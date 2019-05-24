В Иркутской области в ночь на 25 мая ожидают заморозки

Иркутская область, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 25 мая ночью ожидается 0,+5°, при прояснении 0,-5°, заморозки, днём +16,+21°, местами +8,+13°.

По данным УГМС по Иркутской области, по региону 25 мая ожидается переменная облачность, местами ночью небольшие дожди, днем небольшие и умеренные дожди, грозы, ветер западный, северо-западный с переходом днём на юго-восточный 5-10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Кроме того, с 25 по 27 мая на большей части южных и центральных районов ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов.