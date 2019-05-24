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24.05.2019

В Иркутской области в ночь на 25 мая ожидают заморозки

Иркутская область, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 25 мая ночью ожидается 0,+5°, при прояснении 0,-5°, заморозки, днём +16,+21°, местами +8,+13°.

По данным УГМС по Иркутской области, по региону 25 мая ожидается переменная облачность, местами ночью небольшие дожди, днем небольшие и умеренные дожди, грозы, ветер западный, северо-западный с переходом днём на юго-восточный 5-10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Кроме того, с 25 по 27 мая на большей части южных и центральных районов ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов.

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В Иркутской области в ночь на 25 мая ожидают заморозки24 Мая 2019, 18.00
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Иркутская область, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 25 мая ночью ожидается 0,+5°, при прояснении 0,-5°, заморозки, днём +16,+21°, местами +8,+13°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
В Иркутске более 150 человек приняли участие в тренировке по тушению торфяников24 Мая 2019, 16.22
Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на Плишкинском тракте прошла тренировка по предупреждению и недопущению распространения природного (торфяного) пожара на территории садоводства.
Более 30 студентов Иркутского авиационного техникума приняли участие в акции по профилактике ВИЧ-инфекции24 Мая 2019, 13.18
Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» департаментом здравоохранения и социальной помощи населению администрации Иркутска совместно с Центром СПИД 22 мая для студентов Иркутского авиационного техникума организована и проведена акция по профилактике ВИЧ-инфекции.
Около двух тысяч человек планируют привлечь в студотряды Иркутской области24 Мая 2019, 12.50
2019-05-24-04-57-20
Иркутская область, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году в студенческие отряды Иркутской области планируется привлечь около двух тысяч человек. В прошлом году их было чуть больше 1,8 тысяч. Об этом 24 мая на пресс-конференции сообщил командир регионального штаба Иркутского регионального отделения Российского союза молодёжи Руслан Манатов.
Виды и особенности ипотеки в 2019 году 23 Мая 2019, 14.01
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Российская Федерация, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Ипотека — вид залогового кредитования, когда приобретаемую недвижимость закладывают банку до исполнения обязательств по ипотечному договору. Если заемщик перестает платить, он теряет право собственности, которое передают кредитному органу. Затем недвижимость уходит с молотка. Однако прекращение внесения платежей по ипотеке — часто результат незнания особенностей этого вида кредита. Поэтому мы разберем все тонкости ипотечного кредита, а рассчитать ипотеку вы сможете на удобном калькуляторе: чтобы точно знать — вплоть до копейки — сколько вы должны банку и когда обязаны погасить ипотеку без кредитной кабалы.
Нужно ли бизнесу внедрение 1C? 23 Мая 2019, 13.16
Российская Федерация, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Без компьютерных технологий на современных предприятиях обойтись просто невозможно. Всё-таки в бизнесе XXI века необходимо учитывать такое огромное количество разнообразных деталей и особенностей, что уместить всё на бумаге было бы очень и очень непросто, зато компьютерные программы могут справиться с такими задачами на ура. На современных предприятиях решением многих рабочих проблем и отличной возможностью для автоматизации рабочих процессов становится внедрение 1C. Но что же это такое на самом деле?
Самые холодные слоты казино Чемпион23 Мая 2019, 13.08
2019-05-23-19-15-04
Интернет, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В сетевых казино можно найти немало разнообразных азартных развлечений. Где-то есть довольно популярные у нас 3D-рулетки, в других заведениях встречается покер и блэкджек, в третьих можно поиграть в турнирах с самыми настоящими игроками. Но самым популярным и известным развлечением сетевых казино всё-таки остаются игровые автоматы. Казино Чемпион исключением не стало, так что давайте посмотрим на разнообразие игровых аппаратов этого заведения.
За время акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в Приангарье заболевание выявлено у 59 человек23 Мая 2019, 16.57
Иркутская область, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - За время акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в Приангарье заболевание выявлено у 59 человек из 12 тысяч прошедших обследование.
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Михаил Щапов: Иркутская область получит дополнительное финансирование на создание мест для детей ясельного возраста24 Мая 2019, 10.46
Иркутская область, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область получит дополнительно 135 млн рублей на создание мест для детей ясельного возраста. Об этом сообщил 23 мая депутат Государственной Думы Михаил Щапов, пишет пресс-служба депутата.
Член «Единой России» Яков Миндрулёв три года борется с пожарами в Иркутском районе24 Мая 2019, 10.37
Иркутский район, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Член «Единой России» Яков Миндрулёв организовал добровольную пожарную дружину и при поддержке местных жителей спасает от пожаров природу Иркутского района.
Алена Аршинова направила в правительство РФ пакет предложений для включения в программу «Земский учитель»24 Мая 2019, 10.23
Москва, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В целях реализации послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию в регионах активисты партпроекта «Единой России» «Новая школа» организовали широкое обсуждение проекта программы «Земский учитель» с привлечением представителей профильных ведомств и институтов развития образования, ведущих экспертов, педагогического и родительских сообществ.
Александр Якубовский: Изменения в закон о долевом строительстве обеспечат регионам новые возможности по достройке проблемных объектов23 Мая 2019, 12.27
Москва, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, который вносит изменения в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
Александр Якубовский предлагает передать обязательства по всем обманутым дольщикам в Фонд защиты прав участников долевого строительства23 Мая 2019, 12.01
Москва, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Рабочая группа президиума Генерального совета «Единой России» по защите прав дольщиков ко второму чтению разработает поправки в законопроект, предусматривающий передачу Фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства обязательств по страхованию ответственности застройщиков. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Госдума приняла во втором чтении поправки «Единой России», разрешающие продажу театральных билетов без кассовых аппаратов23 Мая 2019, 11.34
Москва, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Государственной Думы поддержали во втором чтении поправки, разработанные депутатами от «Единой России», в закон «О применении контрольно-кассовой техники», которые в том числе предусматривают освобождение распространителей театральных билетов от обязанности использовать кассовые аппараты с 1 июля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Депутатов Заксобрания Иркутской области призвали отказаться от «трюков» с альтернативными законопроектами22 Мая 2019, 15.01
2019-05-22-06-28-37
Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Заксобрания Иркутской области Антон Романов призвал коллег отказаться от практики внесения альтернативных законопроектов. Он заявил об этом 22 мая на сессии регпарламента.
Современный Китай: мифы и реальность
В Черемхово раскрыто убийство 14-летней давности24 Мая 2019, 17.01
Черемхово, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ижевске поймали подозреваемого в убийстве, совершенном в Черемхово 14 лет назад.
Пьяный усольчанин поджег съемную квартиру, чтобы отомстить своей девушке24 Мая 2019, 15.45
Усолье-Сибирское, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Пьяный усольчанин поджег съемную квартиру, чтобы отомстить своей девушке и заставить ее выплатить ущерб.
Драгдилер из Саянска получил 10 лет строгого режима за сбыт наркотиков24 Мая 2019, 13.08
Саянск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Суд приговорил жителя Саянска к 10 годам шести месяцам колонии строгого режима за продажу наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Полиция ищет без вести пропавшего парализованного ангарчанина24 Мая 2019, 12.36
2019-05-24-04-41-44
Ангарск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Ангарские полицейские ищут без вести пропавшего Дмитрия Кирика.
В Иркутске аферистка, обманувшая мигранта, отработает 200 часов на благо государства 24 Мая 2019, 11.30
Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске аферистку, обманувшую мигранта, приговорили к 200 часам обязательных работ.
В Иркутске мотоциклист разбился насмерть, врезавшись в товарняк24 Мая 2019, 10.54
2019-05-24-02-58-08
Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - На выезде из Второго Иркутска насмерть разбился мотоциклист, врезавшийся в поезд.
В Иркутской области горит 3187 га лесов24 Мая 2019, 10.04
Иркутская область, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области зарегистрировано девять лесных пожаров на общей площади 3187 га. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной авиалесоохраны.
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