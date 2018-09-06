В Иркутской области в ночь на 7 сентября ожидаются заморозки

Иркутская область, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 7 сентября ожидается переменная облачность, ночью и утром небольшой дождь, ветер северо-западный с переходом днем на юго-восточный 4-9 м/. Температура ночью +6,+8°, днём +16,+18°. По Иркутской области, по данным УГМС, 7 сентября ожидается переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, ночью в северных районах с мокрым снегом, утром в отдельных районах туман, ветер северо-западный с переходом днем в западных и южных районах на юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью +3,+8°, при прояснении 0,-3°, заморозки, днём +14,+19°, при облачной погоде +6,+11°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: