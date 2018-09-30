В первый день октября в Иркутске тепло и солнечно

Иркутск, 01.10.18 (ИА "Телеинформ"), - В Иркутске 1 октября переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью около +3°, днём +17,+19°. По области Иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, местами небольшие и умеренные дожди, ночью с мокрым снегом, в южных районах без осадков, утром при прояснении туман. Ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, в северных районах ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с. Температура ночью +3,+8°, в пониженных формах рельефа 0,-5°, днём +14,+19°, при облачной погоде +7,+12°, в горах Восточного Саяна местами до +22°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: