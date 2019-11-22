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22.11.2019

В Иркутской области в выходные местами будет снежно и ветрено

Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 23 ноября ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с, температура ночью -23,-25°, днем -14,-16°.

По области региональное УГМС прогнозирует переменную облачность, небольшой снег, в южных районах без существенных осадков, ветер западный, северо-западный, в северных районах юго-западный 2-7 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура ночью -20,-25°, при прояснении -30,-35°, днем -13,-18°, местами -23,-28°.

В воскресенье, 24 ноября, по области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, в северных и Чунском районах небольшой, местами умеренный снег, ветер ночью юго-западный, юго-восточный, днем западный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, в западных и северо-западных районах 5-10 м/с, местами 15-17 м/с, метели. Температура ночью -19,-24°, при прояснении -29,-34°, в западных и северо-западных районах при облачной погоде -13,-18°, днем -6,-11°, местами -16,-21°.

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутской области в выходные местами будет снежно и ветрено22 Ноября 2019, 17.50
2019-11-22-09-48-24
Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 23 ноября ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с, температура ночью -23,-25°, днем -14,-16°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Уволена чиновница, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей в России22 Ноября 2019, 17.48
Москва, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Министр здравоохранения Вероника Скворцова уволила директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей. Об этом сообщает Lenta.ru.
В Иркутске с 25 ноября начнут выбирать лучший социально значимый проект ТОСов22 Ноября 2019, 17.47
Иркутск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске стартует открытое голосование за лучший социально значимый проект территориального общественного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Победителей конкурса «Миллион на добрые дела» в Иркутске отметят 13 декабря22 Ноября 2019, 17.40
Иркутск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске подвели итоги конкурса социально значимых проектов «Миллион на добрые дела». Жюри рассмотрело более 180 заявок в пяти номинациях: «Наследие города Иркутска», «Уютный город», «Здоровое поколение», «Безбарьерный Иркутск» и «Иркутск для детей». Победителей наградят 13 декабря 2019 года на торжественной церемонии общественного признания «Социальная звезда», сообщает пресс-служба мэрии.
Сколько стоит собачья жизнь – в Иркутской области ищут решение проблемы безнадзорных животных22 Ноября 2019, 17.22
2019-11-22-09-33-29
Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области предлагают создать государственный или муниципальные приюты для бездомных животных.
В Иркутской области зарегистрировали 2,5 тысячи новых случаев заболевания ВИЧ22 Ноября 2019, 16.59
Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - За первые 10 месяцев 2019 года в Иркутской области выявили 2 тысячи 501 новый случай инфицирования. В прошлом году за это же время новых больных зафиксировали на 88 больше, сообщает пресс-служба Центра СПИД.
Медики Иркутской области и Красноярского края подписали соглашение о сотрудничестве в сфере трансплантологии22 Ноября 2019, 15.36
Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В министерстве здравоохранения Иркутской области подписано соглашение о сотрудничестве и координации медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека в целях трансплантации. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Минздрав отложил введение нового порядка получения «водительских» справок22 Ноября 2019, 10.06
Москва, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Минздрав перенёс дату вступления в силу нового порядка получения медсправок для водителей. Об этом в своем Telegram-канале написал замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.
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Андрей Чернышёв: депутаты Госдумы "пробили стену непонимания" в вопросах помощи переселенцам из районов Крайнего Севера22 Ноября 2019, 16.03
Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Государственной Думе продолжается напряженная работа над проектом федерального бюджета на 2020-й и предстоящий период 2021–2022 годов. Уже принятые ключевые поправки, в основном, касаются поддержки регионов. Депутаты от северных территорий также дают свои предложения. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».
Законопроект об экоэкспертизе на Байкальской природной территории планируют принять во втором и третьем чтениях до Нового года22 Ноября 2019, 12.59
Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной Думы (фракция «Единой России»), председатель межфракционной рабочей группы «Байкал» Сергей Тен поучаствовал в заседании комитета по экологии и охране окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Жалобы жителей приняла замруководителя УФССП по Иркутской области в приёмной «Единой Росссии»22 Ноября 2019, 12.23
Иркутск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - На приёме в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева прозвучали самые актуальные вопросы об исполнении судебных решений. Приём провела заместитель руководителя управления федеральной службы судебных приставов по Иркутской области Алёна Карамышева, сообщает пресс-служба реготделения партии.
Молодогвардейцы продолжаю мониторинг больниц на доступность среды для людей с ОВЗ22 Ноября 2019, 12.05
Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Молодогвардейцы Иркутского регионального отделения 20 ноября провели очередной мониторинг медицинских учреждений в рамках партийного проекта «Единая страна – доступная среда» в городе Усть-Илимске и Саянске. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия».
Дума Иркутска подготовила поправки в Устав города в связи с изменением процедуры избрания мэра22 Ноября 2019, 11.43
2019-11-22-04-02-24
Иркутск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска внесли проект изменений в Устав города, касающихся изменения процедуры избрания мэра областного центра. Об этом сообщает пресс-служба думы.
Братские единороссы присоединились к проекту «Школа реальных дел»22 Ноября 2019, 11.39
Братск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В среду, 20 ноября, в конференц-зале Братского государственного университета состоялось официальное открытие проекта лицея №1 и БРГУ «Школа реальных дел». Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия».
В «Единой России» проведут обсуждение нового порядка медосмотра для водителей22 Ноября 2019, 11.20
Москва, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В «Единой России» в ближайшее время проведут обсуждение инициативы, которая расширяет перечень обязательных обследований для получения водителями медицинских справок, с представителями Минздрава, МВД, экспертов и общественников. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по противодействию коррупции Александр Хинштейн, передаёт пресс-служба партии.
Современный Китай: мифы и реальность
Трое человек погибли, один травмировался на пожарах в Иркутской области 22 ноября22 Ноября 2019, 17.19
Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Трое человек погибли, один травмировался на пожарах в Иркутской области 22 ноября. В первой половине дня зафиксировано 14 возгораний в Усольском и Тулунском районах региона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Усольчанин получил условный срок за спортивные препараты с запрещёнными веществами22 Ноября 2019, 15.45
Усолье-Сибирское, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Усольский городской суд приговорил к полутора годам условно 30-летнего мужчину, который выписал себе из-за границы анаболики. Преступление выявили, пресекли и расследовали сотрудники УФСБ по Иркутской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники МЧС спасли 18 человек за сутки на пожарах в Иркутской области22 Ноября 2019, 13.17
Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники МЧС спасли 18 человек за сутки на пожарах в Иркутской области. Еще 12 эвакуированы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Дело о гибели водолазов на Иркутской ГЭС поступило в суд спустя четыре года после случившегося22 Ноября 2019, 13.15
Иркутск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Свердловский районный суд Иркутска поступило уголовное дело по факту гибели двух водолазов на Иркутской ГЭС. Трагедия произошла ещё в 2015 году.
Полицейские спасли имущество 92-летнего пенсионера на пожаре в Иркутском районе22 Ноября 2019, 12.29
Иркутский район, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), -  Сотрудники следственно-оперативной группы отдела полиции №10 Иркутского района вытащили из горящего дома баллоны с газом и ценное имущество 92-летнего пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Инсценировал несчастный случай: усольчанин подозревается в убийстве своей знакомой из-за долга22 Ноября 2019, 12.08
Усолье-Сибирское, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области передало в суд уголовное дело в отношении 26-летнего усольчанина, подозреваемого в убийстве из корыстных побуждений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Иркутской области банду вымогателей приговорили к 20 годам тюрьмы суммарно22 Ноября 2019, 12.08
Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области банду вымогателей приговорили к 20 годам тюрьмы суммарно. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
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