 2020, 10.54
2020-04-26-03-01-12
Иркутская область, 26.04.20 (ИА «Телеинформ»), – По данным оперативного штаба на утро 26 апреля, в Иркутской области официально подтверждено 95 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Главы муниципалитетов Приангарья будут сами принимать решения о посещении жителями кладбищ в Родительский день25 Апреля 2020, 20.42
2020-04-25-12-47-25
Иркутская область, 25.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В ходе заседания оперативного штаба 25 апреля за руководителями муниципалитетов Иркутской области были закреплены полномочия по принятию решений о посещении жителями кладбищ в Родительский день.
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Соцсети: Дмитрий Ружников подал в отставку с поста спикера думы Иркутска24 Апреля 2020, 21.36
Иркутск, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В иркутских соцсетях появилась информация о том, что председатель думы города Дмитрий Ружников принял решение покинуть пост спикера.
В Иркутске начался конкурсный отбор кандидатур на замещение должности мэра города24 Апреля 2020, 11.49
2020-04-24-03-57-23
Иркутск, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Конкурс по отбору кандидатур на замещение должности мэра Иркутска начала специальная комиссия 24 апреля в 9.00.
Мэры трёх муниципалитетов Иркутской области поучаствуют в праймериз «Единой России»23 Апреля 2020, 13.12
2020-04-23-05-22-37
Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования партии «Единая Россия» 23 апреля зарегистрировал очередных участников предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» на муниципальные выборы. Среди зарегистрировавшихся – мэр Ангарского городского округа Сергей Петров, мэр Заларинского района Владимир Самойлович и мэр Зиминского района Наталья Никитина, сообщает пресс-служба реготделения.
Программы кандидатов на пост мэра Иркутска выложили в широкий доступ22 Апреля 2020, 15.53
Иркутск, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Все кандидаты на должность мэра Иркутска представили свои программы. Документы опубликованы на официальном портале администрации города в разделе «Городская власть/Выборы мэра». Об этом сообщает пресс-служба думы.
Все 29 претендентов на кресло мэра Иркутска официально зарегистрированы22 Апреля 2020, 13.40
Иркутск, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Все 29 претендентов на кресло мэра Иркутска официально зарегистрированы. Об этом сообщает пресс-служба думы города.
Сергей Сокол: помощь должна дойти до людей, это принципиально22 Апреля 2020, 13.04
Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), – «Единая Россия» подготовит новый комплекс мер по дополнительной поддержке некоммерческого сектора, который активно участвуют в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев в марте 2020 года стал новичком медиарейтинга членов СовФеда22 Апреля 2020, 12.01
-2020-
Москва, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев в марте 2020 года вошел в ТОП-20 медиарейтинга членов Совета Федерации по версии Медиалогии.
Современный Китай: мифы и реальность
За сутки на территории Иркутской области ликвидировано 24 лесных пожара26 Апреля 2020, 19.49
Иркутская область, 26.04.20 (ИА «Телеинформ»), – По информации пресс-службы правительства Иркутской области, за прошедшие сутки в лесном фонде на территории региона ликвидировано 24 пожара.
«Тойота» и «Кадиллак» столкнулись в Иркутском районе26 Апреля 2020, 17.24
Иркутский район, 26.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Примерно в 12:45 26 апреля на 12 километре Александровского тракта произошло ДТП с участием автомобилей «Тойота Марк 2» и «Кадиллак Эскалейд».
Зараженный коронавирусом мужчина уехал на поезде из Иркутской области в Забайкальский край26 Апреля 2020, 13.25
2020-04-26-05-29-33
Забайкальский край, Иркутская область, 26.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В Могочинском районе Забайкальского края госпитализирован мужчина, прибывший из Иркутской области и пытавшийся оттуда добраться до Сахалина.
Заларинские полицейские задержали наркоторговку, перевозившую героин в собственном автомобиле26 Апреля 2020, 11.39
2020-04-26-03-45-17
Заларинский район, 26.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Сотрудники по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела МВД России «Заларинский» выявили подозреваемую в сбыте нелегальных веществ.
Из-за ухудшения лесопожарной обстановки в Качугском районе введен режим ЧС25 Апреля 2020, 21.02
Качугский район, 25.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В Качугском районе из-за ухудшения лесопожарной обстановки введен режим чрезвычайной ситуации. Данный режим в муниципальном образовании начал действовать с 21:00 24 апреля, сообщает пресс-служба губернатора.
За сутки в Иркутской области ликвидировано 25 лесных пожаров25 Апреля 2020, 11.46
Иркутская область, 25.04.20 (ИА «Телеинформ»), – За прошедшие сутки на территории Иркутской области ликвидировано 25 лесных пожаров, в лесном фонде потушено 24 возгорания.
«Никто не избивал и не душил»: герой скандального ролика из ИК-15 в Ангарске заявил, что запись была постановочной24 Апреля 2020, 17.06
2020-04-24-09-21-45
Ангарск, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Заключённый из ангарской ИК-15, ставший героем попавшего в Сеть видеоролика, на котором он говорит, что сотрудники колонии применяли к нему физическое насилие, заявил, что запись его сделать заставили другие осуждённые. Об этом сообщает пресс-службе уполномоченного по правам человека в Иркутской области.
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