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14.12.2018

В Иркутской области обещают теплые малоснежные выходные

Иркутская область, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 15 декабря ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный 4-9 м/с, температура ночью около -17°, днем -9,-11°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 15 декабря – переменная облачность, небольшой и умеренный снег, в южных районах местами небольшой снег, утром при прояснении туман, ветер западный, юго-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с, поземки. Температура ночью -12,-17°, в пониженных формах рельефа -22,-27°, в западных и северо-западных районах при облачной погоде -8,-13°, днем -7,-12°, местами -17,-22°.

В воскресенье, 16 декабря, в Приангарье – переменная облачность, небольшой и умеренный снег, ночью в южных районах местами небольшой снег, ветер западный, юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с, метели, температура ночью -10,-15°, при прояснении -20,-25°, в западных районах при облачной погоде до -5°, в южных районах -15,-20°, при облачной погоде до -11°, днем -4,-9°, местами -14,-19°, в Катангском районе -20,-25°, местами до -15°.

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