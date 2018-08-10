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10.08.2018

В Иркутской области на выходные снова обещают дожди и грозы

Иркутская область, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 11 августа ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью +10,+12°, днем +25,+27°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 11 августа – переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, утром при прояснении туман, ветер юго-западный, юго-восточный 4-9 м/с, при грозах северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью +8,+13°, в пониженных формах рельефа +2,+7°, днем +24,+29°, при облачной погоде  +19,+24°.

В воскресенье, 12 августа, в регионе – переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы,  ветер юго-западный, юго-восточный, при грозах северо-западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с,  температура ночью +7,+12°, при прояснении +1,+6°, днём +23,+28°, при облачной погоде +18,+23°.

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