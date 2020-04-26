В Иркутской области на выходных – до +27°

Иркутская область, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 25 апреля ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +5,+7 °, днём +21,+23°.

По Иркутской области, по данным УГМС, 25 апреля ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие осадки в виде дождя, ветер юго-восточный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +4,+9°, в пониженных формах рельефа -1,-6°, днем +20,+25°, при облачной погоде +10,+15°, в центральных и западных районах при малооблачной погоде до +31°.

В воскресенье, 26 апреля, ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, ветер ночью юго-восточный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с, днём западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью +5,+10°, при прояснении -2,+3°, в западных и северо-западных районах при облачной погоде до +15°, днем +22,+27°, при облачной погоде +12,+17°.